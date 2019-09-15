رياضة

شوبير يتحدث عن أداء فايلر في أول فوز له مع الأهلي

تحرير:أحمد سيد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
فايلر
فايلر
تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن رأيه في أداء السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عقب فوز الفريق الأحمر أمس أمام كانو سبورت الغيني بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وكشف شوبير، في تصريحات عبر برنامجه «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» أنه من الصعب الحكم على فايلر خلال أول مباراة له مع الفريق، ولكن الفوز يعطي ثقة للاعبين والجماهير، موضحًا أن فايلر خاض المباراة منذ البداية بأسلوب هجومي وهو ما يعطي إشارات إيجابية على تفكيره التدريبي الجيد.
وتابع شوبير أن تغييرات فايلر داخل الملعب كان لها تأثير كبير وهو ما يؤكد دراسة فايلر الجيدة للفريق ولكل لاعب به، مضيفًا أن المدرب ما زال أمامه الكثير ليقدمه مع الفريق خلال الفترة المقبلة حتى ينال الثقة الكاملة من الجماهير، مختتمًا أن الفوز ما هو إلا فأل حسن في أول مباراة له مع الفريق. وتمكن الأهلي من
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ميدو وحازم إمام يحضران قرعة بطولة العالم للإسكواش

حضر أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة، وحازم إمام نجم نادي الزمالك وعضو مجلس الإدارة السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة بطولتي العالم للإسكواش للسيدات والرجال، وتقام البطولتان تحت سفح الأهرامات. وتقام بطولة العالم لسيدات الإسكواش (2019- 2020) لأول مرة بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد بطولة العالم التي أقيمت في شيكاغو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار، أما البطولة الثانية التي تقام على هامشها فهي بطولة CIB للرجال.
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الأهلي يكشف عن طلب فايلر للاعبين بعد الفوز على كانو

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس على كانو سبورت بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا، مشيرًا إلى أن "الفوز مهم جدا، خاصة أنها المباراة الأولى للجهاز الفني، والجميع كان يترقب نتيجة اللقاء، لكننا أغلقنا الملف الإفريقي للتركيز في بطولة السوبر"، وأضاف عبد الحفيظ أن المباراة كانت جيدة ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات الأحداث، خاصة في الشوط الثاني وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف، وفي النهاية تحقق الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو الفوز.
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تعرف على سر تأخر إعلان المدرب الجديد للمنتخب الوطني

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال فايق في تصريحات عبر برنامجه «ملعب 9090» صباح اليوم، إن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تم تحديده بالفعل بناءً على تأكيد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وأكد أن المدير الفني الجديد هو إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي.
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فايلر: كانو فريق مميز.. وسعيد بأول فوز لي مع الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز الأول له مع المارد الأحمر على حساب كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: "كان لدينا أكثر من فرصة في الشوط الأول، ولكن لم يحالفنا الحظ لحسن الحظ استطعنا ترجمة الفرص في الشوط الثاني لهدفين وتحقيق نتيجة مميزة قبل مباراة العودة".
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مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام كانو سبورت

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية خصوصًا وأنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
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محاضرة فنية بالفيديو من فايلر للاعبى الأهلى

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الجهاز المعاون تجهيز عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق كانو سبورت الغيني، حيث طلب من أحمد سليمان محلل الأداء التركيز على لقطات محددة من مباريات الفريق الغيني التي شاهدها مسبقا؛ لعرضها على اللاعبين في المحاضرة الفنية بالفيديو مساء اليوم بفندق إقامة البعثة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني، ويؤدي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
الأهلى -واطلع برة (13)

قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق المسافرة إلى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 دبوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي: علي معلول، ووليد أزارو، وجيرالدو، وأليو ديانج. وجاءت القائمة على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - على لطفى. في خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحى - محمود وحيد - محمد هانى - محمود متولى.
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