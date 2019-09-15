فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

نصيبي وقسمتك3| كريم قاسم وملك قورة بـ«مين طفى النور»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
ملك قورة وكريم قاسم
ملك قورة وكريم قاسم
نشر الفنان كريم قاسم، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» صورة من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» تجمعه بالممثلة الشابة ملك قورة، وعلق عليها: «من آخر يوم تصوير حلقات (مين طفى النور) بمسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث»، يلعب «كريم» دور (ربيع) كومبارس يحاول تحقيق حلمه في أن يكون ممثلا مشهورا وذلك فى الحكاية التي تحمل عنوان: «مين طفى النور»، والتي من المقرر أن يبدأ عرضها الأحد المقبل، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى.
ويعود كريم قاسم للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» بعد النجاح الكبير الذي حققته حلقاته حكاية «نظرة فابتسامة» مع الفنانة شيري عادل في الجزء الثاني من المسلسل الذي عرض العام الماضى. وفى الوقت نفسه يستعد كريم قاسم لتصوير دوره فى فيلم «أوقات فراغ» الجزء
اقرأ المزيد
مازن الغرباوى

«انتحار معلن» تختتم عروضها بالقاهرة بحضور سفير تونس

اختتمت مسرحية "انتحار معلن" عروضها ضمن فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، بحضور سفير جمهورية تونس بالقاهرة السفير نجيب المنيف، وسامح مهران رئيس المهرجان التجريبي، والمخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان، ولفيف من الإعلاميين وكبار الفنانين من الدول العربية والأجنبية، حيث قام الدكتور سامي الجمعان مؤسس رابطة ATPA بتكريم رئيس المهرجان التجريبي الدكتور سامح مهران، والمخرج عصام السيد، لاحتضانهم تدشين الرابطة ضمن فعاليات المهرجان، وعرض مسرحية "انتحار معلن" أول إنتاج للمشروع.
مروة -عبد المنعم

مروة عبد المنعم: أصبحنا نربى أبناءنا عبر «واتسآب»

بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة مروة عبد المنعم بمسرحية «رابونزل» التى قدمت منها 9 عروض على مسرح المنارة، وكانت المفاجأة في إقبال كبير من الجمهور، حتى إن القاعة رفعت فى أغلب الأوقات شعار "كامل العدد". قررت مروة أن تخوض تجربة جديدة تماما عليها، وهى التقديم الإذاعي من خلال برنامج «بنات وولاد» في نسخته الجديدة على شبكة تليفزيون النهار، ولكنها لم تخرج بعيدا عن منطقتها التى انحازت لها فى أعمالها الفترة الأخيرة، وهى الاهتمام بالأطفال ومواضيعهم، ورغم أن أبناءها كانوا رافضين للتجربة من الأساس، فإنها قررت أن تتحداهم وتقنعم بأهمية برامج الطفل.
مسلسل-بلا-دليل

فراس سعيد ودرة في العين السخنة لأجل «بلا دليل» (صور)

نشر الفنان فراس سعيد صورا من كواليس تصوير مسلسل «بلا دليل» فى العين السخنة، وظهرت فى الصور الفنانة التونسية درة، بطلة المسلسل، ومخرجة العمل منال الصيفي والفنان حازم سمير، وكان فريق عمل المسلسل قد عاد اليوم إلى القاهرة، وذلك بعد انتهائه من تصوير عدد من المشاهد بالعين السخنة؛ من أجل تصوير باقي المشاهد الداخلية بديكور المسلسل داخل القاهرة. «بلا دليل» هو عمل درامي طويل تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، وتدور أحداثه فى إطار الغموض والإثارة، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من "خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org