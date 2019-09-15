أورنج تعلن 3 فرق فائزة في مسابقة «المشروعات الناشئة 2019»

تحرير:التحرير ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

مسابقة أورنج للمشروعات الناشئة 2019

في ضوء مسؤوليتها المجتمعية تجاه الشباب والمساهمة في تطوير قدراتهم وتحسين مهاراتهم، أعلنت أورنج مصر نتائج النسخة التاسعة من المسابقة المحلية "أورنج للمشروعات الناشئة 2019" في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في مقر الشركة بالقرية الذكية، بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورنج مصر وقيادات الشركة. وتقدم إلى المسابقة المحلية التي أطلقتها أورنج مصر في مارس الماضي وحتى نهاية شهر مايو، 55 من المشاريع الناشئة، بعد أن تم عرضها أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين في مجال ريادة الأعمال.

وفي نهاية المسابقة تم اختيار ثلاث فرق من بين 10 فرق، وهى: فريق Plastale الذي يعمل على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية لمنتج مفيد صديق للبيئة مثل تصنيع ألواح من البلاستيك المضغوط تستخدم في تسقيف البيوت في المناطق المحرومة والنائية. فريق Tajdeed الذي يقدم حلولا ذكية عن طريق تصنيع روبوت تنظيف للخلايا