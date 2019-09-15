مدبولي: نستهدف رفع معدل النمو إلى 8% عام 2022

رئيس الوزراء: هناك حالة من التباطؤ تُخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، مقترنة بتصاعد حدة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تجاريتين في العالم

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها والتوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة، جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد.

وأضاف مدبولي: "يسعدني أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره واعتزازه بما تبذلونه من جهود لترجمة طموحات وآمال شعوب الدول العربية إلــى واقـــع ملموس، في سبيل الارتقاء بمستوى الدول العربية على جميع الأصعدة، وتهيئة كافة الظروف لتحقيق مصالحنا المشتركة، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية العربية،

وأضاف مدبولي: "يسعدني أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره واعتزازه بما تبذلونه من جهود لترجمة طموحات وآمال شعوب الدول العربية إلــى واقـــع ملموس، في سبيل الارتقاء بمستوى الدول العربية على جميع الأصعدة، وتهيئة كافة الظروف لتحقيق مصالحنا المشتركة، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية العربية، لتتبوأ أُمتنا مكانتها المُستحقة بين الكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية".

وأكد أن الحكومة لا تدخر وسعا في العمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال التأكيد على توفير 4 دعائم أساسية، هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، فضلا عن الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك يأتي في ظل الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي المصري الذي يأخذ على عاتقه مهمة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المواتية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود الزملاء أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية.

وأوضح أن فعالية اليوم تأتي في ظل العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه معظم مناطق العالم، ومالها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثير من مجموعات الدول، خاصة الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة.

وقال مدبولي: "إن هناك حالة من التباطؤ تُخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، مقترنة بتصاعد حدة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تجاريتين في العالم، حيث واصلت الولايات المتحدة الأمريكية رفع التعريفات الجمركيــة على واردات معينة من السلع الصينية، كما اتخذت الصين في المقابـــل إجراءات مضادة برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من وارداتها من الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ذلك، فإنه يبدو أنه تم التوصل خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في شهر يونيو الماضي بمدينة أوساكا في اليابان إلى بعض المواءمات لتهدئة حِدة تلك التجاذبات التجارية، وذلك سعيا للحفاظ على استقرار وتيرة النمو الاقتصادي العالمي".

وأوضح أن ضعف معدلات الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية أدى بلا شك إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة، كما أن تفاقم مشكلة المديونية في بعض الدول النامية من شأنه أن يعيق مساعي تلك الدول في مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلا عن انتهاج سياسات اقتصادية كلية معززة للنمو.

وأضاف: "إنني إذ أنظر بعين التقدير والاعتبار للجهود الكبيرة المبذولة من جانب البنوك المركزية العربية في سبيل التحوط ضد المخاطر ومواجهة التحديات التي تفرضها معطيات الواقع الاقتصادي العالمي، والحفاظ على الاستقرار المالي، فلا يسعني إلا التأكيد على أن الأمر يستدعي منا جميعا بذل مزيد من الجهد في سبيل تقوية وتعزيز دور القطاعات المصرفية في تلبية الاحتياجات التنموية، ودمج القطاع الخاص بشكل أكبر في مشروعات التنمية.

ولفت إلى أن الحكومة أطلقت "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، فى فبراير 2016، لتكون بمثابة الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، لتحقيق التناسق والتناغم في البرامج والخطط التنموية على المدى الطويل، إذ انبثق عنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتبارا من شهر نوفمبر 2016، حيث قطعت الحكومة المصرية شوطا لا بأس به في تنفيذ العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي.



وأضاف أنه في هذا الإطار، اتخذت الحكومة عددا من التدابير والإجراءات المتعلقة بدعم بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمار، وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع المضي قدما في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وخفض عجز الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة القطاع المالي، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ومعالجة مشكلات البطالة والطاقة.

وقال إنه في خطوة هامة على مسيرة تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة، صدر في أغسطس 2018، قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم (177) لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي، مستهدفين في ذلك أن يكون هذا الصندوق بمثابة إحدى الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية، لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا: "الجهود لا تتوقف لأن توقعات شعوبنا منا كبيرة، فالمشروعات القومية ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية مستمرة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن والأمان الاجتماعي هو غايتنا".

وأضاف: "إنني من واقع الإدراك بأهمية وحيوية الدور المنوط بالبنوك المركزية العربية، أود أن أؤكد أهمية تعزيز أواصر التنسيق والتعاون فيما بين بعضها البعض، وفيما بينها وبين المؤسسات المالية الإقليمية، خاصة صندوق النقد العربي لما له من أهمية بالغة في مجال تنسيق الجهود والأنشطة التي تقوم بها القطاعات المختلفة بتلك البنوك، لتحقيق الأهداف المنشودة والآمال المعقودة على حضراتكم.

وذكر: "للكفاءة والاجتهاد ثمرة ولذلك فأنا أهنئ طارق عامر محافظ البنك المركزي، لانتخابه رئيسا للتحالف الدولي للشمول المالي، وهو اختيار له دلالاته من ناحية، ويضيف لمهامه، معربا عن شكره وتقديره لكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا الاجتماع وجدد الترحيب بالحضور في مصر، متمنيا لأعمال الاجتماع كل النجاح والتوفيق، وأن يخرج بقرارات تسهم في مسيرة عمل المجلس.