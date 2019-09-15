الأهلي يكشف عن طلب فايلر للاعبين بعد الفوز على كانو

تحرير:أحمد بركات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

الأهلي

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس على كانو سبورت بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا، مشيرًا إلى أن "الفوز مهم جدا، خاصة أنها المباراة الأولى للجهاز الفني، والجميع كان يترقب نتيجة اللقاء، لكننا أغلقنا الملف الإفريقي للتركيز في بطولة السوبر"، وأضاف عبد الحفيظ أن المباراة كانت جيدة ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات الأحداث، خاصة في الشوط الثاني وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف، وفي النهاية تحقق الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو الفوز.

وتابع أن الفوز الذي حققه الأهلي خارج ملعبه يعد الأول للفريق منذ 8 مباريات، ومن حسن الحظ أن بداية النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا تتشابه مع بدايات آخر نسخة فاز بها الأهلي وهي بطولة عام 2013، ونتمنى مواصلة المشوار حتى الوصول إلى المباراة النهائية والحصول على اللقب الإفريقي. وشدد مدير الكرة على أن

وتابع أن الفوز الذي حققه الأهلي خارج ملعبه يعد الأول للفريق منذ 8 مباريات، ومن حسن الحظ أن بداية النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا تتشابه مع بدايات آخر نسخة فاز بها الأهلي وهي بطولة عام 2013، ونتمنى مواصلة المشوار حتى الوصول إلى المباراة النهائية والحصول على اللقب الإفريقي.



وشدد مدير الكرة على أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، طالب اللاعبين بإغلاق ملف مباراة كانو سبورت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة صعبة للغاية في بطولة السوبر المحلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل وهي الشغل الشاغل حاليا للجهاز الفني واللاعبين.



وأكد سيد عبد الحفيظ أن الفوز ببطولة في بداية الموسم يمنح الجهاز الفني واللاعبين دفعة معنوية كبيرة لاستكمال المشوار حتى نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن الأهلي سيواصل استعداده لمباراة السوبر فور العودة للقاهرة.



