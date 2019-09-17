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لحديثي الولادة.. كيف تحافظين على نظافة منزلك؟

عند القيام بعملية تنظيف الأثاث، أو إزالة الأتربة عليك بارتداء "جوانتي"، لأن بعد الإنجاب، يصبح جلد المرأة حساس للغاية، وتنظيف الأشياء بيدين مكشوفتين، قد يؤدي إلى تهيج.
تحرير:إسراء سليمان ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
تنظيف البيت
تنظيف البيت
صحة الأطفال هي أهم ما يجب أن يضع نصب أعيننا دائمًا، لذا عند التفكير في إنجاب طفل، يجب الاهتمام الجيد بصحته، فالجهاز المناعي لدى الأطفال لا يستطيع مهاجمة كل شيء، نظرًا لإنه لم يحصل على النمو الكامل، إذ الأتربة العالقة في السرير أو المقعد أو الأسطح عند تطايرها، ستؤدي إلى إصابة طفلك، إذ عليك باتخاذ بعض من الاجراءات الهامة؛ للحفاظ على صحته، على سبيل المثال افتح النوافد، اترك حذائك بالخارج، حتى لا يستنشق طفلك الأجسام المتطايرة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
بمجرد أن حصلت على لقب أب أو أم، فعليك بعناية كبيرة متطلبة للحفاظ على نظافة بيتك، خالي تمامًا من الجراثيم، من أجل الحفاظ على صحة الطفل على المدى البعيد، حيث يمتلك الأطفال جهاز مناعي ضعيف إلى حد ما، وابقائهم في حالة حماية تامة من الجراثيم، سيكون فعال بشكل كبير في الوقاية من الأمراض، وبالتالي الاهتمام
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فوائد -التحدث -مع -النفس

للتحدث مع النفس فوائد.. ينشط الذاكرة

عند ظهور أعراض علينا مثل الصداع والتعب والإرهاق، أول ما نفعله أخذ القرار للذهاب إلى الطبيب، من أجل الاطمئنان على صحتنا على المدى البعيد، ولكن ما العمل إذا كانت الشكوى والعلة نفسية؟ مع ضغوط الحياة وزيادة المهام اليومية، نشعر بالقلق والضيق وعدم القدرة على التحمل، ولكن مع التطور أصبحت الأساليب العلاجية يسهل ممارستها في البيت. على سبيل المثال يمكنك كتابة الأفكار التي ترغب بها في ورقة بيضاء، للتخلص من التوتر، أو تتحدث مع نفسك أمام مرآة، نقلًا عن "lifehack".
كائن-مميت-يتسلل-لداخل-فتاة

«أميبا آكلة الدماغ» بحمام سباحة تنهي حياة طفلة

تحدثنا مسبقًا عن أن حمامات السباحة تنقل العديد من الأمراض، فهي ليست آمنة بشكل كبير، مثلما يعتقد البعض، إذ يوجد كثير من الحالات التي تتسلل إليها البكتيريا، والبعض الآخر يُصاب بالإسهال وطفح جلدي، إضافة إلى عدوى الجهاز التنفسي، والتهاب المسالك البولية، وآخر الحالات المصابة بأمراض من حمام السباحة، فتاة صغيرة تبلغ من العمر 10 أعوام، توفيت في الحال بعد إصابتها بنوع من الأميبا النادرة التي تأكل الدماغ، وما زال العلماء يحاولون البحث عن سبب وجودها في هذا المكان، وذلك نقلًا عن "independent".
الثلاجة

أطعمة في ثلاجتك قد تكون مميتة.. احفظيها جيدا

هناك الكثير من الأشياء الموجودة داخل الثلاجة، بعضها صلاحيتها على وشك الانتهاء وأخرى انتهت بالفعل لكنك لا تعلمين أنها غير صالحة للاستخدام. ولأن ربة المنزل في حاجة إلى ترتيب ثلاجتها من وقت لآخر، فمن المهم النظر إلى تاريخ صلاحية جميع الأطعمة المعلبة وفحص الخضروات والفاكهة قبل الاستخدام لعل بعضها أصابته الرطوبة أو أصبح غير صالح للاستخدام. عليكِ سيدتي معرفة ان هناك الكثير من الأطعمة المخبئة في ثلاجتك ولا تستخدمينها كثيرا وبالتالي قد تكون مميتة في حالة استخدامها بعد فترة، تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع Stay Fit, Stay Active.
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