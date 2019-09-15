الداخلية: مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 شرطيين بسيناء

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

مقتل أحد العناصر الإرهابية - أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن مقتل مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء حال استعدادها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني بالوزارة بوجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة في محافظة شمال سيناء، وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، مضيفة أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد أماكن المجموعة الإرهابية وأماكن ترددهم.

ولدى اقتراب القوات من الوكر، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار صوب القوات التي بادلتهم إطلاق الرصاص، مما أسفر عن مقتل مجموعة منهم، وإصابة ضابطين وفرد شرطة. وعثرت الأجهزة الأمنية على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة بحوزة المجموعة الإرهابية. يُشار إلى أنه منذ 10 أيام، نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة