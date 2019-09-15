فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«انتحار معلن» تختتم عروضها بالقاهرة بحضور سفير تونس

تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
اختتمت مسرحية "انتحار معلن" عروضها ضمن فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، بحضور سفير جمهورية تونس بالقاهرة السفير نجيب المنيف، وسامح مهران رئيس المهرجان التجريبي، والمخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان، ولفيف من الإعلاميين وكبار الفنانين من الدول العربية والأجنبية، حيث قام الدكتور سامي الجمعان مؤسس رابطة ATPA بتكريم رئيس المهرجان التجريبي الدكتور سامح مهران، والمخرج عصام السيد، لاحتضانهم تدشين الرابطة ضمن فعاليات المهرجان، وعرض مسرحية "انتحار معلن" أول إنتاج للمشروع.
ومن جانبه أعرب المخرج مازن الغرباوي عن سعادته، بردود الأفعال التي وصلته عن عرض "انتحار معلن"، والرابطة، حيث أكد أنه بمجرد الإعلان عن تدشين الرابطة بدأ يكون هناك طلبات الانضمام إلى هذا الكيان، الذي يعد أول مشروع إنتاج عربي مشترك في المسرح، بين مصر والسعودية وتونس، وقال الغرباوي إن حضور معالي السفير نجيب
اقرأ المزيد
مروة -عبد المنعم

مروة عبد المنعم: أصبحنا نربى أبناءنا عبر «واتسآب»

بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة مروة عبد المنعم بمسرحية «رابونزل» التى قدمت منها 9 عروض على مسرح المنارة، وكانت المفاجأة في إقبال كبير من الجمهور، حتى إن القاعة رفعت فى أغلب الأوقات شعار "كامل العدد". قررت مروة أن تخوض تجربة جديدة تماما عليها، وهى التقديم الإذاعي من خلال برنامج «بنات وولاد» في نسخته الجديدة على شبكة تليفزيون النهار، ولكنها لم تخرج بعيدا عن منطقتها التى انحازت لها فى أعمالها الفترة الأخيرة، وهى الاهتمام بالأطفال ومواضيعهم، ورغم أن أبناءها كانوا رافضين للتجربة من الأساس، فإنها قررت أن تتحداهم وتقنعم بأهمية برامج الطفل.
مسلسل-بلا-دليل

فراس سعيد ودرة في العين السخنة لأجل «بلا دليل» (صور)

نشر الفنان فراس سعيد صورا من كواليس تصوير مسلسل «بلا دليل» فى العين السخنة، وظهرت فى الصور الفنانة التونسية درة، بطلة المسلسل، ومخرجة العمل منال الصيفي والفنان حازم سمير، وكان فريق عمل المسلسل قد عاد اليوم إلى القاهرة، وذلك بعد انتهائه من تصوير عدد من المشاهد بالعين السخنة؛ من أجل تصوير باقي المشاهد الداخلية بديكور المسلسل داخل القاهرة. «بلا دليل» هو عمل درامي طويل تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، وتدور أحداثه فى إطار الغموض والإثارة، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من "خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر".
ياسر-جلال

ياسر جلال في مسلسل تاريخي لـ«رمضان 2020»

ينافس النجم ياسر جلال في موسم دراما رمضان المقبل لعام 2020، بمسلسل تاريخي من إنتاج "سينرجي" للمخرج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان، ويعقد جلسات عمل بشكل مستمر للاستقرار على الأبطال الذين سيشاركون في بطولة العمل، ومن المقرر الإعلان عن كل التفاصيل خلال الفترة المقبلة. ويعد العمل التعاون الثاني في الدراما التليفزيونية الرمضانية بين الثلاثي "النجم ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي والسيناريست هاني سرحان" بعد أن قدموا مسلسل "لمس أكتاف" في رمضان الماضي لعام 2019، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
اقرأ المزيد من الأخبار
معرض-الكتاب (1)

63 دار نشر مصرية تشارك في معرض عمان الدولي للكتاب

تنطلق فعاليات معرض عمان الدولى للكتاب، فى دورته التاسعة عشر، بمركز السيارات الدولى بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر الحالى إلى 5 أكتوبر المقبل، تحت إشراف اتحاد الناشرين الأردنيين، والتي تحمل شعار "القراءة حياة". ويشار إلى أن عدد دور النشر المصرية المشاركة في هذه الدورة وصلت 63 دار نشر، تشارك بشكل مباشر من خلال الأجنحة، وكذلك مشاركة قطاعات النشر بوزارة الثقافة والمركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب.
-مسرحية-حدث-في-بلاد-السعادة

منها «حدث فى بلاد السعادة»| عروض القومي للمسرح اليوم

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وتُعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبد المولى، فى قاعة سيد درويش، كما تعرض مسرحية "حانة الأقدار" للمخرج علي عثمان، على مسرح البالون، ويقام العرض المسرحي "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم، في قاعة الغد، بينما يقام العرض المسرحي "الرهان" للمخرج أحمد الرافعي، على مسرح النهار.
نجيب-عياد

إطلاق اسم نجيب عياد على دورة «قرطاج السينمائي»

قررت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، إطلاق الدورة المقبلة من المهرجان باسم المنتج الكبير الراحل "نجيب عياد" الذي رحل منذ أيام قبل رئاسته للمهرجان في دورته المقبلة، ومن المقرر أن تقام الدورة في الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر عوضًا عن التاريخ السابق الذي تم الإعلان عنه، وذلك لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، وقد اختارت أيام قرطاج السينمائية في قسم "سينما تحت المجهر" أربعة ضيوف شرف وهم: لبنان عن العالم العربي، نيجيريا عن إفريقيا، تشيلي عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الآسيوية.
محمد-أبو سعدة-رئيس-جهاز-التنسيق-الحضاري

«التنسيق الحضاري» يمثل مصر بمؤتمر «المدن التاريخية»

مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، الدولة المصرية، في المؤتمر الدولي الثاني للحفاظ على المدن التاريخية، والذي يعقد بمدينة "ريزان" بروسيا، وتشارك فيه الدول التي بها مدن مر على تاريخ إنشائها أكثر من 500 عام. وخلال المؤتمر استعرض "أبو سعدة" تاريخ إنشاء مدينة القاهرة التي مر على تشييدها قرابة الـ1050 عاما، عاصرت خلالها حضارات مختلفة، أدت إلى تراكم إرث تراثي ومعماري متميز، ينعكس على شكل المساجد والكنائس حيث تتجاور في دلالة واضحة على تراكم الحضارات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org