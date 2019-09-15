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الرقابة المالية تدرس إنشاء وثيقة تأمين إجباري للطلاق

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
الطلاق
الطلاق
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد مدة محددة من الطلاق، بحسب تصريحات المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة. وأضاف النشار أن الوثيقة ما زالت تحت الدراسة، ولم نحدد قيمة التعويض أو الأقساط، وكذلك مدة صرف التعويض، وذلك بعد دراسة من الخبير الإكتوارى. وأكد النشار أن مجلس إدارة الهيئة يناقش مشروع قانون التأمين الموحد خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، وسينتهى منه خلال هذا الأسبوع.
ويعرف التأمين الإجباري بأنه عبارة عن نوع من أنواع التأمين التي يتعين على الفرد أو الشركة شراؤها بموجب القانون، ويعد التأمين الإجباري ملزما للأفراد والشركات الذين يرغبون في الانخراط في بعض الأنشطة المحفوفة بالمخاطر المالية، مثل قيادة السيارات. ويجوز لحاملي وثائق التأمين الإجباري شراء حدود تغطية أعلى
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أورنج تعلن 3 فرق فائزة في مسابقة «المشروعات الناشئة 2019»

في ضوء مسؤوليتها المجتمعية تجاه الشباب والمساهمة في تطوير قدراتهم وتحسين مهاراتهم، أعلنت أورنج مصر نتائج النسخة التاسعة من المسابقة المحلية "أورنج للمشروعات الناشئة 2019" في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في مقر الشركة بالقرية الذكية، بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورنج مصر وقيادات الشركة. وتقدم إلى المسابقة المحلية التي أطلقتها أورنج مصر في مارس الماضي وحتى نهاية شهر مايو، 55 من المشاريع الناشئة، بعد أن تم عرضها أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين في مجال ريادة الأعمال.
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انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

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عامر: الاحتياطي النقدي لمصر تجاوز الـ45 مليار دولار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح بفضل التنسيق التام بين السياسة النقدية والمالية والاقتصادية، موضحا أن هذا النجاح انعكس في ارتفاع معدلات النمو إلى 5.5% في الربع الثالث من العام المالي الماضي بجانب تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 12.8 مليار دولار في 2018- 2019، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية تجاوزت 45 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، وقفزت المراكز المالية للبنوك في الخارج من 6 مليارات دولار إلى 18.9 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
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تصل إلى 19%| أسعار الفائدة الجديدة على قروض السيارات

تتنافس البنوك الحكومية والعاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والتمويلات الخاصة بقروض السيارات، خاصة عقب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطة أساس خلال شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، وتقدم بعض البنوك للعملاء تمويلات بصيغة المرابحة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة. وسجلت قروض التجزئة في القطاع المصرفي نمو بمعدل 7.5%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2019، في مقابل نحو 6.6%، و6.9% خلال نفس الفترة من عامي 2017 و2018 على الترتيب.
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الليبي يتذيل القائمة.. المصريات يفضلن الزواج من السعودي والسوري

أظهرت أرقام حديثة كشف عنها تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم عقود الزواج بين المصريات والعرب خصوصا السعوديين، وذلك خلال عام 2018. تقرير الإحصاء أشار إلى أن عقود زواج المصريات من سعوديين الأعلى بين حالات الزواج من عرب خلال العام الماضي، بعدد 537 عقد زواج، يليه عقود الزواج من سوريين بعدد 244 عقد زواج، فيما بلغ عدد عقود الزواج من سودانيين 128 عقدًا. فيما بلغت عقود الزواج من أردنيين نحو 110 عقود، بينما تذيلت القائمة عقود الزواج من ليبيين بعدد 28 عقدًا.
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قبل إقراره رسميا.. ما التأمين الإجباري وأنواعه؟

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة المسودة النهائية لقانون تنظيم التأمين الموحد خلال اجتماعها المقبل لدراسة بنود القانون الجديد، وذلك تمهيدا لإقراره رسميا من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة. وأفرد القانون للتأمينات الإجبارية فصلا مستقلا تضمن 21 نوعا من التأمين، بهدف حماية كل من الفرد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن أخطار معينة، إذ أصبحت حاجة المجتمع إلى التأمين الإجباري ضرورة ملحة نتيجة زيادة معدلات الخسائر وتكراريتها، كما أن جسامة الأضرار الناتجة عنها تعدت الحدود المعقولة.
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