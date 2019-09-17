لحديثي الولادة.. كيف تحافظين على نظافة منزلك؟

عند القيام بعملية تنظيف الأثاث، أو إزالة الأتربة عليك بارتداء "جوانتي"، لأن بعد الإنجاب، يصبح جلد المرأة حساس للغاية، وتنظيف الأشياء بيدين مكشوفتين، قد يؤدي إلى تهيج.

تحرير:إسراء سليمان ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

تنظيف البيت

صحة الأطفال هي أهم ما يجب أن يضع نصب أعيننا دائمًا، لذا عند التفكير في إنجاب طفل، يجب الاهتمام الجيد بصحته، فالجهاز المناعي لدى الأطفال لا يستطيع مهاجمة كل شيء، نظرًا لإنه لم يحصل على النمو الكامل، إذ الأتربة العالقة في السرير أو المقعد أو الأسطح عند تطايرها، ستؤدي إلى إصابة طفلك، إذ عليك باتخاذ بعض من الاجراءات الهامة؛ للحفاظ على صحته، على سبيل المثال افتح النوافد، اترك حذائك بالخارج، حتى لا يستنشق طفلك الأجسام المتطايرة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".

بمجرد أن حصلت على لقب أب أو أم، فعليك بعناية كبيرة متطلبة للحفاظ على نظافة بيتك، خالي تمامًا من الجراثيم، من أجل الحفاظ على صحة الطفل على المدى البعيد، حيث يمتلك الأطفال جهاز مناعي ضعيف إلى حد ما، وابقائهم في حالة حماية تامة من الجراثيم، سيكون فعال بشكل كبير في الوقاية من الأمراض، وبالتالي الاهتمام