وزير النقل يلغي مزلقان أبو حمص القديم (صور)
تحرير:محمود عبد الصبور
١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
وزير النقل كامل الوزير في البحيرة
وجه اللواء كامل الوزير وزير النقل، بعمل الصيانة اللازمة للمظلات والأعمدة الكهربائية على محطة مزلقان أبو حمص، وإقامة سور موازي لرصيف المحطة للفصل بين حدود المحطة والتجمعات السكانية، كما قرر إلغاء المزلقان القديم واستكمال الأعمال في المزلقان الجديد ودراسة إنشاء كوبرى جديد أعلى المزلقان القديم في الخطة القادمة، جاء ذلك في إطار زيارته التفقدية اليوم لمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، برفقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولي الهيئة.
وتفقد الوزير والمحافظ، مزلقان السكة الحديد بأبو حمص، حيث تجرى أعمال تطوير المزلقان وعمل برج إشارات خط "القاهرة - إسكندرية" ورفع كفاءة السكة الحديد، كما تفقدوا مبنى برج الإشارات الجديد للتحكم في حركة القطارات، ثم أستمعوا لعرض تقديمي من الشركة المنفذة للأعمال من داخل غرفة التشغيل والتحكم في مسارات القطارات
وتفقد الوزير والمحافظ، مزلقان السكة الحديد بأبو حمص، حيث تجرى أعمال تطوير المزلقان وعمل برج إشارات خط "القاهرة - إسكندرية" ورفع كفاءة السكة الحديد، كما تفقدوا مبنى برج الإشارات الجديد للتحكم في حركة القطارات، ثم أستمعوا لعرض تقديمي من الشركة المنفذة للأعمال من داخل غرفة التشغيل والتحكم في مسارات القطارات بالبرج تناولت نبذة عن المشروع والبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ وأهم المعوقات التى تواجه التنفيذ، ووجه الوزير والمحافظ بإنهاء كافة العقبات للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.
ثم توجها إلى مجمع دمنهور الثقافي لعقد اجتماع بحضور كافة الجهات المعنية من مسؤولي هيئة الطرق وأعضاء مجلس النواب، لمتابعة أهم مشروعات الطرق والكباري المنفذة بنطاق المحافظة، للوقوف على موقفها التنفيذي وبرامجها الزمنية المحددة، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.