رياضة

الأهلي يكشف عن طلب فايلر للاعبين بعد الفوز على كانو

تحرير:أحمد بركات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
الأهلي
الأهلي
أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس على كانو سبورت بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا، مشيرًا إلى أن "الفوز مهم جدا، خاصة أنها المباراة الأولى للجهاز الفني، والجميع كان يترقب نتيجة اللقاء، لكننا أغلقنا الملف الإفريقي للتركيز في بطولة السوبر"، وأضاف عبد الحفيظ أن المباراة كانت جيدة ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات الأحداث، خاصة في الشوط الثاني وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف، وفي النهاية تحقق الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو الفوز.
وتابع أن الفوز الذي حققه الأهلي خارج ملعبه يعد الأول للفريق منذ 8 مباريات، ومن حسن الحظ أن بداية النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا تتشابه مع بدايات آخر نسخة فاز بها الأهلي وهي بطولة عام 2013، ونتمنى مواصلة المشوار حتى الوصول إلى المباراة النهائية والحصول على اللقب الإفريقي. وشدد مدير الكرة على أن
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مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (4)

ميدو وحازم إمام يحضران قرعة بطولة العالم للإسكواش

حضر أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة، وحازم إمام نجم نادي الزمالك وعضو مجلس الإدارة السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة بطولتي العالم للإسكواش للسيدات والرجال، وتقام البطولتان تحت سفح الأهرامات. وتقام بطولة العالم لسيدات الإسكواش (2019- 2020) لأول مرة بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد بطولة العالم التي أقيمت في شيكاغو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار، أما البطولة الثانية التي تقام على هامشها فهي بطولة CIB للرجال.
رينيه فايلر

شوبير يتحدث عن أداء فايلر في أول فوز له مع الأهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن رأيه في أداء السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عقب فوز الفريق الأحمر أمس أمام كانو سبورت الغيني بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وكشف شوبير، في تصريحات عبر برنامجه «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» أنه من الصعب الحكم على فايلر خلال أول مباراة له مع الفريق، ولكن الفوز يعطي ثقة للاعبين والجماهير، موضحًا أن فايلر خاض المباراة منذ البداية بأسلوب هجومي وهو ما يعطي إشارات إيجابية على تفكيره التدريبي الجيد.
مصر-والكونغو (3)

تعرف على سر تأخر إعلان المدرب الجديد للمنتخب الوطني

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال فايق في تصريحات عبر برنامجه «ملعب 9090» صباح اليوم، إن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تم تحديده بالفعل بناءً على تأكيد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وأكد أن المدير الفني الجديد هو إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي.
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سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.
مران الاهلى (1)

مدرب الأهلي يعلق على قرعة الدوري ومواجهة كانو سبورت

كشف سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن رأيه في قرعة بطولة الدوري المصري، مشيدا بكونها أجريت بعيدا عن نظام القرعة الموجهة، وقال "قمصان" في تصريحات تليفزيونية: "القرعة ليست موجهة، إنها خطوة جيدة وبداية مبشرة للجنة المسابقات، وترسي مبدأ الشفافية والحيادية أمام كل الأندية". وعلق قمصان على مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة، حيث قال: "لا توجد مشكلة حتى لو أقيمت المباراة بالجولة الأولى، ستقام المباراة لا محالة بصرف النظر عن ترتيبها في الجدول".
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد قرعة الدوري

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعه بطولة الدوري التي أجريت ظهر اليوم الخميس، مؤكدا أن المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة، وأضاف عبدالحفيظ أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع. وأوضح مدير الكرة أن رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
مران الاهلى (1)

محاضرة فنية بالفيديو من فايلر للاعبى الأهلى

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الجهاز المعاون تجهيز عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق كانو سبورت الغيني، حيث طلب من أحمد سليمان محلل الأداء التركيز على لقطات محددة من مباريات الفريق الغيني التي شاهدها مسبقا؛ لعرضها على اللاعبين في المحاضرة الفنية بالفيديو مساء اليوم بفندق إقامة البعثة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني، ويؤدي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
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