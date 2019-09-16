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«8 لا تناسب الجميع».. اعرف ساعات نومك من عمرك

قالت أوليفيا إن فترة العشرينيات من العمر هي وقت أساس لإنشاء روتين صحي للنوم، لأن هذه الفترة الزمنية هي التي ستنشئ غالبًا عاداتك في وقت لاحق من العمر
تحرير:فيروز ياسر ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
عدد ساعات النوم
عدد ساعات النوم
من المعروف أن النوم 8 ساعات مهم يوميا، ولكن هل عدد تلك الساعات مناسب لجميع الفئات؟.. ووفقا لما قالته أخصائية النوم أوليفيا أريتزولو، فإن أسطورة النوم لـ8 ساعات لا يوجد لها مقاييس، حيث قد لا تناسب الجميع. من العشرينيات وحتى الخمسينيات في العمر، شاركت أوليفيا عدد ساعات النوم التي تحتاجها الفئات العمرية المختلفة بالإضافة إلى أسلوب الحياة الذي يتبعه كل فرد، وذلك لأن النوم يحافظ على الصحة ويحمي من الإجهاد، ولهذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
  كم عدد ساعات النوم الذي تحتاجه المرأة في العشرينيات من عمرها؟ قالت أوليفيا إن فترة العشرينيات من العمر هي وقت أساس لإنشاء روتين صحي للنوم، لأن هذه الفترة الزمنية هي التي ستنشئ غالبًا عاداتك في وقت لاحق من العمر، حيث أوضحت أن المرأة في هذه المرحلة العمرية تحتاج ما بين 7- 9 ساعات. وتوصلت دراسة
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