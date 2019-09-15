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مالك الحزين.. وطبيب الأسنان!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
طائر المالك الحزين
طائر المالك الحزين
أوشك الشيخ الكبير على مفارقة الحياة.. جمع أولاده حوله.. وأراد أن يوصيهم.. ويوزع عليهم ثروته.. غير أنه آثر أن يضعهم في دائرة الحكمة، فاستبقى جوهرة ثمينة.. كانت محور اختبار.. إذ طرح عليهم سؤالا، من رحيق تجاربه مع السنين وخبراته في الحياة، فأراد أن يترك لأبنائه شيئا من حكمة الأيام.. كان سؤال الأب الحكيم أن يختار كل واحد منهم طائرا.. شريطة أن يشرح لماذا اختار هذا الطائر؟
أما الابن الأول فقد اختار (الصقر) لأنه طائر قوي، ورمز للكبرياء. وأما الثاني فقد آثر اختيار (البلبل) فصوته جميل، حين يغني، يبعث على البهجة والانشراح. لكن الابن الثالث اختار (مالك الحزين).. وبرر اختياره بأن (مالك الحزين) طائر ذو عنق طويل.. وهذا يعني أنني عندما أتكلم كلمة، يمكنني أن أتراجع عنها، أو أسحبها
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هجرة-غير-شرعية

موسم العودة إلى الجنوب

عبقرية عنوان رواية الطيب صالح الرائعة «موسم الهجرة إلى الشمال» تكمن فى أن هجرات الطيور والحيوانات التى لا تملك القدرة على مواصلة الحياة فى الصقيع تتم عادةً فى بداية فصل الشتاء بالاتجاه جنوبا، حيث الدفء والطعام الوفير. أما الهجرات نحو الشمال البارد فلا يقوم بها سوى الإنسان عندما يفقد القدرة على مواصلة الحياة فى بلاده الجنوبية الدافئة، فيتخذ طريقه مُرغما نحو بلدان بعينها طلبا للرزق أو انطلاقا نحو الحرية؛ لكى يتخفف من القيود على عقله وجسده.
أحداث-11-سبتمبر

محاولة فى تهدئة سوء الفهم المتبادل (1/2)

يشهد عالمنا عمليات تحول كبرى، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتطور المذهل للثورة الرقمية، والدور المتنامى الذى تلعبه الروبوتات فى الاقتصادات العالمية، وتأثير ذلك على مفهوم العمل الإنسانى، وما يترتب عليه من الاستغناء عن عشرات الملايين من العاملين وتركهم لوظائفهم، يقدرها بعضهم بخمسين مليون شخص عام 2030، وذلك بسبب الروبوتات والرقمنة.
الصين تحقق حلم البشرية على القمر

طلع البدر علينا ولا يزال... (3)

ما أحوجنا إلى نظرة منك سيدنا يا صاحب الهجرة.. -صلَّى الله عليك وملائكته- وما أشد احتياجنا إلى نفحة منك.. ولفحة منك.. وطاقة جديدة من آثارك ومآثرك ومأثوراتك ومروياتك وأطروحاتك، إنها (الحبل السري) الذي يريدون أن يقطعوه، سكاكينهم حادة وحارة ومسنونة، ومن يملك السكين فدونه مسكين، ونحن مسكونون بالأوجاع.. لكننا نقاوم ونقوم، حين تتجلى مناسبة من مناسباتنا الجوهرية فنتخلى عن الهوامش، ونتحلى بإيقاظ المزيد من الشعور القومي، وتؤجج فينا نار الولاء.
مصطفى-اللباد (2)

مصطفى اللبّاد.. من حدائق الأحزان إلى سلام الروح

أحيانا يبدو لى تعبير سفر طويل فى الغروب المستمد، من كتاب الخروج للنهار أحد مواريثنا العظمى، هو الوصف الملائم فى مواجهة حقيقة الحقائق، لأنه يضفى بعضا من السكينة على الألم العميق الذى يسرى فى القلب والعقل إزاء الغياب الجسدى للأحبة المقربين إلى الذات، والذى شكل حضورهم فى الحياة معانى الحب والصداقة والألفة، ووهج الحضور سواء من خلال أفكارهم، أو سلوكهم، أو من وجودهم فى حياة الآخرين.
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