العليا للانتخابات التونسية تكشف موعد الجولة الثانية

تحرير:التحرير ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

انتخابات تونس

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس: "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون إما في 29 سبتمبر وإما فى 6 أكتوبر إذا حصل طعون في الدور الأول أو 13 أكتوبر في حال حصول استئناف"، وفقا لـ"سكاي نيوز". وأضاف رئيس الهيئة: "لم يثبت حتى الآن وجود شراء أصوات من المرشحين"، مؤكدا أنه لا بد من وجود بعض الشوائب في الانتخابات ولكن ليس هناك انتهاكات خطيرة، متابعا: "لدينا أكثر من 13 ألف مكتب اقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية"، وفتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم، أبوابها أمام الناخبين التونسيين لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات مبكرة غير مسبوقة.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن العدد الإجمالي الذي لم يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية (في الدورتين الأولى والثانية)، 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا. وأشارت بيانات الهيئة إلى أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج