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عاصي الحلاني يرد بعد الحادث: أنا بخير وأتماثل للشفاء

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
عاصى الحلاني
عاصى الحلاني
حرص الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على طمأنة الجمهور على صحته وذلك بعد الحادث الأخير الذي تعرض له قبل أيام على أثر سقوطه من فوق ظهر الحصان، ما أدى إلى تعرضه لكسور وإصابات بالغة، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «إلى جميع الأحباب والأوفياء.. أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني.. وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم، سائلا الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. إنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريبا.. لكم مني كل الحب والتقدير».
وكان الفنان عاصى الحلاني قد سقط من أعلى ظهر الحصان في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة رياضة الفروسية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وانتشرت الكثير من الشائعات عن تعرضه لفقدان مؤقت فى الذاكرة. إلى جميع الأحباء والأوفياء أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم سائلا الله أن
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سليم سحاب بدار الأوبرا اليوم في حفل بالمسرح الكبير

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سيد درويش.. فنان الشعب وصوت ثورة 1919

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مدير أعمال عاصي الحلاني يكشف تفاصيل حالته الصحية

حادث تعرض له الفنان عاصي الحلاني، حيث سقط من على حصانه منذ أيام، وتعرض لإصابات، وقال شريف ضياء، مدير أعمال الفنان، فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه تعرض لكسر فى إصبع يده اليسرى، وتم إجراء عملية جراحية له، وطالبه الطبيب بالراحة لمدة أسبوع، وأكد أنه أصبح بخير وخرج من المستشفى، وسيعود قريبا لجمهوره. عاصي الحلاني حل ضيفا مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها "عايشة شو" فى مايو الماضي، وقال إنه نوّع كثيرًا في تقديم الأغاني، وكان خائفًا من عدم تقبل الجمهور لاختلافه المستمر، موضحًا أنه يرى أن إصدار ألبوم أحيانا يظلم بعض الأغاني.
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