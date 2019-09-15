كيف تصدت الشرطة لمروجي الكيف في 11 محافظة؟

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات الأمن لضبط مروجي المواد المخدرة

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

قوات الشرطة

لا تقل أهمية اقتلاع جذور الإرهاب من البلاد عن ملاحقة مروجي المواد المخدرة الذين يدمرون وقود الأمة ومستقبلها "الشباب"، الأمر الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية وتترجمه الأجهزة الأمنية على أرض الواقعة، وذلك من خلال جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات التي تواصل توجيه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة، وشملت الحملة الأخيرة محافظات (الشرقية - القاهرة - البحيرة - الغربية - الإسكندرية - السويس - أسيوط - المنيا - مطروح – الإسماعيلية - جنوب سيناء).

وشهدت الحملات مشاركة ضباط قطاعي الأمن العام والمركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وأجهزة البحث الجنائي بتلك المديريات، وحققت نتائج إيجابية عدة. الشرقية ألقت القوات القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة الحسينية بحوزتهم 70 لفافة لمخدر البانجو بلغ وزنهم 160 كليو جراما،



وشهدت الحملات مشاركة ضباط قطاعي الأمن العام والمركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وأجهزة البحث الجنائي بتلك المديريات، وحققت نتائج إيجابية عدة.



الشرقية

ألقت القوات القبض على ثلاثة من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة الحسينية بحوزتهم 70 لفافة لمخدر البانجو بلغ وزنهم 160 كليو جراما، ومتهمين اثنين بدائرة مركز شرطة بلبيس بحوزتهما 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام.



كما تم ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان بحوزتهم كمية لمخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات، بندقية خرطوش و4 طلقات، مبلغ مالي و3 هواتف محمول.



الإسكندرية

أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة محرم بك بحوزته 3 آلاف قرص مخدر لعقار التامول، وآخر بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل بحوزته 200 جرام حشيش و230 قرصا مخدرا.



وأوقعت الحملة باثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بحوزتهما 130 جرام حشيش، سلاح أبيض وميزان، وثالث له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل بحوزته 25 جرام هيروين.



والقبض على اثنين من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بحوزتهما 4 طرب حشيش وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتفي محمول وسلاح أبيض.



البحيرة

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بحوزتهما 50 طربة حشيش وزنت 12,500 كيلو جرام، واثنين آخرين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة دمنهور بحوزتهما 8 آلاف قرص مخدر لعقاري "ترامادول – تامول".



وضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دمنهور بحوزته 110 جرامات لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول وسلاح أبيض.



الإسماعيلية

شملت الجهود ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثاني الإسماعيلية بحوزته 150 جراما لمخدر الهيروين، ومسجل خطر بحوزته 250 جراما لمخدر الإستروكس و10 أقراص مخدرة لعقار الترامادول.



وضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أبوصوير بحوزته 200 جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالي وهاتف محمول.



السويس

وأمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السويس بحوزته 60 جرام هيروين، وآخر بدائرة قسم شرطة فيصل بحوزته 300 قرص مخدر لعقار "كبتاجون" ومبلغ مالي وهاتف محمول.



والإيقاع بأحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الجناين بحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 75 جراما ومبلغ مالي.



بالانتقال إلى العاصمة، ألقت القوات القبض على اثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بحوزتهما 160 لاصق مخدر لعقار سابكسون.



وضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية بحوزته 60 جرام هيروين، وآخر بمحافظة أسيوط بحوزته 100 جرام حشيش و15 جرام أفيون، بينما تمكن ضباط المباحث بالمنيا من ضبط مسجل خطر بحوزته 96 تذكرة هيروين وزنت 500 جرام.



كما تم ضبط متهم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح بحوزته (بندقية خرطوش، 5 طلقات) وآخر بحوزته 250 جرام حشيش، وضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بحوزته 96 جرام هيروين.



