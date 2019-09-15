أورنج تعلن 3 فرق فائزة في مسابقة «المشروعات الناشئة 2019»
تحرير:التحرير
١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
مسابقة أورنج للمشروعات الناشئة 2019
في ضوء مسؤوليتها المجتمعية تجاه الشباب والمساهمة في تطوير قدراتهم وتحسين مهاراتهم، أعلنت أورنج مصر نتائج النسخة التاسعة من المسابقة المحلية "أورنج للمشروعات الناشئة 2019" في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في مقر الشركة بالقرية الذكية، بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورنج مصر وقيادات الشركة.
وتقدم إلى المسابقة المحلية التي أطلقتها أورنج مصر في مارس الماضي وحتى نهاية شهر مايو، 55 من المشاريع الناشئة، بعد أن تم عرضها أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين في مجال ريادة الأعمال.
وفي نهاية المسابقة تم اختيار ثلاث فرق من بين 10 فرق، وهى:
فريق Plastale الذي يعمل على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية لمنتج مفيد صديق للبيئة مثل تصنيع ألواح من البلاستيك المضغوط تستخدم في تسقيف البيوت في المناطق المحرومة والنائية.
فريق Tajdeed الذي يقدم حلولا ذكية عن طريق تصنيع روبوت تنظيف للخلايا
وفي نهاية المسابقة تم اختيار ثلاث فرق من بين 10 فرق، وهى:
فريق Plastale الذي يعمل على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية لمنتج مفيد صديق للبيئة مثل تصنيع ألواح من البلاستيك المضغوط تستخدم في تسقيف البيوت في المناطق المحرومة والنائية.
فريق Tajdeed الذي يقدم حلولا ذكية عن طريق تصنيع روبوت تنظيف للخلايا الشمسية يعمل بشكل منتظم ودقيق للإبقاء والحفاظ على جودة وكفاءة الألواح الشمسية لأطول وقت ممكن.
أما الفريق الثالث فهو DUCO الذي يعمل على تجميل المباني والميادين والمناطق العشوائية باستخدام الرسومات على الجدران مع الحفاظ على الشكل الجمالي. كما يساهم المشروع في خلق فرص العمل للحرفيين والفنانين في عدة مجالات.
وحصلت الفرق الثلاث على جوائز مادية وعلى الدعم اللازم المتمثل في متابعة المشاريع، مقدمة من أورنج مصر، فضلا عن منحهم فرصة التأهل للتصفيات النهائية الدولية في كيب تاون بجنوب إفريقيا للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ 25 ألف يورو للمركز الأول أو 15 ألف يورو للمركز الثاني أو 10 آلاف يورو للمركز الثالث.
وقام المهندس ياسر شاكر بالإعلان عن الفرق الفائزة وقام بتقديم الجوائز المقدمة من الشركة تقديرا وتشجيعا لهم.
كما أشادت الأستاذة هالة عبد الودود مديرة قطاع العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية بشركة أورنج مصر بالمجهود الذي بذلته جميع الفرق المشاركة وأوضحت أنهم جميعا فائزون بما أثبتوه من المثابرة والقدرة على الإبداع والابتكار وحثتهم على الاستمرار في التفوق لتحقيق أحلامهم.
وكانت أورنج قد أعلنت عن مسابقة "أورنج للمشروعات الناشئة 2019" القائمة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مستهدفة رواد الأعمال من الشباب والشركات الناشئة الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما، على أن يكون المشروع فكرة أو نموذجا مبدئيا أو عملا تجاريا قائما منذ 3 سنوات على الأكثر.
واعتمدت فكرة المسابقة علي الابتكار الذي يساهم في دعم التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتحول الرقمي.
تأتي هذه الجائزة تماشيا مع إستراتيجية أورنج مصر "Essentials 2020" وخطتها للمسؤولية الاجتماعية والتي تهدف للاستفادة من مواهب أفراد المجتمع المحلي والاستثمار فيها، وخصوصا الرياديين الذين تحرص على دعمهم من خلال توفيرها للبرامج التدريبية والخبرات المهنية التي تساعد في تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع للمساهمة في تطوير المجتمع المحلي.