سجن مسئول صيانة وسائق استولوا على معدات بمحطة مريوط

تحرير:أحمد الزغبي ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

سجن - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، وعضوية المستشارين أشرف داوود بهجت، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"م. ا" مسئول صيانة بمحطة مريوط، و"م. ت"، سائق، لاتهامهما بالاستيلاء على عهدة المحطة الزراعية. وتعود الواقعة في القضية رقم 7776 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة، يفيد باستيلاء موظف بمحطة مريوط وسائق على معدات من المحطة.

وكشفت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة قيام "م. ا" مسئول الصيانة بمحطة مريوط التابعة لوزارة الزراعة، بصفته موظفا عاما مسئول تشغيل المحطة، استولى بغير حق وبنية التملك على 48 سكينة درفيل، وهي معدات تستخدم في تشغيل المحطة، وذلك بعد مغافلة حارس غرفة المحطة بمشاركة "م. ت"، سائق، ابن عمه، الذي باع السكاكين