استدعاء المسئول عن انهيار بلكونة تسببت في مصرع شخصين

تحرير:أحمد الزغبي ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

سقوط أجزاء من بلكونة - صورة أرشيفية

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالاسكندرية، اليوم الأحد، بشأن واقعة انهيار شرفة عقار بعزبة فرعون في أثناء رفع جهاز عروسة، طلب ملف العقار من الحي، ولجنة من المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينته، واستدعاء المقاول، ومسئولي شركات المياه والكهرباء بعد أن لقي شخصين مصرعهما وأصيب أكثر من 13 آخرين، مساء يوم الجمعة الماضي، إثر انهيار شرفة شقة بعقار مكون من 4 طوابق عليهم. وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه يفيد بانهيار شرفة عقار بقرية فرعون أثناء نقل اثاث عروسة، ما أسفر عن وجود ضحايا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، فيما دفعت مديرية الشؤون الصحية، بـ7 سيارات إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى والمتوفين لمشرحة كوم الدكة. وأفادت التحريات، بأنه في أثناء رفع مواطنين أثاث لعروسين بمنطقة فرعون، سقطت شرفة عقار بمن فيها، على مجموعة ممن تصادف وجودهم أسفل الشرفة، وأسفر الحادث