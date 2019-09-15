محافظ القليوبية: الخطة الاستثمارية 400 مليون جنيه

تحرير:علاء النجار ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية

كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة السابق، ورئيس حي مدينة نصر بالقاهرة حاليا، واللواء ياسر حفناوي رئيس مدينة الخانكة السابق، وسكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ حاليا، وأمل محمد بإدارة الشباب والرياضة والتي حصلت على شهادة الدكتوراة من أكاديمية ناصر العسكرية، وذلك للمجهودات التي بذلوها خلال فترة تواجدهم بالمحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة.

وأكد مرزوق أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بلغت 400 مليون جنيه، تسلمت المحافظة منها حتى الآن 58 مليون و300 ألف جنيه، وأنه تم صرف 13 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية في مشروعات تنموية للصرف الصحي والتعليم وهيئات البريد وغيرها من المشروعاتمن ناحية أخرى، رفض المحافظ إطلاق اسم البرلماني السابق محمد