تفحم محتويات القطاع المالي بشركة مياه القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

حريق - أرشيفية

أخمدت قوات إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، حريقا نشب في الطابق الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنها، نتج عنه احتراق محتوياته وسقوط السقف المعدني دون وقوع إصابات، ويجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة التي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، في الوقت الذي وصل فيه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، لمعاينة موقع الحريق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية بلاغا من المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بنشوب حريق في الطابق المخصص للقطاع المالي بالمبنى الإداري. رجال الإطفاء حاصروا ألسنة النيران، ومنعوا خطر امتدادها إلى باقي الأدوار، وكشفت معاينة الرائد طه حسين رئيس مباحث قسم

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية بلاغا من المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بنشوب حريق في الطابق المخصص للقطاع المالي بالمبنى الإداري.



رجال الإطفاء حاصروا ألسنة النيران، ومنعوا خطر امتدادها إلى باقي الأدوار، وكشفت معاينة الرائد طه حسين رئيس مباحث قسم ثان بنها عن انهيار السقف المعدني دون خسائر في الأرواح، ورجح حدوث ماس كهربائي تسبب في الحريق.



واطمأن المهندس مصطفى مجاهد على سلامة العاملين بالشركة، مشيرا إلى أن الحريق اندلع قبل حضور الموظفين، مؤكدا تشكيل لجنة أزمات لإعداد تقرير حول خسائر الحريق والوجود مع المعمل الجنائي لإعداد تقرير حول الحادث.







