عاصي الحلاني يرد بعد الحادث: أنا بخير وأتماثل للشفاء

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

عاصى الحلاني

حرص الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على طمأنة الجمهور على صحته وذلك بعد الحادث الأخير الذي تعرض له قبل أيام على أثر سقوطه من فوق ظهر الحصان، ما أدى إلى تعرضه لكسور وإصابات بالغة، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «إلى جميع الأحباب والأوفياء.. أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني.. وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم، سائلا الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. إنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريبا.. لكم مني كل الحب والتقدير».

وكان الفنان عاصى الحلاني قد سقط من أعلى ظهر الحصان في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة رياضة الفروسية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وانتشرت الكثير من الشائعات عن تعرضه لفقدان مؤقت فى الذاكرة. إلى جميع الأحباء والأوفياء أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم سائلا الله أن