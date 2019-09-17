لحديثي الولادة.. كيف تحافظين على نظافة منزلك؟

عند القيام بعملية تنظيف الأثاث، أو إزالة الأتربة عليك بارتداء "جوانتي"، لأن بعد الإنجاب، يصبح جلد المرأة حساس للغاية، وتنظيف الأشياء بيدين مكشوفتين، قد يؤدي إلى تهيج.
صحة الأطفال هي أهم ما يجب أن يضع نصب أعيننا دائمًا، لذا عند التفكير في إنجاب طفل، يجب الاهتمام الجيد بصحته، فالجهاز المناعي لدى الأطفال لا يستطيع مهاجمة كل شيء، نظرًا لإنه لم يحصل على النمو الكامل، إذ الأتربة العالقة في السرير أو المقعد أو الأسطح عند تطايرها، ستؤدي إلى إصابة طفلك، إذ عليك باتخاذ بعض من الاجراءات الهامة؛ للحفاظ على صحته، على سبيل المثال افتح النوافد، اترك حذائك بالخارج، حتى لا يستنشق طفلك الأجسام المتطايرة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
بمجرد أن حصلت على لقب أب أو أم، فعليك بعناية كبيرة متطلبة للحفاظ على نظافة بيتك، خالي تمامًا من الجراثيم، من أجل الحفاظ على صحة الطفل على المدى البعيد، حيث يمتلك الأطفال جهاز مناعي ضعيف إلى حد ما، وابقائهم في حالة حماية تامة من الجراثيم، سيكون فعال بشكل كبير في الوقاية من الأمراض، وبالتالي الاهتمام
بمجرد أن حصلت على لقب أب أو أم، فعليك بعناية كبيرة متطلبة للحفاظ على نظافة بيتك، خالي تمامًا من الجراثيم، من أجل الحفاظ على صحة الطفل على المدى البعيد، حيث يمتلك الأطفال جهاز مناعي ضعيف إلى حد ما، وابقائهم في حالة حماية تامة من الجراثيم، سيكون فعال بشكل كبير في الوقاية من الأمراض، وبالتالي الاهتمام بنظافة البيت قبل إنجاب طفلك، يعد أحد الطرق الجيدة للحفاظ على كل شيء مرتب ونظيف، لذا عند اقتراب الموعد المحدد لمجيء طفلك، عليك باتباع الخطوات الآتية من أجل الحفاظ على نظافة بيتك على المدى البعيد:
1-استهداف الأماكن الأساسية
يجب أن يكون تنظيف المنتجات أو مكان الأدوية الطبية بعيد تمامًا، عن وجه الطفل حتى لا يصل إليه، وذلك وفقًا لما أقرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إذ عليك باستخدام مبيد الجراثيم من أجل تنظيف الأرضيات، والمطبخ والحمام، كما يجب تطبيقه فوق الأسطح في المطبخ، وبالنسبة لمفارش المطبخ، يجب أن تكون نظيفة وخالية تمامًا من الجراثيم.
2-اترك حذائك بالخارج
بعد يوم عمل طويل، كل ما تحلم به هو الذهاب للبيت، ولكن لا تنسى ترك حذائك بالخارج، لعدم جلب مزيد من الباكتيريا والجراثيم لمنزلك، حتى لو كان لديك زائرين، أخبرهم أن يقوموا بترك حذائهم بالخارج، للحفاظ على نظافة الأرضيات، ومن أجل حماية أكثر من الجراثيم، تعلم أن تحمي طفلك قبل مجيئه، اخلق له بيئة نظيفة، حتى لا تهاجم الأمراض الجهاز المناعي الخاص به.
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3-فتح النوافذ
كلما زادت التهوية داخل غرفتك، زادت جودة الهواء، وهو أمر ضروري بشكل خاص مع المواليد الجدد، حيث تحتاج غرفتك إلى دوران جيد للهواء، فأظهرت الأبحاث أن الأطفال الصغار الذين ينامون في غرف النوم في وجود مراوح لديهم خطر أقل للإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ مقارنة بالأطفال الذين ينامون في غرف أقل تهوية.
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4-تنظيف أسطح المطابخ
عليك بالتنظيف اليومي للمطبخ، إضافة إلى استخدام مبيد الجراثيم، ولكن قبل تطبيقه، عليك بتغطية الطعام جيدًا، إضافة إلى ذلك، استخدم مطهرًا فورًا بعد تحضير السمك أو الدواجن أو اللحوم النية للحد من انتشار البكتيريا، من المهم أيضًا تنظيف أرضية المطبخ باستخدام ممسحة أو سجادة.
5-الحفاظ على نظافة الحمام
يعتبر الحمام من أكثر الأمكان المليئة بالجراثيم في البيت، لذا عليك بالتنظيف الجيد للحمام من خلال استخدام مبيد الجراثيم، وعند الدخول لغسل يديك يجب ارتداء حذاء خاص بالحمام، ولا تتجول به في المنزل، حتى لا تتنقل الجراثيم خارجًا.
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6-ارتداء "جوانتي"
عند القيام بعملية تنظيف الأثاث، أو إزالة الأتربة عليك بارتداء "جوانتي"، لأن بعد الإنجاب، يصبح جلد المرأة حساس للغاية، وتنظيف الأشياء بيدين مكشوفتين، قد يؤدي إلى التهيج المستمر، وربما ستتعرض لخطورة نقل الجراثيم لطفلك، إذا كانت يديك غير نظيفة، وفي هذا السياق، تستطيع حماية طفلك من الجراثيم.
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