ميدو وحازم إمام يحضران قرعة بطولة العالم للإسكواش

تحرير:أحمد محمد ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

ميدو

حضر أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة، وحازم إمام نجم نادي الزمالك وعضو مجلس الإدارة السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة بطولتي العالم للإسكواش للسيدات والرجال، وتقام البطولتان تحت سفح الأهرامات. وتقام بطولة العالم لسيدات الإسكواش (2019- 2020) لأول مرة بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد بطولة العالم التي أقيمت في شيكاغو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار، أما البطولة الثانية التي تقام على هامشها فهي بطولة CIB للرجال.

وتصنف البطولة الثانية بفئة البطولات البلاتينية، التي تعد أعلى فئة ببطولات الإسكواش، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بنحو 185 ألف دولار. من جانبه عبر عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، عن سعادته بعودة بطولة الأهرامات للإسكواش بعد تحدّ كبير من عمرو منسي مدير ومؤسس البطولة. وأكد خليفة، خلال

وتصنف البطولة الثانية بفئة البطولات البلاتينية، التي تعد أعلى فئة ببطولات الإسكواش، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بنحو 185 ألف دولار.



من جانبه عبر عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، عن سعادته بعودة بطولة الأهرامات للإسكواش بعد تحدّ كبير من عمرو منسي مدير ومؤسس البطولة.



وأكد خليفة، خلال كلمته بالمؤتمر الخاص لقرعة البطولة والمقام بأحد الفنادق، أن البطولة في غاية الصعوبة، خاصة أن تنظيم هذه البطولة لا تقدر عليه مؤسسات في بداية طريقها، إلا أنه تم إسنادها لبنك سي آي بي.



وأضاف خليفة أنه تم اختيار سفح الأهرامات لإقامة البطولة كنوع من التشويق ومعرفه اللاعبين لآثار وسياحة مصر، خاصة أن مثل هذه البطولات يتابعها العالم بأكمله.