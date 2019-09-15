الوزير يزور مزلقان أبو حمص: عشان خاطركم هعمل الكوبري

تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

كامل الوزير وزير النقل في أبو حمص

"علشان خاطركم هعملكم الكوبري".. بهذه الكلمات التي أطلقها اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، في أثناء تفقده مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة، عم الفرح على النواب والأهالي، إذ تعاني مدينة أبو حمص بسبب تواجد المزلقان وسط المدينة، ومع إقامة كوبري من المدخل مرورا أعلى المزلقان، يكون قد تم مشكلة كبيرة يعاني منها الأهالي، وهي التكدس المروري، ما يتسبب في في وقوع الحوادث على المزلقان، لوجوده داخل الكتلة السكانية. وكان قد تقدم عدد من نواب أبو حمص بطلب للمسؤولين بإقامة الكوبرى حتى تنتهي المشكلة تماما.

واجتمع الوزير مع عدد من المسؤولين بالسكة الحديد ووجه بنظافة المزلقان، والتأكيد على أعمال الصيانة أولا بأول، خاصة الأسلاك الكهربائية والإنذارات لسلامة المواطنين داخل المدينة، وذلك بحصور النائبين أمل زكريا قطب وعلي عتمان. وكان قد تفقد الوزير في بداية جولتة أعمال تطوير محطة السكة الحديد بدمنهور، مستقلا