15 مليار دولار من أوروبا في أينستكس للتعامل مع إيران

تحرير:وكالات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبي ذو النور، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية وافقت على إيداع 15 مليار دولار في الآلية المالية الأوروبية للتعامل مع إيران "أينستكس" على ثلاث دفعات. وقال ذو النور: "إن الأوروبيين وافقوا على إيداع 15 مليار دولار في الآلية المالية الأوروبية مع إيران أينستكس، على ثلاث دفعات، وهذا المبلغ كدفعة أولية لتجارة النفط"، وفقا لـ"إرنا". وأضاف: "إذا لم تحصل تبادلات تجارية نفطية فلهم الحق في سحب هذه الأموال"، مشددا على أن الأوروبيين وعدوا برفع العقبات أمام التجارة مع الإيرانية.

وطالب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، في وقت سابق في بيان مشترك، إيران بتقليص الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها بخطة العمل الشاملة المشتركة، معربين عن قلقهم العميق إزاء التصريحات والإجراءات الإيرانية الأخيرة التي تتعارض مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة