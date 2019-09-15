قادما بقطار 901.. وزير النقل يتفقد محطة بدمنهور

تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

وزير النقل كامل الوزير

تفقد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، أعمال تطوير محطة السكة الحديد بدمنهور، مستقلا القطار رقم 901 القادم من القاهرة ، بمرافقة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولى الهيئة والشركة المنفذة لأعمال تطوير محطة دمنهور، وبدأ الوزير في تفقد أعمال الإنشاء بمحطة سكة حديد دمنهور، التي بدأت أعمال التطوير بها منذ أكثر من 4 سنوات ولم تنتهِ حتى الآن، وكان في استقبالة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، وعدد من نواب مجلس الشعب في المحافظة والقيادات التنفيذية.

وناقش الوزير مع النواب ومحافظ البحيرة، تأخر تسليم محطة السكة الحديد بدمنهور حتى الآن. ومن المقرر أن يتفقد الوزير والمحافظ ومسؤولو الهيئة أعمال تطوير مزلقان أبو حمص، الذي يربط شطري المدينة، لمواجهة التكدس المروري بالمدينة، كما يناقش كيفية إنشاء كوبري أعلى المزلقان لتسهيل المرور.ويختتم الوزير ومحافظ البحيرة،