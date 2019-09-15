مالك الحزين.. وطبيب الأسنان!

د. مجدي العفيفي

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

أوشك الشيخ الكبير على مفارقة الحياة.. جمع أولاده حوله.. وأراد أن يوصيهم.. ويوزع عليهم ثروته.. غير أنه آثر أن يضعهم في دائرة الحكمة، فاستبقى جوهرة ثمينة.. كانت محور اختبار.. إذ طرح عليهم سؤالا، من رحيق تجاربه مع السنين وخبراته في الحياة، فأراد أن يترك لأبنائه شيئا من حكمة الأيام.. كان سؤال الأب الحكيم أن يختار كل واحد منهم طائرا.. شريطة أن يشرح لماذا اختار هذا الطائر؟

أما الابن الأول فقد اختار (الصقر) لأنه طائر قوي، ورمز للكبرياء. وأما الثاني فقد آثر اختيار (البلبل) فصوته جميل، حين يغني، يبعث على البهجة والانشراح. لكن الابن الثالث اختار (مالك الحزين).. وبرر اختياره بأن (مالك الحزين) طائر ذو عنق طويل.. وهذا يعني أنني عندما أتكلم كلمة، يمكنني أن أتراجع عنها، أو أسحبها

أما الابن الأول فقد اختار (الصقر) لأنه طائر قوي، ورمز للكبرياء.

وأما الثاني فقد آثر اختيار (البلبل) فصوته جميل، حين يغني، يبعث على البهجة والانشراح.

لكن الابن الثالث اختار (مالك الحزين).. وبرر اختياره بأن (مالك الحزين) طائر ذو عنق طويل.. وهذا يعني أنني عندما أتكلم كلمة، يمكنني أن أتراجع عنها، أو أسحبها قبل أن تخرج من فمي، حتى لا أندم على قولها بعد ذلك، وقد لا ينفع الندم.

فإذا بالأب يعطى الجوهرة الثمينة لابنه الثالث، تقديرا له على حسن اختياره، ومكافأة له على ذكائه، وتعزيزا لفطنته.

تذكرت هذه الصورة وأنا أشاهد طبيب الأسنان وهو يحاول أن يمسك بلسان مريض بين يديه، حتى لا يمس لسانه بجروح، وقد بذل جهدا كبيرا في أن يحول بين اللسان واللثة بمشرطه، لكن لسان المريض يقاوم بشدة، وهو الذي تعود على الطلاقة والانطلاقة ذات اليمين وذات الشمال، بلا توازنات يقيمها ولا حسابات لشيء.

المهم، لم يستطع الطبيب إحكام السيطرة على الموقف إلا بمساعدة طبيب زميله، أمسك بأداة حالت بين السان واللثة إلا قليلا، رغم المجهود المضني الذي بذله لسان المريض في ألا يستسلم ولا يخضع للقيود، حتى من أجل سلامته.. ولو قليلا!

تمنيت لحظة مشاهدتي هذا الموقف لو أن كل واحد من الذين يمثلون عضوية (المجلس الأعلى للنميمة)، يستطيع أن يحجم لسانه ويحاصره ويحصره..

لو أن كل واحد من الذين يحبون أن يأكلوا لحم إخوانهم أمواتا (وأحياء أيضا) يكف عن تسليط سهامه اللسانية، ويدرك أن جرح اللسان له التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان..

لو أن كل واحد منا فكر.. ثم قدر وفكر.. قبل أن يقتل نفسه بلسانه.. وكم من فلتات للسان تدخل النيران! لكن أكثر الناس لا يعلمون.. لو أننا تشبهنا بالطائر الحكيم مالك الحزين.. لو أننا تمهلنا قليلا أمام فلسفة المثل الشعبي (لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك).. لو أننا نمسك بين الحين والحين بالأداة التي حجز بها الطبيب اللسان.. إلا قليلا!

لو أننا.. لو أننا.. لو.. أننا...!

ومضة:

يوريك من طرف اللسان حلاوة

ويروغ منك كما يروغ الثعلب

مشهد:

لو ضربت طفلا ضربة خفيفة وأنت (توبخه) لبكى، ولو ضربته ضربة أقوى منها وأنت (تمازحه) لضحك.. (الألم المعنوي) أشد إيذاءً من (الألم الجسدي).

قيم نفتقدها:

- إسقاط سمعة الآخرين لا يرفعك سقفا أبدا، وإن كان تشويه السمعة لدى البعض فنا وموهبة، فإن الله يُمهل ولا يُهمل!

- الاعتذار لا يعني دائما أننا على خطأ.. لكنه في بعض الأحيان يعني أننا نقدر العلاقة التي تربطنا بالآخرين ونحترمها.. ونمنحها أهمية كبيرة.

- كثير من البشر يتابع حياتك ليتعلم منها، وكثير منهم يتتبع خطواتك ليسجل عثراتك (فكلاهما معجب، الأول بحب، والثاني بخبث وحسد).

ثقافة الـ(لا):

- لا تحبط الآخـرين بكلامك حتى لو كنت ترى الحياة تعيسة، فغيرك يحتاج إلى الأمل فإما أن تساعدهم وإما أن تصمت.

- لا تُفصِح عن مشاعرك من خلال دموعك، ولا غضبك من خلال كلماتك.

- مهما كانت نيتك صافية، لن تنجو من ظنون الناس السيئة.. فلا يضرنك ظنهم.