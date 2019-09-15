نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل لضرب غزة وإسقاط حماس

تحرير:وكالات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

نتنياهو

كشف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تجهيز بلاده خطة عسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة. وقال نتنياهو في حوار للموقع الإلكتروني العبري "واللا": "إن هذه العملية العسكرية المرتقبة لن تكون مثل العمليات العسكرية الثلاث الأخيرة على غزة"، وفقا لـ"سبوتنيك". يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق أن قام بثلاث عمليات عسكرية على القطاع، الأولى في عام 2008- 2009، وسميت بـ"الرصاص المصبوب"، والثانية في عام 2012، وسميت بـ"عمود السحاب"، والثالثة في عام 2014، وسميت بـ"الجرف الصامد".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن أقول متى وكيف ستكون العملية، لن أكشف عن تفاصيلها، إذ لن أقول لحماس متى ستكون هذه الحرب، ويبدو أنه لن يكون هناك مفر". ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة من داخل الائتلاف الحكومي ومن المعارضة أيضا، بسبب سياسته تجاه قطاع غزة، كما يواجه انتقادات دولية واسعة على خلفية إعلانه،