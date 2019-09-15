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العليا للانتخابات التونسية تكشف موعد الجولة الثانية

تحرير:التحرير ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
انتخابات تونس
انتخابات تونس
قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس: "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون إما في 29 سبتمبر وإما فى 6 أكتوبر إذا حصل طعون في الدور الأول أو 13 أكتوبر في حال حصول استئناف"، وفقا لـ"سكاي نيوز". وأضاف رئيس الهيئة: "لم يثبت حتى الآن وجود شراء أصوات من المرشحين"، مؤكدا أنه لا بد من وجود بعض الشوائب في الانتخابات ولكن ليس هناك انتهاكات خطيرة، متابعا: "لدينا أكثر من 13 ألف مكتب اقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية"، وفتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم، أبوابها أمام الناخبين التونسيين لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات مبكرة غير مسبوقة.
وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن العدد الإجمالي الذي لم يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية (في الدورتين الأولى والثانية)، 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا. وأشارت بيانات الهيئة إلى أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج
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عبدالقادر بن صالح (2)

إعفاء «أمين العليا للانتخابات الجزائرية» من منصبه

أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء الأمين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مهامه، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن "الرئيس الجزائري المؤقت، أعفى فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة، من مهامه، تمهيدا لتأسيس اللجنة الجديدة وفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب". ووقع كذلك عبد القادر بن صالح على القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن تأسيس سلطة وطنية مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات في الجزائر، وكذلك على القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي ويجتمع في غور الأردن

تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا خاصا في غور الأردن بالضفة الغربية، إذ سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة "ميفوت يريحو"، رغم معارضة السلطات القانونية. وذكر المدعي العام إيتاي أوفير، المستشار الأمني: "هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة"، وفقا لموقع "i24news" العبري. وأضاف أوفير أنه لا يوجد مبرر للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين نص تأسس في عام 1999 وفقًا للنص، حيث تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية بالضفة.
عادل-عبدالمهدي

العراق يعلق على استخدام أراضيه لضرب منشآت سعودية

علق مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، على التصريحات المتداولة حول استخدام الأراضي العراقية لضرب المنشآت النفطية السعودية. وقال مكتب عبد المهدي، في بيان: "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، وأن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يحاول انتهاك الدستور والقانون".
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: تونس تختار رئيسها وتضامن كامل مع السعودية

تصدرت الانتخابات التونسية المبكرة التي تنطلق اليوم الأحد، عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، كما استعرضت تداعيات الهجوم الذي شهدته السعودية أمس وردود الأفعال على هذا الاستهداف، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه يتوجه صباح اليوم نحو 7 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع الموزعة على 27 دائرة انتخابية داخل تونس، لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 24 طامحا لرئاسة تونس. وأوضحت صحيفة "الخليج" أن الهيئة العليا للانتخابات خصصت أكثر من 4500 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.
اقرأ المزيد من الأخبار
عبدالقادر بن صالح (2)

إعفاء «أمين العليا للانتخابات الجزائرية» من منصبه

أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء الأمين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مهامه، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن "الرئيس الجزائري المؤقت، أعفى فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة، من مهامه، تمهيدا لتأسيس اللجنة الجديدة وفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب". ووقع كذلك عبد القادر بن صالح على القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن تأسيس سلطة وطنية مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات في الجزائر، وكذلك على القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: تونس تختار رئيسها وتضامن كامل مع السعودية

تصدرت الانتخابات التونسية المبكرة التي تنطلق اليوم الأحد، عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، كما استعرضت تداعيات الهجوم الذي شهدته السعودية أمس وردود الأفعال على هذا الاستهداف، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه يتوجه صباح اليوم نحو 7 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع الموزعة على 27 دائرة انتخابية داخل تونس، لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 24 طامحا لرئاسة تونس. وأوضحت صحيفة "الخليج" أن الهيئة العليا للانتخابات خصصت أكثر من 4500 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.
تونس (2)

بدء التصويت في انتخابات الرئاسة التونسية

فتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين التونسيين لاختيار رئيس للجمهورية، في انتخابات مبكرة غير مسبوقة، سبقتها حملات إعلانية واسعة النطاق. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التونسية 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي رئيس حركة أمل تونس، وقررا الانسحاب قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي. وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس العدد الإجمالي لم يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية (الدورتان الأولى والثانية)، 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا.
شاذلية-زوجة-السبسي

وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل السبسي

أعلن نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الأحد، وفاة والدته، وذلك بعد مرور نحو شهرين على وفاة زوجها في يوليو الماضي، وفي منشور عبر صفحته الرسيمة على موقع فيسبوك، قال حافظ قايد السبسي: "انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. وكان الرئيس الباجي قايد السبسي قد توفي، في يوم 25 يوليو الماضي، عن عمر يناهز 92 عاما، إثر وعكة صحية.
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