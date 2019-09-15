لماذا تساقط الشعر قد يكون علامة تحذيرية لك؟

يمكن لعدد من الأمراض الجلدية أن تؤثر على فروة رأسك وتساهم في تساقط الشعر، وتشمل الحالات الشائعة التهاب الجلد الدهني، والأكزيما في فروة الرأس، والتهابات الفطريات

تحرير:فيروز ياسر ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

تساقط الشعر

فقدان الشعر أمر سيئ بالنسبة للعديد من الفتيات فالشعر تاج الرأس، وفي الوقت الذي تذهبين فيه للاستحمام، فتجدين الكثير من الشعر على الأرض أو عند تمشيطه تجدين كتلا بداخل المشط، وبالتالي تصابين بالحزن. الأمر العادي لأي امرأة فقدان ما يعادل 50- 100 شعرة في المتوسط، ولكن عندما يزيد الأمر عن الحد يصبح هناك مشكلة، حيث يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على فروة رأسك أو جسمك بالكامل، كما يمكن أن يكون نتيجة الوراثة، والتغيرات الهرمونية، والحالات الطبية أو الأدوية، لذا تعرفي على السبب الرئيس وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.

1- مشكلات الجلد يمكن لعدد من الأمراض الجلدية أن يؤثر على فروة رأسك ويساهم في تساقط الشعر، وتشمل الحالات الشائعة التهاب الجلد الدهني، والأكزيما في فروة الرأس، والتهابات الفطريات التي يطلق عليها Malassezia furfur والتي تسبب قشرة الرأس، أو الصدفية في فروة الرأس، وهي حالة المناعة الذاتية، وغالبا ما