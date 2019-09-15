انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

سعر الدولار اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل