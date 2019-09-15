نصيبي وقسمتك3| كريم قاسم وملك قورة بـ«مين طفى النور»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

ملك قورة وكريم قاسم

نشر الفنان كريم قاسم، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» صورة من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» تجمعه بالممثلة الشابة ملك قورة، وعلق عليها: «من آخر يوم تصوير حلقات (مين طفى النور) بمسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث»، يلعب «كريم» دور (ربيع) كومبارس يحاول تحقيق حلمه في أن يكون ممثلا مشهورا وذلك فى الحكاية التي تحمل عنوان: «مين طفى النور»، والتي من المقرر أن يبدأ عرضها الأحد المقبل، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى.

ويعود كريم قاسم للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» بعد النجاح الكبير الذي حققته حلقاته حكاية «نظرة فابتسامة» مع الفنانة شيري عادل في الجزء الثاني من المسلسل الذي عرض العام الماضى. وفى الوقت نفسه يستعد كريم قاسم لتصوير دوره فى فيلم «أوقات فراغ» الجزء