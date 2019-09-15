جريمة

تفحم محتويات القطاع المالي بشركة مياه القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
أخمدت قوات إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، حريقا نشب في الطابق الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنها، نتج عنه احتراق محتوياته وسقوط السقف المعدني دون وقوع إصابات، ويجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة التي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، في الوقت الذي وصل فيه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، لمعاينة موقع الحريق.
تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية بلاغا من المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بنشوب حريق في الطابق المخصص للقطاع المالي بالمبنى الإداري. رجال الإطفاء حاصروا ألسنة النيران، ومنعوا خطر امتدادها إلى باقي الأدوار، وكشفت معاينة الرائد طه حسين رئيس مباحث قسم
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سقوط أجزاء من بلكونة (6)

استدعاء المسئول عن انهيار بلكونة تسببت في مصرع شخصين

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالاسكندرية، اليوم الأحد، بشأن واقعة انهيار شرفة عقار بعزبة فرعون في أثناء رفع جهاز عروسة، طلب ملف العقار من الحي، ولجنة من المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينته، واستدعاء المقاول، ومسئولي شركات المياه والكهرباء بعد أن لقي شخصين مصرعهما وأصيب أكثر من 13 آخرين، مساء يوم الجمعة الماضي، إثر انهيار شرفة شقة بعقار مكون من 4 طوابق عليهم. وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه يفيد بانهيار شرفة عقار بقرية فرعون أثناء نقل اثاث عروسة، ما أسفر عن وجود ضحايا.
سجن

سجن مسئول صيانة وسائق استولوا على معدات بمحطة مريوط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، وعضوية المستشارين أشرف داوود بهجت، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"م. ا" مسئول صيانة بمحطة مريوط، و"م. ت"، سائق، لاتهامهما بالاستيلاء على عهدة المحطة الزراعية. وتعود الواقعة في القضية رقم 7776 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة، يفيد باستيلاء موظف بمحطة مريوط وسائق على معدات من المحطة.
حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (3)

نسخة إلكترونية بديلة عن دفاتر القطاع المالي المحترق

كشف مصدر مطلع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في تصريح لـ"التحرير"، عن وجود نسخة إلكترونية على "سيرفر" خاص بالأوراق والدفاتر المحترقة بالقطاع المالي بالشركة، الذي شهد حريقا اليوم الأحد، دون خسائر في الأوراح، لافتا إلى أن الميزانية والموازنة الخاصة بالشركة تم مناقشتها واعتمادها من الشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات، في شهر أغسطس الماضي، ما ينفى أن يكون الحريق تم بفعل فاعل. وكانت أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي حريق شب في الدور الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمدينة بنها.
توك-توك

ضبط 3 عاطلين ذبحوا طفلًا لسرقة «توك توك» في الشرقية

تجرد 3 عاطلين من المشاعر الإنسانية، إذ استدرجوا طفلا أتم عامه الرابع عشر، بقصد سرقة دراجته النارية "توك توك" ومع مقاومته لهم، قرروا التخلص منه فشرعوا في قتله ذبحا، وفروا هاربين، إلا أن العناية الإلهية أنقذت الطفل، وهو يخضع للعلاج، وتمكن الرائد إسلام عواد رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين الثلاثة على خلفية اتهامهم باستدراج طفل وشروعهم في قتله بمطواة وكتر؛ لسرقة "توك توك" كان يقوده بناحية "حي السوق" التابع لدائرة المركز، واستعادة الدراجة.
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حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (3)

نسخة إلكترونية بديلة عن دفاتر القطاع المالي المحترق

كشف مصدر مطلع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في تصريح لـ"التحرير"، عن وجود نسخة إلكترونية على "سيرفر" خاص بالأوراق والدفاتر المحترقة بالقطاع المالي بالشركة، الذي شهد حريقا اليوم الأحد، دون خسائر في الأوراح، لافتا إلى أن الميزانية والموازنة الخاصة بالشركة تم مناقشتها واعتمادها من الشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات، في شهر أغسطس الماضي، ما ينفى أن يكون الحريق تم بفعل فاعل. وكانت أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي حريق شب في الدور الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمدينة بنها.
توقف حركة ترام الإسكندرية (2)

حريق بالترام الأخضر في شوارع الإسكندرية

شب حريق هائل بإحدى عربات الترام في محافظة الإسكندرية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بمنطقة بحري بالأنفوشي، التابع إلى حي الجمرك، بوسط عروس البحر الأبيض المتوسط، فيما هرولت سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحادث لبدء عملية السيطرة على الحريق، وذلك فى الوقت الذى توقفت فيه حركة الترام لنحو ساعة كاملة على خط محطة الرمل مروراً بالمنشية وصولاً إلى محطة رأس التين، كما توقفت على اثرها الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.
جثة

غرام وانتقام.. تفاصيل قتل طالبة لأمها بالقليوبية

كان الهدوء يسيطر على قرية سندنهور بمحافظة القليوبية، لكن كانت هناك جريمة شنعاء تحدث داخل أحد المنازل، عندما سيطر الشيطان على عقل فتاة ونسج لها خطة التخلص من أمها، بعد أن هددتها بفضحها وإخبار والدها عن علاقتها بأحد الشبان، وحدوث مشادة كلامية بينهما انتهت إلى الإجهاز على الضحية، بعد أن غافلت الفتاة أمها ولفت حبل قماش رفيع حول رقبتها وخنقتها حتى فارقت الحياة، ظنا منها أنها بفعلتها سيدفن سرها، لكن القدر كان لها بالمرصاد وفضح أمرها ودفعت ثمن جريمتها التي هزت أرجاء القرية الهادئة.
مخدر-الحشيش

سقوط «شطة» و«حريقة» بحشيش وهيروين في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالإتجار في المخدرات وتوزيعها على عملائهما بدائرة مركز بنها وقسم قليوب، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط المدعو "محمد ع ا - 35 عاما - عاطل" وشهرته "شطة"، مقيم بطا دائرة مركز بنها، و«سعد ر س - 27 عاما - مسجل شقى خطر"، وشهرته "سيد حريقة" ومقيم قليوب البلد، سابق اتهامه في 9 قضايا، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية آلية وفرد خرطوش و12 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش والهيروين تزن حوالى ربع كيلو جرام وهواتف محمولة ومبالغ مالية.
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