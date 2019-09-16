«8 لا تناسب الجميع».. اعرف ساعات نومك من عمرك

قالت أوليفيا إن فترة العشرينيات من العمر هي وقت أساس لإنشاء روتين صحي للنوم، لأن هذه الفترة الزمنية هي التي ستنشئ غالبًا عاداتك في وقت لاحق من العمر
من المعروف أن النوم 8 ساعات مهم يوميا، ولكن هل عدد تلك الساعات مناسب لجميع الفئات؟.. ووفقا لما قالته أخصائية النوم أوليفيا أريتزولو، فإن أسطورة النوم لـ8 ساعات لا يوجد لها مقاييس، حيث قد لا تناسب الجميع.
من العشرينيات وحتى الخمسينيات في العمر، شاركت أوليفيا عدد ساعات النوم التي تحتاجها الفئات العمرية المختلفة بالإضافة إلى أسلوب الحياة الذي يتبعه كل فرد، وذلك لأن النوم يحافظ على الصحة ويحمي من الإجهاد، ولهذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
كم عدد ساعات النوم الذي تحتاجه المرأة في العشرينيات من عمرها؟
قالت أوليفيا إن فترة العشرينيات من العمر هي وقت أساس لإنشاء روتين صحي للنوم، لأن هذه الفترة الزمنية هي التي ستنشئ غالبًا عاداتك في وقت لاحق من العمر، حيث أوضحت أن المرأة في هذه المرحلة العمرية تحتاج ما بين 7- 9 ساعات.
وتوصلت دراسة
كم عدد ساعات النوم الذي تحتاجه المرأة في العشرينيات من عمرها؟
قالت أوليفيا إن فترة العشرينيات من العمر هي وقت أساس لإنشاء روتين صحي للنوم، لأن هذه الفترة الزمنية هي التي ستنشئ غالبًا عاداتك في وقت لاحق من العمر، حيث أوضحت أن المرأة في هذه المرحلة العمرية تحتاج ما بين 7- 9 ساعات.
وتوصلت دراسة حديثة لمؤسسة صحة النوم الأسترالية شملت آلاف النساء اللاتي يعانين من صعوبات في النوم أنهن كن أكثر عرضة لـ10 أضعاف لمشكلات بعد عقد من الزمان.
وتوصي خبير النوم باستخدام العشرينيات من العمر لتحديد أي مشكلات في النوم لعلاجها قبل الوصول إلى الثلاثين، ومن بين أفضل النصائح التي قدمتها هي محاولة الاسترخاء في وقت الراحة مثل عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، وعلى الرغم أنه ليس حلا مثاليا لكنه سيساعد.
كم عدد ساعات النوم التي تحتاجها المرأة في الثلاثينات؟
خلال هذه المرحلة، في الغالب حددتِ نمط النوم، وفي الغالب ما تحصلين على نوم عميق، ولهذا فإن النوم لـ8 ساعات قد يكفي، كما قالت أوليفيا: "ما زلتِ بحاجة إلى الكثير من النوم خلال الثلاثينيات من العمر، حيث يُنظر إلى الثلاثينيات عادة على أنها وقت للعمل والضغوط الأسرية والخارجية- والتي يمكن أن تسبب الإجهاد المفرط والقلق وحتى الاكتئاب".
كما أوضحت أن النوم لـ8 ساعات هو الوقت الأمثل، وإذا كنتِ أما فيمكنك تخصيص غفوة تستمر لـ90 دقيقة لاستعادة نشاطك.
ما مقدار النوم الذي تحتاجه المرأة في الأربعين من عمرها؟
وبمرور العمر، والوصول إلى الأربعينيات من العمر، قالت أوليفيا إن هذه المرحلة حرجة وليست سهلة تماما، حيث تمر النساء بمرحلة انقطاع الدورة الشهرية والذي يترك أعراضا حادة تصيب المرأة مثل الأرق، وقبل الوصول إلى سن اليأس تحتاج النساء من 7- 9 ساعات في اليوم.
كم من النوم تحتاجه المرأة في الخمسينيات؟
بحلول الخمسينيات من العمر، ستكون معظم النساء قد أصبحن في مرحلة انقطاع الطمث، والذي قالت "أوليفيا" إنه كارثي على أنماط النوم، حيث تشير الدلائل إلى أن هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النوم لا يتم إنتاجه بشكل كافٍ إلا في ظل وجود حرارة باردة في الجسم، لكن التقلبات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث تؤدي إلى النوم المتقطع والأرق والاستيقاظ بحلول الرابعة صباحا.
نتيجة لما يحدث لمعظم النساء، فحاولي الجلوس لما يقرب من 9 ساعات في السرير، مع مراعاة نوعية النوم المخفضة التي قد تواجهينها، ولكن تذكري أن النوم المفرط قد يكون ضارا مثل الضئيل، لذا لا يجب النوم لما يزيد على ساعات.
ماذا يحدث عند إصابتك بالنوم المتقطع؟
1- دماغك تفقد نشاطها
عندما تستيقظين طوال الليل، فإن قدرتك المعرفية أي مدى السرعة التي يمكن أن تفكري بها تتأثر كثيرا، مما يسبب استجابات بطيئة في التصرفات المختلفة.
2- لديك مشكلة في الإدراك
في حالة استمرار النوم المتقطع لفترات طويلة، فإنك لا تستطيعين تذكر بعض الأشياء، ومن الصعب تعلم مهارات جديدة، وذلك لأن دماغك يحتاج إلى فترة طويلة من النوم.
3- لا يتخلص جسمك من البروتينات الضارة
بروتينات الأميلويد، المرتبطة بمرض ألزهايمر، يتم إزالتها من عقلك عندما تنامين ليلة هادئة، ولكن إذا كنت تواجهين النوم المتقطع بانتظام، فإن تصوير المخ يُظهر تراكمًا لهذه البروتينات.