الرقابة المالية تدرس إنشاء وثيقة تأمين إجباري للطلاق

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

الطلاق

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد مدة محددة من الطلاق، بحسب تصريحات المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة. وأضاف النشار أن الوثيقة ما زالت تحت الدراسة، ولم نحدد قيمة التعويض أو الأقساط، وكذلك مدة صرف التعويض، وذلك بعد دراسة من الخبير الإكتوارى. وأكد النشار أن مجلس إدارة الهيئة يناقش مشروع قانون التأمين الموحد خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، وسينتهى منه خلال هذا الأسبوع.

ويعرف التأمين الإجباري بأنه عبارة عن نوع من أنواع التأمين التي يتعين على الفرد أو الشركة شراؤها بموجب القانون، ويعد التأمين الإجباري ملزما للأفراد والشركات الذين يرغبون في الانخراط في بعض الأنشطة المحفوفة بالمخاطر المالية، مثل قيادة السيارات. ويجوز لحاملي وثائق التأمين الإجباري شراء حدود تغطية أعلى