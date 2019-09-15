جريمة

الداخلية: مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 شرطيين بسيناء

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
مقتل أحد العناصر الإرهابية - أرشيفية
مقتل أحد العناصر الإرهابية - أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن مقتل مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء حال استعدادها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني بالوزارة بوجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة في محافظة شمال سيناء، وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، مضيفة أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد أماكن المجموعة الإرهابية وأماكن ترددهم.
ولدى اقتراب القوات من الوكر، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار صوب القوات التي بادلتهم إطلاق الرصاص، مما أسفر عن مقتل مجموعة منهم، وإصابة ضابطين وفرد شرطة. وعثرت الأجهزة الأمنية على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة بحوزة المجموعة الإرهابية. يُشار إلى أنه منذ 10 أيام، نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة
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سعاد-الخولى

إحالة نائب محافظ الإسكندرية إلى جهاز محكمة الجنايات

أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، اليوم الأحد، سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية للتحقيق في الكسب غير المشروع لـ900 ألف جنيه. وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع - مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها ريهام، وأحمد، ومحمد على عبد الرحيم أبو المجد، على كسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه.
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كيف تصدت الشرطة لمروجي الكيف في 11 محافظة؟

لا تقل أهمية اقتلاع جذور الإرهاب من البلاد عن ملاحقة مروجي المواد المخدرة الذين يدمرون وقود الأمة ومستقبلها "الشباب"، الأمر الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية وتترجمه الأجهزة الأمنية على أرض الواقعة، وذلك من خلال جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات التي تواصل توجيه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة، وشملت الحملة الأخيرة محافظات (الشرقية - القاهرة - البحيرة - الغربية - الإسكندرية - السويس - أسيوط - المنيا - مطروح – الإسماعيلية - جنوب سيناء).
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ضبط 11 قضية تهريب جمركي بقيمة 1.5 مليون جنيه

24 ساعة من الجهود المتواصلة للإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 11 قضية تهريب في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضُبط خلالها (مستحضرات تجميل - إكسسوارات وهواتف محمولة - ساعات يد - عقاقير طبية - أسطوانات بلاى إستيشن - زيت شيشة إلكترونية - معدات طباعة مستعملة - مستلزمات إنتاج تكييف صحراوي).
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العثور على معبد بطلمي أسفل منزل في سوهاج

كشفت حملة أمنية لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار في سوهاج، أمس السبت، عن معبد بطلمي في أثناء حفر موجه بالتربية والتعليم والتنقيب عن الأثار بمنزله بمدينة المنشاه بمعاونة 6 آخرين. وألقت الشرطة القبض على المتهمين، بينما أكدت لجنة من هيئة الأثار أن الاكتشاف يعود إلى العصر البطلمي. وكانت معلومات قد وصلت لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، تفيد بقيام موجه بالتربية والتعليم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمدينة المنشأة، والتي يعود تاريخها إلى العصر البطلمي.
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قوات الشرطة - أرشيفية

الداخلية تضبط 139 قضية مخدرات وتنفذ 43 ألف حكم قضائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري بحوزة 29 متهما، و41 طلقة مختلفة الأعيرة و5 خزائن و217 قطعة سلاح أبيض.
ورشة-سلاح

من المنيا إلى دمياط.. الشرطة تداهم ورش تصنيع السلاح

واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة توجيه ضربات ضد حائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (المنيا، الدقهلية، دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها والقائمين على ورش تصنيع الأسلحة.
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الشرطة تلاحق مروجي الكيف في الأندية والمصايف

حملة تفتيشية مكبرة أعدها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن فى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكل أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية خلال الأيام الأربعة الماضية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال إستراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، التى تستهدف حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار الاتجار في المواد المخدرة.
عملة-ايران

حيلة ضابط توقع عصابة لتجارة العملة في الدقي

مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المعتمدة، هي توجيه مستمر من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه وفق إستراتيجية الوزارة، تلك التعليمات التي ترجمها ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، أن شخصا حاصلا على بكالوريوس تجارة، مقيما بدائرة قسم شرطة إمبابة، وآخر حاصلا على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيما بدائرة قسم شرطة الدقي، وعاطلا مقيما بدائرة قسم شرطة المقطم، كونوا عصابة للاتجار في العملة.
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