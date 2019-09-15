جريمة

نسخة إلكترونية بديلة عن دفاتر القطاع المالي المحترق

تحرير:هيثم بطاح ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
كشف مصدر مطلع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في تصريح لـ"التحرير"، عن وجود نسخة إلكترونية على "سيرفر" خاص بالأوراق والدفاتر المحترقة بالقطاع المالي بالشركة، الذي شهد حريقا اليوم الأحد، دون خسائر في الأوراح، لافتا إلى أن الميزانية والموازنة الخاصة بالشركة تم مناقشتها واعتمادها من الشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات، في شهر أغسطس الماضي، ما ينفى أن يكون الحريق تم بفعل فاعل. وكانت أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي حريق شب في الدور الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمدينة بنها.
وأسفر الحريق عن احتراق الدور المخصص للقطاع بالمبني الإداري للشركة وانهيار السقف المعدني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، بلاغا من مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة
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سقوط أجزاء من بلكونة (6)

استدعاء المسئول عن انهيار بلكونة تسببت في مصرع شخصين

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالاسكندرية، اليوم الأحد، بشأن واقعة انهيار شرفة عقار بعزبة فرعون في أثناء رفع جهاز عروسة، طلب ملف العقار من الحي، ولجنة من المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينته، واستدعاء المقاول، ومسئولي شركات المياه والكهرباء بعد أن لقي شخصين مصرعهما وأصيب أكثر من 13 آخرين، مساء يوم الجمعة الماضي، إثر انهيار شرفة شقة بعقار مكون من 4 طوابق عليهم. وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه يفيد بانهيار شرفة عقار بقرية فرعون أثناء نقل اثاث عروسة، ما أسفر عن وجود ضحايا.
سجن

سجن مسئول صيانة وسائق استولوا على معدات بمحطة مريوط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، وعضوية المستشارين أشرف داوود بهجت، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"م. ا" مسئول صيانة بمحطة مريوط، و"م. ت"، سائق، لاتهامهما بالاستيلاء على عهدة المحطة الزراعية. وتعود الواقعة في القضية رقم 7776 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة، يفيد باستيلاء موظف بمحطة مريوط وسائق على معدات من المحطة.
حريق-اثار-حريق وكاله-البلح- تصوير هانى-شمشون (3)

تفحم محتويات القطاع المالي بشركة مياه القليوبية

أخمدت قوات إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، حريقا نشب في الطابق الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنها، نتج عنه احتراق محتوياته وسقوط السقف المعدني دون وقوع إصابات، ويجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة التي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، في الوقت الذي وصل فيه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، لمعاينة موقع الحريق.
توك-توك

ضبط 3 عاطلين ذبحوا طفلًا لسرقة «توك توك» في الشرقية

تجرد 3 عاطلين من المشاعر الإنسانية، إذ استدرجوا طفلا أتم عامه الرابع عشر، بقصد سرقة دراجته النارية "توك توك" ومع مقاومته لهم، قرروا التخلص منه فشرعوا في قتله ذبحا، وفروا هاربين، إلا أن العناية الإلهية أنقذت الطفل، وهو يخضع للعلاج، وتمكن الرائد إسلام عواد رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين الثلاثة على خلفية اتهامهم باستدراج طفل وشروعهم في قتله بمطواة وكتر؛ لسرقة "توك توك" كان يقوده بناحية "حي السوق" التابع لدائرة المركز، واستعادة الدراجة.
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حريق-اثار-حريق وكاله-البلح- تصوير هانى-شمشون (3)

تفحم محتويات القطاع المالي بشركة مياه القليوبية

أخمدت قوات إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، حريقا نشب في الطابق الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنها، نتج عنه احتراق محتوياته وسقوط السقف المعدني دون وقوع إصابات، ويجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة التي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، في الوقت الذي وصل فيه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، لمعاينة موقع الحريق.
بنزين- سوق- سوداء

إحباط تهريب 17 ألف لتر بنزين للسوق السوداء

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في إحباط تهريب كمية كبيرة من السولار والبنزين المدعم للسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر، إذ وردت معلومات لضباط مباحث التموين مفادها تكوين "مطراوي ع"، 36 عاما، سائق، و"عبد النبي ن" ، 37 عاما، سائق، و"موريس و"، 45 عاما، مدير مبيعات بشركة لتجارة الحديد، تشكيل عصابي تخصص في تجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة ووضعها في مخزن خاص بالمتهم الثالث أسفل الطريق الدائري بالخانكة، وذلك بغرض بيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق الدعم، وتم إخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، بالواقعة.
جريمة-قتل-في-السلام‎ (8)

جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
سرقة-اموال

«هاسرق حقي».. حكاية جريمة بالنقاب فى شبرا

«شغال معاه بقالي سنين، عارف كل بلاويه وساكت عليها، باساعده فى كل اللى بيحتاجه وباخلصله مصالحه، وفى الآخر بيبخل عليّ ويماطلني حتى فى الحصول على راتبي، رغم أنه يملك أموالا طائلة، ولم لا وهو فى الأساس مالك شركة مواد بترولية، بجانب مكاسبها المشروعة، لها أرباح أخرى من العمل الأسود، إذ ينهى صاحب الشركة تعاملات قانونية وإدارية عديدة بنفسه مستخدمًا أختاما مزورة، ليستولى بذلك على حق الدولة ليضيفه إلى رصيد حسابه، ومع كل هذا وبخله معي قررت سرقته».. هكذا بدأ محاسب يسرد تفاصيل سرقته شقة مالك الشركة التي يعمل بها.
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