وزير النقل يعتمد 10 ملايين لمحطة قطار دمنهور

تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

كامل الوزير وزير النقل في البحيرة

قرر اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اعتماد 10 ملايين جنيه لدفع العمل بمحطة السكة الحديد بدمنهور، وسرعة إنهاء الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، موجها بسرعة الانتهاء من الأرصفة خلال أسبوع، وذلك بعد اعتماد عينة البلاط المختبرة التي تحقق المواصفات بالتنسيق مع القوات المسلحة "سلاح المهندسين"، وأيضا سرعة إنهاء الكوبري المعدني الجديد المزود بمصاعد كهربائية لذوي الحتياجات الخاصة، وإنهاء أعمال الأرصفة لراحة جمهور الركاب ومراعاة المواصفات الفنية في أعمال الأرصفة.

جاء ذلك ذلك خلال زيارته لمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، برفقة المهندس أشرف رسلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولي الهيئة والشركة المنفذة لأعمال تطوير محطة دمنهور.كما وجه الوزير بالبدء في تنفيذ أعمال الكوبري الخرساني الرابط بين حي شبرا وحى أبو الريش مارا بالسكة الحديد، ورفع كفاءة الكوبرى العلوي ووضع