تغيير اسم مدرسة بشبرا الخيمة: التلاميذ محرجين

تحرير:علاء النجار ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

مدرسة - صورة أرشيفية

وافق المجلس التنفيذي بمحافظة القليوبية الذي عقد، اليوم الأحد، برئاسة المحافظ علاء مرزوق، على الطلب المقدم من الدكتور محمود عطية عضو مجلس النواب عن قسم أول شبرا الخيمة، بشأن تغيير اسم مدرسة المعاليف بإدارة غرب شبرا التعليمية، بسبب حرج التلاميذ وأولياء الامور من هذا الاسم. واقترح المجلس التنفيذي تغيير اسم المدرسة إلى اسم أحد المعارف أو الشهداء، موجه المجلس رسالة تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قال المحافظ إنه المثل والقدوة الذي تحمل ما لا يستطيع الجبال تحمله ويقود المسؤولية، بكل قدوة جيدة وحاسمة وانجاز غير مشهود.

وأضاف المحافظ، خلال الاجتماع الذي حضره الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، إن اللسان يعجز عن وصف الانجازات والشخصية العظيمة للرئيس، التي يستحق أن يكون رئيسا وقائدا