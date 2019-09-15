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نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل لضرب غزة وإسقاط حماس

تحرير:وكالات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
نتنياهو
نتنياهو
كشف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تجهيز بلاده خطة عسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة. وقال نتنياهو في حوار للموقع الإلكتروني العبري "واللا": "إن هذه العملية العسكرية المرتقبة لن تكون مثل العمليات العسكرية الثلاث الأخيرة على غزة"، وفقا لـ"سبوتنيك". يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق أن قام بثلاث عمليات عسكرية على القطاع، الأولى في عام 2008- 2009، وسميت بـ"الرصاص المصبوب"، والثانية في عام 2012، وسميت بـ"عمود السحاب"، والثالثة في عام 2014، وسميت بـ"الجرف الصامد".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن أقول متى وكيف ستكون العملية، لن أكشف عن تفاصيلها، إذ لن أقول لحماس متى ستكون هذه الحرب، ويبدو أنه لن يكون هناك مفر". ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة من داخل الائتلاف الحكومي ومن المعارضة أيضا، بسبب سياسته تجاه قطاع غزة، كما يواجه انتقادات دولية واسعة على خلفية إعلانه،
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وزير-الخارجية-السعودي-الدكتور-إبراهيم-بن-عبد-العزيز-العساف

السعودية عن تصريحات نتنياهو: باطلة ومرفوضة

استنكر وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، اليوم الأحد، الإجراءات وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم غور الأردن والضفة الغربية، واعتبر العساف خلال كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جدة، أن تلك الإجراءات باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض. وتابع: "ندين التصعيد الخطير من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي"، الذي أعرب الأسبوع الماضي عن نيته، إذا فاز بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، وغور الأردن.
انتخابات تونس

العليا للانتخابات التونسية تكشف موعد الجولة الثانية

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس: "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون إما في 29 سبتمبر وإما فى 6 أكتوبر إذا حصل طعون في الدور الأول أو 13 أكتوبر في حال حصول استئناف"، وفقا لـ"سكاي نيوز". وأضاف رئيس الهيئة: "لم يثبت حتى الآن وجود شراء أصوات من المرشحين"، مؤكدا أنه لا بد من وجود بعض الشوائب في الانتخابات ولكن ليس هناك انتهاكات خطيرة، متابعا: "لدينا أكثر من 13 ألف مكتب اقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية"، وفتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم، أبوابها أمام الناخبين التونسيين لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات مبكرة غير مسبوقة.
عبدالقادر بن صالح (2)

إعفاء «أمين العليا للانتخابات الجزائرية» من منصبه

أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء الأمين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مهامه، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن "الرئيس الجزائري المؤقت، أعفى فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة، من مهامه، تمهيدا لتأسيس اللجنة الجديدة وفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب". ووقع كذلك عبد القادر بن صالح على القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن تأسيس سلطة وطنية مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات في الجزائر، وكذلك على القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي ويجتمع في غور الأردن

تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا خاصا في غور الأردن بالضفة الغربية، إذ سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة "ميفوت يريحو"، رغم معارضة السلطات القانونية. وذكر المدعي العام إيتاي أوفير، المستشار الأمني: "هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة"، وفقا لموقع "i24news" العبري. وأضاف أوفير أنه لا يوجد مبرر للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين نص تأسس في عام 1999 وفقًا للنص، حيث تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية بالضفة.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي ويجتمع في غور الأردن

تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا خاصا في غور الأردن بالضفة الغربية، إذ سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة "ميفوت يريحو"، رغم معارضة السلطات القانونية. وذكر المدعي العام إيتاي أوفير، المستشار الأمني: "هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة"، وفقا لموقع "i24news" العبري. وأضاف أوفير أنه لا يوجد مبرر للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين نص تأسس في عام 1999 وفقًا للنص، حيث تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية بالضفة.
نتنياهو (1)

نتنياهو: سنخوض حربا ضد غزة لإسقاط حماس

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ضرورة إسقاط حكم حماس، من خلال خوض حرب ضد قطاع غزة. وانتقد نتنياهو خلال حوار مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، وزراءه الذين طالبوا الجيش بمهاجمة "حماس"، وقال: "توقفوا عن الترويج لعملية في غزة. ستكون هناك عملية لكنني لن أبدأها قبل لحظة استعدادنا لها. أنا لا أعمل عبر تغريدات، لكن على ما يبدو ليس هناك خيار سوى الإطاحة بحركة حماس من قطاع غزة، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تزامنا مع اقتراب الانتخابات".
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نتنياهو: إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس بقطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس في قطاع غزة، وذكرت القناة العبرية السابعة في حوار مع نتنياهو، أنه قطع على نفسه عهدا عام 2009، بتدمير حكم حماس، مدعيا أنه في طريقه إلى ذلك، بدعوى أنه لا يمكن تجنب عملية عسكرية في غزة، وردا على سؤال القناة حول مدى تحقيق تصريحه السابق في عام 2009 من عدمه؟ أجاب قائلا: «نحن في طريقنا إلى هذا، لسوء الحظ، لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، وأنا أدير مجموعة من الجبهات ونعمل في جميع تلك الساحات»، بحسب سبوتنيك.
قصف إسرائيلي لقطاع غزة - أرشيفية

إسرائيل تشن غارات جديدة داخل قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن غارات على مواقع مختلفة من قطاع غزة، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو ضحايا. وقال الجيش في بيان: "قبل قليل أغارت طائرات حربية أخرى على عدد من الأهداف الإرهابية، وفيها وسائل قتالية بحرية، بالإضافة إلى مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة". وأشار البيان إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية أمس السبت، خلفت العديد من الأضرار.
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