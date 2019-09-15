محافظ القليوبية يبكي بسبب برقية للرئيس السيسي

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

دخل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأحد، في نوبة من البكاء، وذلك بسبب مطالبة المجلس التنفيذي للمحافظة له، بإرسال برقية دعم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لطمأنته بأن شعب مصر يقدر تضحياته وبطولاته، ولن يقبل بأي محاولات خارجية لزعزعة الثقة. ووجه المجلس رسالة تأييد ودعم للرئيس. وقال المحافظ إن السيسي، المثل والقدوة، وتحمل ما لا تستطيع الجبال تحمله ويقود المسؤولية، بكل قدوة جيدة وحاسمة وانجاز غير مشهود، مشيرا إلى أن إنجازات الرئيس تسابق الزمان.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي حضره الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، أن اللسان يعجز عن وصف الانجازات الشخصية العظيمة للرئيس، الذي يستحق أن تكون