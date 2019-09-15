نسخة إلكترونية بديلة عن دفاتر القطاع المالي المحترق

تحرير:هيثم بطاح ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

حريق - صورة أرشيفية

كشف مصدر مطلع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في تصريح لـ"التحرير"، عن وجود نسخة إلكترونية على "سيرفر" خاص بالأوراق والدفاتر المحترقة بالقطاع المالي بالشركة، الذي شهد حريقا اليوم الأحد، دون خسائر في الأوراح، لافتا إلى أن الميزانية والموازنة الخاصة بالشركة تم مناقشتها واعتمادها من الشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات، في شهر أغسطس الماضي، ما ينفى أن يكون الحريق تم بفعل فاعل. وكانت أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي حريق شب في الدور الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمدينة بنها.

وأسفر الحريق عن احتراق الدور المخصص للقطاع بالمبني الإداري للشركة وانهيار السقف المعدني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، بلاغا من مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة