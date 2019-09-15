رياضة

ميدو وحازم إمام يحضران قرعة بطولة العالم للإسكواش

تحرير:أحمد محمد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
ميدو
ميدو
حضر أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة، وحازم إمام نجم نادي الزمالك وعضو مجلس الإدارة السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة بطولتي العالم للإسكواش للسيدات والرجال، وتقام البطولتان تحت سفح الأهرامات. وتقام بطولة العالم لسيدات الإسكواش (2019- 2020) لأول مرة بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد بطولة العالم التي أقيمت في شيكاغو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار، أما البطولة الثانية التي تقام على هامشها فهي بطولة CIB للرجال.
وتصنف البطولة الثانية بفئة البطولات البلاتينية، التي تعد أعلى فئة ببطولات الإسكواش، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بنحو 185 ألف دولار. من جانبه عبر عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، عن سعادته بعودة بطولة الأهرامات للإسكواش بعد تحدّ كبير من عمرو منسي مدير ومؤسس البطولة. وأكد خليفة، خلال
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الأهلي-و كانو-سبورت (5)

الأهلي يكشف عن طلب فايلر للاعبين بعد الفوز على كانو

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس على كانو سبورت بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا، مشيرًا إلى أن "الفوز مهم جدا، خاصة أنها المباراة الأولى للجهاز الفني، والجميع كان يترقب نتيجة اللقاء، لكننا أغلقنا الملف الإفريقي للتركيز في بطولة السوبر"، وأضاف عبد الحفيظ أن المباراة كانت جيدة ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات الأحداث، خاصة في الشوط الثاني وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف، وفي النهاية تحقق الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو الفوز.
رينيه فايلر

شوبير يتحدث عن أداء فايلر في أول فوز له مع الأهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن رأيه في أداء السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عقب فوز الفريق الأحمر أمس أمام كانو سبورت الغيني بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وكشف شوبير، في تصريحات عبر برنامجه «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» أنه من الصعب الحكم على فايلر خلال أول مباراة له مع الفريق، ولكن الفوز يعطي ثقة للاعبين والجماهير، موضحًا أن فايلر خاض المباراة منذ البداية بأسلوب هجومي وهو ما يعطي إشارات إيجابية على تفكيره التدريبي الجيد.
مصر-والكونغو (3)

تعرف على سر تأخر إعلان المدرب الجديد للمنتخب الوطني

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال فايق في تصريحات عبر برنامجه «ملعب 9090» صباح اليوم، إن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تم تحديده بالفعل بناءً على تأكيد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وأكد أن المدير الفني الجديد هو إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي.
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مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (4)

المقاصة: تعاقدنا مع ميدو للعب في كأس العالم للأندية

كشف بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر للمقاصة، أن محمد عبد السلام رئيس النادي الفيومي، قال لأحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمقاصة، إنه يرغب في رؤية النادي الفيومي يشارك في كأس العالم للأندية فور اختياره لتولي المهمة، وذلك حسبما أفاد بكري سليم في تصريحاته، اليوم الإثنين، لقناة تايم سبورت. وقال بكري سليم: "أحمد حسام (ميدو) نجم عالمي وله تجربة كبيرة كلاعب وكمدرب، كان أصغر مدرب يفوز بكأس مصر في التاريخ مع الزمالك، ما يعني أن ميدو بحاجة إلى فرصة ومناخ طيب يجعلانه يحقق الكثير".
ايمن-حفني

رسميًّا.. أيمن حفني ينتقل إلى مصر للمقاصة

أنهى نادي مصر للمقاصة صفقة ضم أيمن حفني من نادي الزمالك في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتسلم الفريق الفيومي الاستغناء الخاص من نادي الزمالك ليعود أيمن حفني لفريقه السابق في صفقة كلفت خزينة النادي الفيومي ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن حفني صاحب الـ33 عامًا سينتقل للمقاصة بصورة نهائية، حيث سيوقع على عقد مدته ثلاثة أعوام، علمًا بأن حفني خاض 10 مباريات بقميص القلعة البيضاء في الموسم الماضي استطاع من خلالها أن يسجل هدفا ويصنع هدفين.
ايمن-حفنى

المقاصة يقترب من ضم نجم الزمالك بشكل نهائي

أكد بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، أن إدارة الفريق الفيومي اقتربت من ضم أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مدير عام نادي مصر للمقاصة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس: "اقتربنا من إتمام ضم أيمن حفني لاعب الزمالك بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة". وعن خسارة مصر للمقاصة تحت قيادة أحمد حسام «ميدو»، في دور ربع النهائي لكأس مصر بهدف دون رد، أمام الزمالك قال بكري سليم: "ميدو مدرب واعد، ندعمه ولا نتعامل في كل مباراة على حدة".
فرحة- الهدف (1)

إيقاف محمد معروف بسبب موقعة الزمالك والمقاصة

علمت «التحرير» من مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف محمد معروف، الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره مصر للمقاصة، والتي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ربع نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر. وبحسب مصادر داخل الجبلاية فإن لجنة الحكام ترى أن معروف أخطأ في عدم احتساب 4 ركلات جزاء، اثنتان للفريق الأبيض ومثلهما للفريق الفيومي، ومن ثم قررت إيقافه.
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