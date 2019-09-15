جريمة

سجن مسئول صيانة وسائق استولوا على معدات بمحطة مريوط

تحرير:أحمد الزغبي ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
سجن - صورة أرشيفية
سجن - صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، وعضوية المستشارين أشرف داوود بهجت، وأحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"م. ا" مسئول صيانة بمحطة مريوط، و"م. ت"، سائق، لاتهامهما بالاستيلاء على عهدة المحطة الزراعية. وتعود الواقعة في القضية رقم 7776 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة، يفيد باستيلاء موظف بمحطة مريوط وسائق على معدات من المحطة.
وكشفت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة قيام "م. ا" مسئول الصيانة بمحطة مريوط التابعة لوزارة الزراعة، بصفته موظفا عاما مسئول تشغيل المحطة، استولى بغير حق وبنية التملك على 48 سكينة درفيل، وهي معدات تستخدم في تشغيل المحطة، وذلك بعد مغافلة حارس غرفة المحطة بمشاركة "م. ت"، سائق، ابن عمه، الذي باع السكاكين
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سقوط أجزاء من بلكونة (6)

استدعاء المسئول عن انهيار بلكونة تسببت في مصرع شخصين

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالاسكندرية، اليوم الأحد، بشأن واقعة انهيار شرفة عقار بعزبة فرعون في أثناء رفع جهاز عروسة، طلب ملف العقار من الحي، ولجنة من المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينته، واستدعاء المقاول، ومسئولي شركات المياه والكهرباء بعد أن لقي شخصين مصرعهما وأصيب أكثر من 13 آخرين، مساء يوم الجمعة الماضي، إثر انهيار شرفة شقة بعقار مكون من 4 طوابق عليهم. وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه يفيد بانهيار شرفة عقار بقرية فرعون أثناء نقل اثاث عروسة، ما أسفر عن وجود ضحايا.
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نسخة إلكترونية بديلة عن دفاتر القطاع المالي المحترق

كشف مصدر مطلع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في تصريح لـ"التحرير"، عن وجود نسخة إلكترونية على "سيرفر" خاص بالأوراق والدفاتر المحترقة بالقطاع المالي بالشركة، الذي شهد حريقا اليوم الأحد، دون خسائر في الأوراح، لافتا إلى أن الميزانية والموازنة الخاصة بالشركة تم مناقشتها واعتمادها من الشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات، في شهر أغسطس الماضي، ما ينفى أن يكون الحريق تم بفعل فاعل. وكانت أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي حريق شب في الدور الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمدينة بنها.
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تفحم محتويات القطاع المالي بشركة مياه القليوبية

أخمدت قوات إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، حريقا نشب في الطابق الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنها، نتج عنه احتراق محتوياته وسقوط السقف المعدني دون وقوع إصابات، ويجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة التي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، في الوقت الذي وصل فيه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، لمعاينة موقع الحريق.
توك-توك

ضبط 3 عاطلين ذبحوا طفلًا لسرقة «توك توك» في الشرقية

تجرد 3 عاطلين من المشاعر الإنسانية، إذ استدرجوا طفلا أتم عامه الرابع عشر، بقصد سرقة دراجته النارية "توك توك" ومع مقاومته لهم، قرروا التخلص منه فشرعوا في قتله ذبحا، وفروا هاربين، إلا أن العناية الإلهية أنقذت الطفل، وهو يخضع للعلاج، وتمكن الرائد إسلام عواد رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين الثلاثة على خلفية اتهامهم باستدراج طفل وشروعهم في قتله بمطواة وكتر؛ لسرقة "توك توك" كان يقوده بناحية "حي السوق" التابع لدائرة المركز، واستعادة الدراجة.
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جثة

صاحب محل يقتل طالب بمقص بسبب رقم تليفون

قرر المستشار أحمد غيث رئيس نيابة الرمل أول، اليوم الخميس، حبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل طالب طعنا بـ"مقص" في الصدر إثر نشوب مشاجرة بينهما، لرفض المتهم إعطاء المجني عليه رقم هاتف شقيقه خطيبته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود الواقعة. والبداية بتلقي اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة ومتوفي بشارع مسلم بن الوليد بمنطقة باكوس.
إطلاق-نار (3)

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط 6 أشخاص بعد فض مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بسبب خلاف على حراسة الأراضي الصحراوية بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، ما أسفر عن إصابة 3 منهم، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة إهناسيا، بوقوع مشاجرة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بالمنطقة المتاخمة لقرية طما فيوم دائرة المركز،، والذي وجه بسرعة فض المشاجرة وضبط طرفيها.
جثة-فى-شقة

الشذوذ السر.. شاب يقتل حارس عقار ويشعل النار في جثته

أنهى شاب حياة حارس عقار فى محافظة الإسكندرية، ثم أشعل النار فى جثته لإخفاء معالم الجريمة، بعدما طلب منه ممارسة الشذوذ الجنسى. تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، بشأن بلاغ أحد الأهالى بالعثور على جثة حارس منزله محروقة داخل المنزل بمنطقة أبو تلات ، غرب الإسكندرية. على الفور، انتقل عدد من ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبها.
القضاء-على-خلية إرهابية-في-الظهير الصحراوي

«شُهدي ومجموعات التسكين».. اعترافات خلية «حسم الإسكندرية»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة 11 متهمًا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان الهاربين في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة فض أحراز القضية، «التحرير» تعرض جانبا من اعترافات الخلية الإرهابية والاتهامات الموجهة إليهم من نيابة أمن الدولة العليا.
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