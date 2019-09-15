لماذا تساقط الشعر قد يكون علامة تحذيرية لك؟

يمكن لعدد من الأمراض الجلدية أن تؤثر على فروة رأسك وتساهم في تساقط الشعر، وتشمل الحالات الشائعة التهاب الجلد الدهني، والأكزيما في فروة الرأس، والتهابات الفطريات
فقدان الشعر أمر سيئ بالنسبة للعديد من الفتيات فالشعر تاج الرأس، وفي الوقت الذي تذهبين فيه للاستحمام، فتجدين الكثير من الشعر على الأرض أو عند تمشيطه تجدين كتلا بداخل المشط، وبالتالي تصابين بالحزن.
الأمر العادي لأي امرأة فقدان ما يعادل 50- 100 شعرة في المتوسط، ولكن عندما يزيد الأمر عن الحد يصبح هناك مشكلة، حيث يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على فروة رأسك أو جسمك بالكامل، كما يمكن أن يكون نتيجة الوراثة، والتغيرات الهرمونية، والحالات الطبية أو الأدوية، لذا تعرفي على السبب الرئيس وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
1- مشكلات الجلد
يمكن لعدد من الأمراض الجلدية أن يؤثر على فروة رأسك ويساهم في تساقط الشعر، وتشمل الحالات الشائعة التهاب الجلد الدهني، والأكزيما في فروة الرأس، والتهابات الفطريات التي يطلق عليها Malassezia furfur والتي تسبب قشرة الرأس، أو الصدفية في فروة الرأس، وهي حالة المناعة الذاتية، وغالبا ما
1- مشكلات الجلد
يمكن لعدد من الأمراض الجلدية أن يؤثر على فروة رأسك ويساهم في تساقط الشعر، وتشمل الحالات الشائعة التهاب الجلد الدهني، والأكزيما في فروة الرأس، والتهابات الفطريات التي يطلق عليها Malassezia furfur والتي تسبب قشرة الرأس، أو الصدفية في فروة الرأس، وهي حالة المناعة الذاتية، وغالبا ما تسبب جفاف الجلد والحكة.
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2- الخلل الهرموني
يُعد الخلل الهرموني سببا رئيسا في تساقط الشعر، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الحديد أو قصور الغدة الدرقية إلى خلل الهرمونات، ويمكن قول الشيء نفسه عن مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة بشكل طبيعي، والتي يمكن أن تسبب تساقط الشعر في كل من الرجال والنساء، لا سيما في حالة النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.
3- تناول بعض الأدوية
يمكن أن تسبب الأدوية الموصوفة مثل موانع الحمل الفموية وأدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب والمضادات الحيوية وأدوية حب الشباب وعوامل العلاج الكيميائي ومثبطات المناعة وأدوية الألم جميعها تساقط الشعر المبكر.
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4- نقص التغذية
يمكن أن يسبب نقص التغذية الناجم عن وصفة طبية أو أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض كرون والقولون العصبي تساقط الشعر، كما أن نقص الفيتامينات المعقدة B والزنك وفيتامين D والبروتين ضار بشكل خاص بصحة فروة الرأس.
5- الإجهاد
عندما تكون مجهدا فإن الجسم يصبح في وضع القتال، مما يجعله يعطي الأولوية لوظائف الجسم المرتبطة بالبقاء على قيد الحياة، حيث يتم تقليل تدفق الدم إلى فروة الرأس وتوقف نمو الشعر.
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عادة ما يكون حالة الترايكوتومانوميا رد فعل للإجهاد، حيث يشعر المريض بإحساس حارق في بصيلات الشعر على الرأس والوجه والجسم وبعد انسحاب الإجهاد يشعر المريض بالراحة.
6- مشكلات المناعة الذاتية
أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الثعلبة، حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى سقوط بقع كبيرة من الشعر.
7- منتجات العناية بالشعر
يمكن أن تؤثر بعض منتجات الشعر على الأفراد ذوي البشرة الحساسة، خاصة إذا كانت تحتوي على كبريتات أو إضافات كيميائية أخرى، ولهذا السبب من الأفضل استخدام المنتجات الطبيعية التي تغذي فروة الرأس وبصيلات الشعر بدلا من إزعاجها.
كيفية علاج تساقط الشعر؟
يمكن علاج تساقط الشعر بشكل فعال تمامًا بمجرد اكتشاف السبب الكامن وراءه، وللمساعدة في تعزيز صحة الشعر وفروة الرأس أثناء هذه العملية، لذا يمكن تجربة هذه القناعات:
قناع شعر زيت الخروع
زيت الخروع هو زيت مضاد للفطريات ومضاد للالتهابات وهو أمر رائع للحفاظ على فروة رأسك تحت السيطرة، حيث تحتاجين إلى وضع كمية من زيت الخروع على فروة الرأس مع التدليك لمدة 5- 10 دقائق، ثم مشطي الزيت باستخدام أصابعك وبعدها ضعي القبعة لمدة ساعة.
بعد وضع الزيت لفترة معينة فيجب غسل الشعر بالشامبو والبلسم وتكرار هذه العملية مرة واحدة في الأسبوع.