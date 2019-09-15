«انتحار معلن» تختتم عروضها بالقاهرة بحضور سفير تونس

تحرير:محمد عبد المنعم ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

مازن الغرباوي

اختتمت مسرحية "انتحار معلن" عروضها ضمن فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، بحضور سفير جمهورية تونس بالقاهرة السفير نجيب المنيف، وسامح مهران رئيس المهرجان التجريبي، والمخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان، ولفيف من الإعلاميين وكبار الفنانين من الدول العربية والأجنبية، حيث قام الدكتور سامي الجمعان مؤسس رابطة ATPA بتكريم رئيس المهرجان التجريبي الدكتور سامح مهران، والمخرج عصام السيد، لاحتضانهم تدشين الرابطة ضمن فعاليات المهرجان، وعرض مسرحية "انتحار معلن" أول إنتاج للمشروع.

ومن جانبه أعرب المخرج مازن الغرباوي عن سعادته، بردود الأفعال التي وصلته عن عرض "انتحار معلن"، والرابطة، حيث أكد أنه بمجرد الإعلان عن تدشين الرابطة بدأ يكون هناك طلبات الانضمام إلى هذا الكيان، الذي يعد أول مشروع إنتاج عربي مشترك في المسرح، بين مصر والسعودية وتونس، وقال الغرباوي إن حضور معالي السفير نجيب