جريمة

إحالة نائب محافظ الإسكندرية إلى جهاز محكمة الجنايات

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
سعاد الخولي - صورة أرشيفية
سعاد الخولي - صورة أرشيفية
أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، اليوم الأحد، سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية للتحقيق في الكسب غير المشروع لـ900 ألف جنيه. وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع - مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها ريهام، وأحمد، ومحمد على عبد الرحيم أبو المجد، على كسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه.
كما جاء بالتحقيقات أن هذه الأموال عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان بأن استغلت ممكنات وظائفها السابقة وقامت بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارهما
اقرأ المزيد
عناصر-ارهابية (3)

الداخلية: مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 شرطيين بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن مقتل مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء حال استعدادها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني بالوزارة بوجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة في محافظة شمال سيناء، وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، مضيفة أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد أماكن المجموعة الإرهابية وأماكن ترددهم.
قوات-الشرطة (4)

كيف تصدت الشرطة لمروجي الكيف في 11 محافظة؟

لا تقل أهمية اقتلاع جذور الإرهاب من البلاد عن ملاحقة مروجي المواد المخدرة الذين يدمرون وقود الأمة ومستقبلها "الشباب"، الأمر الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية وتترجمه الأجهزة الأمنية على أرض الواقعة، وذلك من خلال جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات التي تواصل توجيه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة، وشملت الحملة الأخيرة محافظات (الشرقية - القاهرة - البحيرة - الغربية - الإسكندرية - السويس - أسيوط - المنيا - مطروح – الإسماعيلية - جنوب سيناء).
احباط-تهريب-أدوية وأجهزة-اتصالات-وم-تحضرات-تجميل (4)

ضبط 11 قضية تهريب جمركي بقيمة 1.5 مليون جنيه

24 ساعة من الجهود المتواصلة للإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 11 قضية تهريب في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضُبط خلالها (مستحضرات تجميل - إكسسوارات وهواتف محمولة - ساعات يد - عقاقير طبية - أسطوانات بلاى إستيشن - زيت شيشة إلكترونية - معدات طباعة مستعملة - مستلزمات إنتاج تكييف صحراوي).
تنقيب-عن-الاثار (1)

العثور على معبد بطلمي أسفل منزل في سوهاج

كشفت حملة أمنية لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار في سوهاج، أمس السبت، عن معبد بطلمي في أثناء حفر موجه بالتربية والتعليم والتنقيب عن الأثار بمنزله بمدينة المنشاه بمعاونة 6 آخرين. وألقت الشرطة القبض على المتهمين، بينما أكدت لجنة من هيئة الأثار أن الاكتشاف يعود إلى العصر البطلمي. وكانت معلومات قد وصلت لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، تفيد بقيام موجه بالتربية والتعليم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمدينة المنشأة، والتي يعود تاريخها إلى العصر البطلمي.
اقرأ المزيد من الأخبار
محكمة-ارشفية

السجن 15 عاما لجواهرجي لحيازته 50 طربة حشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، بالسجن 15 عاما، على المدعو "ن. ع. س." صاحب محل ذهب وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش.. وتعود الواقعة في القضية رقم 4358 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة كلي برقم 534 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
سجن

ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على السكندريين

تمكن ضباط إدارة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للأشخاص من راغبى التعامل بها بانتحال أسماء وصفات وهمية واستخدامها فى إنهاء التعاملات التجارية وأمام الجهات الحكومية، ما يمكنهم من الهروب من الملاحقات القانونية وضم التشكيل كل من عاطل، 65 عاما، مقيم بسيدى جابر، محكوم عليه بالسجن 8 سنوات فى 10 قضايا "تزوير، تبديد، سرقة، تزوير" بالاشتراك مع عامل طباعة، 55 عاما، مقيم بدائرة مينا البصل".
المستشار-محمد شيرين-فهمى (3)

تأجيل محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لـ15 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، إلى جلسة 15 من سبتمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة. «التحرير» توضح قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
حشيش

إحالة متهمين اثنين بحيازة 100 طربة حشيش للجنايات

قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية، إحالة كل من "م. ف. ع" مقاول، و"م. أ. م" عامل تشطيبات إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبداللطيف حامد؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة "جوهر الحشيش". وتعود تفاصيل الواقعة في القضية رقم 2406 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كلي برقم 526 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org