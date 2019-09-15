ضبط صاحب معهد تعليمي غير مرخص يمنح شهادات مزورة

تحرير:أحمد الزغبي ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

القبض على متهم - صورة تعبيرية

حلم الثراء السريع راوده منذ صغره وعرف طريق المال عبر إنشاء معهد تعليمي، ومع نهمه الشديد للمال وقع في دائرة الاتهام، ورغم ذلك لم ييأس من تحقيق حلمه بأن تفكيره دله إلى جمع أموال من الطلاب بحجة حصولهم على شهادات من المعهد، قبل أن يفاجئ الطلاب بعدم وجود شهادات، وحرروا ضده عدة بلاغات تتهمه بالنصب. البداية بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة يفيد بورود بلاغات من طلاب بنصب صاحب معهد تعليمي عليهم والاستيلاء منهم على أموال مقابل حصولهم على شهادات تخرج من المعهد.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وبالفحص تبين أنه لا يوجد أي تراخيص صادرة باسم المعهد، الذي يديره "م. م"، وأنشئ المعهد التعليمي الوهمي للنصب والاحتيال على الطلاب الراغبين في الحصول على شهادات عليا، مستغلا ضحاياه للنصب عليهم بأن المعهد مرخص طبقا لقانون وزارة التعليم العالي ويتخصص في حصولهم على شهادات