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محافظ القليوبية: الخطة الاستثمارية 400 مليون جنيه

تحرير:علاء النجار ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة السابق، ورئيس حي مدينة نصر بالقاهرة حاليا، واللواء ياسر حفناوي رئيس مدينة الخانكة السابق، وسكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ حاليا، وأمل محمد بإدارة الشباب والرياضة والتي حصلت على شهادة الدكتوراة من أكاديمية ناصر العسكرية، وذلك للمجهودات التي بذلوها خلال فترة تواجدهم بالمحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة.
وأكد مرزوق أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بلغت 400 مليون جنيه، تسلمت المحافظة منها حتى الآن 58 مليون و300 ألف جنيه، وأنه تم صرف 13 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية في مشروعات تنموية للصرف الصحي والتعليم وهيئات البريد وغيرها من المشروعاتمن ناحية أخرى، رفض المحافظ إطلاق اسم البرلماني السابق محمد
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قادما بقطار 901.. وزير النقل يتفقد محطة بدمنهور

تفقد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، أعمال تطوير محطة السكة الحديد بدمنهور، مستقلا القطار رقم 901 القادم من القاهرة ، بمرافقة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولى الهيئة والشركة المنفذة لأعمال تطوير محطة دمنهور، وبدأ الوزير في تفقد أعمال الإنشاء بمحطة سكة حديد دمنهور، التي بدأت أعمال التطوير بها منذ أكثر من 4 سنوات ولم تنتهِ حتى الآن، وكان في استقبالة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، وعدد من نواب مجلس الشعب في المحافظة والقيادات التنفيذية.
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الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، غدا الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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مدبولي: نستهدف رفع معدل النمو إلى 8% عام 2022

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها والتوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة، جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

تغيير اسم مدرسة بشبرا الخيمة: التلاميذ محرجين

وافق المجلس التنفيذي بمحافظة القليوبية الذي عقد، اليوم الأحد، برئاسة المحافظ علاء مرزوق، على الطلب المقدم من الدكتور محمود عطية عضو مجلس النواب عن قسم أول شبرا الخيمة، بشأن تغيير اسم مدرسة المعاليف بإدارة غرب شبرا التعليمية، بسبب حرج التلاميذ وأولياء الامور من هذا الاسم. واقترح المجلس التنفيذي تغيير اسم المدرسة إلى اسم أحد المعارف أو الشهداء، موجه المجلس رسالة تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قال المحافظ إنه المثل والقدوة الذي تحمل ما لا يستطيع الجبال تحمله ويقود المسؤولية، بكل قدوة جيدة وحاسمة وانجاز غير مشهود.
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مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

تغيير اسم مدرسة بشبرا الخيمة: التلاميذ محرجين

وافق المجلس التنفيذي بمحافظة القليوبية الذي عقد، اليوم الأحد، برئاسة المحافظ علاء مرزوق، على الطلب المقدم من الدكتور محمود عطية عضو مجلس النواب عن قسم أول شبرا الخيمة، بشأن تغيير اسم مدرسة المعاليف بإدارة غرب شبرا التعليمية، بسبب حرج التلاميذ وأولياء الامور من هذا الاسم. واقترح المجلس التنفيذي تغيير اسم المدرسة إلى اسم أحد المعارف أو الشهداء، موجه المجلس رسالة تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قال المحافظ إنه المثل والقدوة الذي تحمل ما لا يستطيع الجبال تحمله ويقود المسؤولية، بكل قدوة جيدة وحاسمة وانجاز غير مشهود.
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نائبة:نحتاج لاهتمام الدولة بكل الألعاب مثل كرة القدم

أكدت منى منير عضو مجلس النواب، اختفاء رؤية وزير الرياضة في دعم الألعاب الأخرى غير كرة القدم، وذلك رغم النجاحات التي تحققها هذه الألعاب في حصد العديد من الألقاب والجوائز العالمية والإقليمية. وتقدمت "منير" بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بشأن استراتيجية وزارة الرياضة لدعم الألعاب الأخرى، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى اهتمام الدولة بالرياضات الأخرى، وتقديم أوجه الدعم المختلفة لها مثل كرة القدم التي لها شعبيتها الجارفة.
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«صحة النواب» تطالب بتنقية اللجان العلمية من الإخوان

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بضرورة استغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنها طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر إخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.
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شباب الصيادلة وجهًا لوجه مع الحراسة القضائية

أزمات متتالية ما زالت تعصف بنقابة الصيادلة، لا تكاد أزمة تنتهى حتى تدخل في غياهب أزمة جديدة، الأزمات المتتالية جعلت النقابة على صفيح ساخن وأدخلها في نفق مظلم، فعلى مدار العام الحالي شهدت النقابة العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، بداية من الإطاحة بالنقيب السابق محيي عبيد لارتكابه العديد من الجرائم والأخطاء في حق النقابة وأعضائها، مرورًا بفشل إجراء انتخابات النقابة التى كان من المقرر لها أن تنعقد في أبريل الماضي، ثم فرض الحراسة القضائية على النقابة، وآخرها الدخول في صدام مع وزيرة الصحة بعد إساءتها المستمرة للصيادلة.
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