ضبط 3 عاطلين ذبحوا طفلًا لسرقة «توك توك» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

توك توك

تجرد 3 عاطلين من المشاعر الإنسانية، إذ استدرجوا طفلا أتم عامه الرابع عشر، بقصد سرقة دراجته النارية "توك توك" ومع مقاومته لهم، قرروا التخلص منه فشرعوا في قتله ذبحا، وفروا هاربين، إلا أن العناية الإلهية أنقذت الطفل، وهو يخضع للعلاج، وتمكن الرائد إسلام عواد رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين الثلاثة على خلفية اتهامهم باستدراج طفل وشروعهم في قتله بمطواة وكتر؛ لسرقة "توك توك" كان يقوده بناحية "حي السوق" التابع لدائرة المركز، واستعادة الدراجة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول "إياد محمد حسن" 14 سنة، مقيم بمدينة القنايات، سائق توك توك، مصابًا بجروح قطعية في الرقبة. بالانتقال وسؤال المجني عليه، أفاد أن 3 شباب استدرجوه بحجة توصيلهم إلى

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول "إياد محمد حسن" 14 سنة، مقيم بمدينة القنايات، سائق توك توك، مصابًا بجروح قطعية في الرقبة.



بالانتقال وسؤال المجني عليه، أفاد أن 3 شباب استدرجوه بحجة توصيلهم إلى عزبة الملكة دينا بمركز بلبيس، وفي الطريق تعدوا عليه بأسلحة بيضاء، وتمكنوا من سرقة التوك توك.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "مصطفى. ع" و"رضا. م. ع" و"عبد الرحمن. م. ع"، عاطلين، مقيمين بناحية حي السوق بدائرة المركز، وجرى ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة، واستعادة التوك توك منهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



