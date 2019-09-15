شوبير يتحدث عن أداء فايلر في أول فوز له مع الأهلي

تحرير:أحمد سيد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

فايلر

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن رأيه في أداء السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عقب فوز الفريق الأحمر أمس أمام كانو سبورت الغيني بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وكشف شوبير، في تصريحات عبر برنامجه «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» أنه من الصعب الحكم على فايلر خلال أول مباراة له مع الفريق، ولكن الفوز يعطي ثقة للاعبين والجماهير، موضحًا أن فايلر خاض المباراة منذ البداية بأسلوب هجومي وهو ما يعطي إشارات إيجابية على تفكيره التدريبي الجيد.

وتابع شوبير أن تغييرات فايلر داخل الملعب كان لها تأثير كبير وهو ما يؤكد دراسة فايلر الجيدة للفريق ولكل لاعب به، مضيفًا أن المدرب ما زال أمامه الكثير ليقدمه مع الفريق خلال الفترة المقبلة حتى ينال الثقة الكاملة من الجماهير، مختتمًا أن الفوز ما هو إلا فأل حسن في أول مباراة له مع الفريق. وتمكن الأهلي من

وتابع شوبير أن تغييرات فايلر داخل الملعب كان لها تأثير كبير وهو ما يؤكد دراسة فايلر الجيدة للفريق ولكل لاعب به، مضيفًا أن المدرب ما زال أمامه الكثير ليقدمه مع الفريق خلال الفترة المقبلة حتى ينال الثقة الكاملة من الجماهير، مختتمًا أن الفوز ما هو إلا فأل حسن في أول مباراة له مع الفريق.



وتمكن الأهلي من تحقيق فوز مهم على نظيره كانو سبورت بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما السبت، على استاد مالابو، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وقص الأحمر شريط الأهداف في الدقيقة 62 عن طريق صلاح محسن، قبل أن يتمكن وليد سليمان من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد عرضية رائعة من أحمد فتحي.



