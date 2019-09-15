وزير النقل يلغي مزلقان أبو حمص القديم (صور)

تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

وزير النقل كامل الوزير في البحيرة

وجه اللواء كامل الوزير وزير النقل، بعمل الصيانة اللازمة للمظلات والأعمدة الكهربائية على محطة مزلقان أبو حمص، وإقامة سور موازي لرصيف المحطة للفصل بين حدود المحطة والتجمعات السكانية، كما قرر إلغاء المزلقان القديم واستكمال الأعمال في المزلقان الجديد ودراسة إنشاء كوبرى جديد أعلى المزلقان القديم في الخطة القادمة، جاء ذلك في إطار زيارته التفقدية اليوم لمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، برفقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولي الهيئة.

وتفقد الوزير والمحافظ، مزلقان السكة الحديد بأبو حمص، حيث تجرى أعمال تطوير المزلقان وعمل برج إشارات خط "القاهرة - إسكندرية" ورفع كفاءة السكة الحديد، كما تفقدوا مبنى برج الإشارات الجديد للتحكم في حركة القطارات، ثم أستمعوا لعرض تقديمي من الشركة المنفذة للأعمال من داخل غرفة التشغيل والتحكم في مسارات القطارات