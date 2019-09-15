سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزير النقل يعتمد 10 ملايين لمحطة قطار دمنهور

تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
كامل الوزير وزير النقل في البحيرة
كامل الوزير وزير النقل في البحيرة
قرر اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اعتماد 10 ملايين جنيه لدفع العمل بمحطة السكة الحديد بدمنهور، وسرعة إنهاء الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، موجها بسرعة الانتهاء من الأرصفة خلال أسبوع، وذلك بعد اعتماد عينة البلاط المختبرة التي تحقق المواصفات بالتنسيق مع القوات المسلحة "سلاح المهندسين"، وأيضا سرعة إنهاء الكوبري المعدني الجديد المزود بمصاعد كهربائية لذوي الحتياجات الخاصة، وإنهاء أعمال الأرصفة لراحة جمهور الركاب ومراعاة المواصفات الفنية في أعمال الأرصفة.
جاء ذلك ذلك خلال زيارته لمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، برفقة المهندس أشرف رسلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولي الهيئة والشركة المنفذة لأعمال تطوير محطة دمنهور.كما وجه الوزير بالبدء في تنفيذ أعمال الكوبري الخرساني الرابط بين حي شبرا وحى أبو الريش مارا بالسكة الحديد، ورفع كفاءة الكوبرى العلوي ووضع
اقرأ المزيد
سامح-شكرى (2)

شكري: مستعدون للتوافق بخصوص مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر على استعداد دائما للوصول الى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة، لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق، جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية مونيكا جوما.
تشييع جثمان شهيد العريش بكفر الشيخ (1)

أهالي قلين بكفر الشيخ يشيعون جنازة شهيد العريش

شيع أهالي قرية حصة الغنيمي التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جثمان العريف أيمن ياسرمصباح هراس، شهيد الواجب بالقوات المسلحة، الذي استشهد بحادث إرهابى بجنوب العريش بمحافظة شمال سيناء، وتقدم المشيعين الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز قلين، والذين شيعوا جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
محافظ-اسوان-يزور-مصنع-كيما (4)

محافظ أسوان يتوعد مصنع كيما برفع تقرير لمدبولي

أكد محافظ اسوان اللواء أحمد إبراهيم، على رفع تقرير شامل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أضرار التلوث البيئى وتأثيرها على صحة المواطنين المقيمين في المناطق السكنية المجاورة لمصنع كيما، بسبب الانبعاثات الضارة للمصنع، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد رصده للمرة الثالثة على التوالى في أقل من شهرين تصاعد أدخنة وانبعاثات ضارة من مداخن المصنع، جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية المفاجئة للمحافظ، لمنطقة مصنع كيما رافقه خلالها اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واستدعى المحافظ رئيس مجلس إدارة الشركة عيد الحوت، لمناقشة الواقعة.
اهالى-سمالوط-بالمنيا يشيعون-جنازة- المُجند الشهيد مصطفى-سيد‎ (1)

أهالي سمالوط بالمنيا يشيعون جثمان الشهيد مصطفى سيد

شيع، اليوم الأحد، أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، جنازة المجند مصطفى سيد عبد السميع مجند قوات مسلحة، بمسقط رأسه بقرية منقطين بمركز سمالوط، الذي استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد النور بالقرية، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط، وأحمد الحيني مأمور مركز سمالوط غرب، وشارك فيها أهالي المركز لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (1)

الوزير يزور مزلقان أبو حمص: عشان خاطركم هعمل الكوبري

"علشان خاطركم هعملكم الكوبري".. بهذه الكلمات التي أطلقها اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، في أثناء تفقده مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة، عم الفرح على النواب والأهالي، إذ تعاني مدينة أبو حمص بسبب تواجد المزلقان وسط المدينة، ومع إقامة كوبري من المدخل مرورا أعلى المزلقان، يكون قد تم مشكلة كبيرة يعاني منها الأهالي، وهي التكدس المروري، ما يتسبب في في وقوع الحوادث على المزلقان، لوجوده داخل الكتلة السكانية. وكان قد تقدم عدد من نواب أبو حمص بطلب للمسؤولين بإقامة الكوبرى حتى تنتهي المشكلة تماما.
وزير النقل كامل الوزير يزور مزلقان أبو حمص (4)

قادما بقطار 901.. وزير النقل يتفقد محطة بدمنهور

تفقد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، أعمال تطوير محطة السكة الحديد بدمنهور، مستقلا القطار رقم 901 القادم من القاهرة ، بمرافقة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولى الهيئة والشركة المنفذة لأعمال تطوير محطة دمنهور، وبدأ الوزير في تفقد أعمال الإنشاء بمحطة سكة حديد دمنهور، التي بدأت أعمال التطوير بها منذ أكثر من 4 سنوات ولم تنتهِ حتى الآن، وكان في استقبالة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، وعدد من نواب مجلس الشعب في المحافظة والقيادات التنفيذية.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
مترو الخط الثاني

النقل تدرس إنشاء الخطين الخامس والسادس بالمترو

التقى وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، وفد شركة بكتيل الأمريكية، لبحث أوجه التعاون في مجالات النقل المختلفة، بحضور رؤساء هيئات (السكك الحديدية والطرق والكباري والأنفاق) وقيادات وزارة النقل، وأكد الوزير أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في ظل الإرادة السياسية الداعمة لتطوير وتحديث كافة مجالات النقل، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال، فهناك عدد من المشروعات في قطاع مترو الأنفاق والتي من الممكن التعاون من خلالها مثل مشروعي الخط الخامس والسادس للمترو والتي يتم عمل الدراسات الخاصة بهما.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org