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أورنج تعلن 3 فرق فائزة في مسابقة «المشروعات الناشئة 2019»

تحرير:التحرير ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
مسابقة أورنج للمشروعات الناشئة 2019
مسابقة أورنج للمشروعات الناشئة 2019
في ضوء مسؤوليتها المجتمعية تجاه الشباب والمساهمة في تطوير قدراتهم وتحسين مهاراتهم، أعلنت أورنج مصر نتائج النسخة التاسعة من المسابقة المحلية "أورنج للمشروعات الناشئة 2019" في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في مقر الشركة بالقرية الذكية، بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورنج مصر وقيادات الشركة. وتقدم إلى المسابقة المحلية التي أطلقتها أورنج مصر في مارس الماضي وحتى نهاية شهر مايو، 55 من المشاريع الناشئة، بعد أن تم عرضها أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين في مجال ريادة الأعمال.
وفي نهاية المسابقة تم اختيار ثلاث فرق من بين 10 فرق، وهى: فريق Plastale الذي يعمل على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية لمنتج مفيد صديق للبيئة مثل تصنيع ألواح من البلاستيك المضغوط تستخدم في تسقيف البيوت في المناطق المحرومة والنائية. فريق Tajdeed الذي يقدم حلولا ذكية عن طريق تصنيع روبوت تنظيف للخلايا
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خلافات-زوجية-طلاق

الرقابة المالية تدرس إنشاء وثيقة تأمين إجباري للطلاق

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد مدة محددة من الطلاق، بحسب تصريحات المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة. وأضاف النشار أن الوثيقة ما زالت تحت الدراسة، ولم نحدد قيمة التعويض أو الأقساط، وكذلك مدة صرف التعويض، وذلك بعد دراسة من الخبير الإكتوارى. وأكد النشار أن مجلس إدارة الهيئة يناقش مشروع قانون التأمين الموحد خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، وسينتهى منه خلال هذا الأسبوع.
دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

عامر: الاحتياطي النقدي لمصر تجاوز الـ45 مليار دولار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح بفضل التنسيق التام بين السياسة النقدية والمالية والاقتصادية، موضحا أن هذا النجاح انعكس في ارتفاع معدلات النمو إلى 5.5% في الربع الثالث من العام المالي الماضي بجانب تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 12.8 مليار دولار في 2018- 2019، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية تجاوزت 45 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، وقفزت المراكز المالية للبنوك في الخارج من 6 مليارات دولار إلى 18.9 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
معرض-سيارات (2)

تصل إلى 19%| أسعار الفائدة الجديدة على قروض السيارات

تتنافس البنوك الحكومية والعاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والتمويلات الخاصة بقروض السيارات، خاصة عقب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطة أساس خلال شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، وتقدم بعض البنوك للعملاء تمويلات بصيغة المرابحة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة. وسجلت قروض التجزئة في القطاع المصرفي نمو بمعدل 7.5%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2019، في مقابل نحو 6.6%، و6.9% خلال نفس الفترة من عامي 2017 و2018 على الترتيب.
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اورنچ- مصر- تكرّم -أوائل -الثانوية -العامة- لعام- 2019

اورنچ مصر تكرِّم أوائل الثانوية العامة لعام 2019

تواصل اورنچ، أسرع شبكة في مصر، دورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه الشباب ودعمهم وتحفيزهم بتنظيم حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، تأكيدًا على اعتزاز الشركة بالجهد الذي بذله الطلاب من أجل التفوق والريادة. أقيم حفل التكريم بالمقر الرئيس لشركة اورنچ مصر في القرية الذكية، في حضور المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والقيادات التنفيذية بالشركة، والطلاب المتفوقين. وفي بداية حديثه أوضح المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لارونچ مصر أن العنصر البشري هو من يصنع الفارق وأن الشباب المصري طموح بطبيعته ولا يعرف المستحيل.
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