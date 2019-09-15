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تغيير اسم مدرسة "المعاليف" بشبرا الخيمة: الطلاب محرجين

تحرير:علاء النجار ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
مدرسة - صورة أرشيفية
مدرسة - صورة أرشيفية
وافق المجلس التنفيذي بمحافظة القليوبية الذي عقد، اليوم الأحد، برئاسة المحافظ علاء مرزوق، على الطلب المقدم من الدكتور محمود عطية عضو مجلس النواب عن قسم أول شبرا الخيمة، بشأن تغيير اسم مدرسة المعاليف بإدارة غرب شبرا التعليمية، بسبب حرج التلاميذ وأولياء الامور من هذا الاسم. واقترح المجلس التنفيذي تغيير اسم المدرسة إلى اسم أحد المعارف أو الشهداء، موجه المجلس رسالة تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قال المحافظ إنه المثل والقدوة الذي تحمل ما لا يستطيع الجبال تحمله ويقود المسؤولية، بكل قدوة جيدة وحاسمة وانجاز غير مشهود.
وأضاف المحافظ، خلال الاجتماع الذي حضره الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، إن اللسان يعجز عن وصف الانجازات والشخصية العظيمة للرئيس، التي يستحق أن يكون رئيسا وقائدا
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سامح-شكرى (2)

شكري: مستعدون للتوافق بخصوص مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر على استعداد دائما للوصول الى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة، لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق، جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية مونيكا جوما.
تشييع جثمان شهيد العريش بكفر الشيخ (1)

أهالي قلين بكفر الشيخ يشيعون جنازة شهيد العريش

شيع أهالي قرية حصة الغنيمي التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جثمان العريف أيمن ياسرمصباح هراس، شهيد الواجب بالقوات المسلحة، الذي استشهد بحادث إرهابى بجنوب العريش بمحافظة شمال سيناء، وتقدم المشيعين الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز قلين، والذين شيعوا جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
محافظ-اسوان-يزور-مصنع-كيما (4)

محافظ أسوان يتوعد مصنع كيما برفع تقرير لمدبولي

أكد محافظ اسوان اللواء أحمد إبراهيم، على رفع تقرير شامل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أضرار التلوث البيئى وتأثيرها على صحة المواطنين المقيمين في المناطق السكنية المجاورة لمصنع كيما، بسبب الانبعاثات الضارة للمصنع، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد رصده للمرة الثالثة على التوالى في أقل من شهرين تصاعد أدخنة وانبعاثات ضارة من مداخن المصنع، جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية المفاجئة للمحافظ، لمنطقة مصنع كيما رافقه خلالها اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واستدعى المحافظ رئيس مجلس إدارة الشركة عيد الحوت، لمناقشة الواقعة.
اهالى-سمالوط-بالمنيا يشيعون-جنازة- المُجند الشهيد مصطفى-سيد‎ (1)

أهالي سمالوط بالمنيا يشيعون جثمان الشهيد مصطفى سيد

شيع، اليوم الأحد، أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، جنازة المجند مصطفى سيد عبد السميع مجند قوات مسلحة، بمسقط رأسه بقرية منقطين بمركز سمالوط، الذي استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد النور بالقرية، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط، وأحمد الحيني مأمور مركز سمالوط غرب، وشارك فيها أهالي المركز لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
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الرئيس-السيسى

محافظ القليوبية يبكي بسبب برقية للرئيس السيسي

دخل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأحد، في نوبة من البكاء، وذلك بسبب مطالبة المجلس التنفيذي للمحافظة له، بإرسال برقية دعم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لطمأنته بأن شعب مصر يقدر تضحياته وبطولاته، ولن يقبل بأي محاولات خارجية لزعزعة الثقة. ووجه المجلس رسالة تأييد ودعم للرئيس. وقال المحافظ إن السيسي، المثل والقدوة، وتحمل ما لا تستطيع الجبال تحمله ويقود المسؤولية، بكل قدوة جيدة وحاسمة وانجاز غير مشهود، مشيرا إلى أن إنجازات الرئيس تسابق الزمان.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

محافظ القليوبية: الخطة الاستثمارية 400 مليون جنيه

كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة السابق، ورئيس حي مدينة نصر بالقاهرة حاليا، واللواء ياسر حفناوي رئيس مدينة الخانكة السابق، وسكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ حاليا، وأمل محمد بإدارة الشباب والرياضة والتي حصلت على شهادة الدكتوراة من أكاديمية ناصر العسكرية، وذلك للمجهودات التي بذلوها خلال فترة تواجدهم بالمحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

إقالة 3 رؤساء وحدات محلية بالقليوبية خلال 24 ساعة

شهدت الـ24 ساعة الماضية، صدور عدة قرارات من محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، آخرها، اليوم الخميس، بإقالة رئيس الوحدة المحلية بقرية مشتهر مركز طوخ، بسبب الإهمال فى مواجهة التعديات ومخالفات البناء لمنازل عشوائية وتعلية أدوار بدون ترخيص، وأقال المحافظ، أمس الأربعاء، خلال جولة بالقناطر الخيرية رئيسا الوحدة المحلية بقريتي باسوس وشلقان بالقناطر الخيرية، بسبب مخالفات البناء ولإهمالهما وتقاعسهما عن العمل وعدم تصديهم لظاهرة البناء المخالف، خاصة على الأرض الزراعية ما أدى إلى انتشار المخالفات بنطاق وحداتهم.
وزير-الآثار-في-قصر-محمد-علي (1)

«تكلف 194 مليون جنيه».. افتتاح قصر محمد علي 2020

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة، للوقوف على آخر التطورات ونسب تنفيذ الأعمال، والمسند تطويره للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الأشغال العسكرية، وذلك بتكلفة 194 مليون جنيه, كما تفقدا أجنحة ومشتملات القصر الذي يعد تحفة معمارية كبيرة، يجب استغلالها سياحيا لتدر استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة، إذ يعد القصر واحد من أحد أهم المناطق الأثرية في محافظة القليوبية.
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