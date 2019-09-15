إحالة نائب محافظ الإسكندرية إلى جهاز محكمة الجنايات

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

سعاد الخولي - صورة أرشيفية

أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، اليوم الأحد، سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية للتحقيق في الكسب غير المشروع لـ900 ألف جنيه. وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع - مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها ريهام، وأحمد، ومحمد على عبد الرحيم أبو المجد، على كسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه.

كما جاء بالتحقيقات أن هذه الأموال عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان بأن استغلت ممكنات وظائفها السابقة وقامت بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارهما