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أمريكا: سنتحرك ضد أي هجوم إيراني على السعودية

تحرير:وكالات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، استعداد الولايات المتحدة للتحرك عسكريا في حالة وقوع أي هجوم إيراني على المملكة العربية السعودية. كان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية. وقالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن "وزير الطاقة ريك بيري مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".
وقال غود دير، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان: "الولايات المتحدة تندد بقوة بهجوم اليوم على البنية التحتية الحيوية للطاقة. العنف ضد المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي يعمق الصراع وانعدام الثقة"، بحسب "سكاي نيوز عربية". واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بالتورط في
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أرامكو

بعد هجمات أرامكو.. واشنطن تتعهد باستخدام الاحتياطي النفطي

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي الطارئ إذ لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية. وقالت شايلين هاينز إن وزير الطاقة ريك بيري "مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان. وكان البيت الأبيض قد أكد إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية.
حمزة بن لادن

ترامب عن حمزة بن لادن: قتل بين أفغانستان وباكستان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب بمنطقة بين أفغانستان وباكستان، وفقا لـ"سكاي نيوز". وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا في أغسطس الماضي، أن حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان مرشحا لوراثة موقع والده على رأس التنظيم، قُتل في عملية "لعبت الولايات المتحدة دورا فيها". وبعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في غارة على أبوت آباد في باكستان، بدأ اثنان من كبار مساعديه في إعداد حمزة بن لادن للقيام بدور قيادي، للانتقام لموت والده.
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ترامب يخرج عن صمته.. ويكشف سبب «لونه البرتقالي»

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن صمته لأول مرة حول لونه البرتقالي، وألقى باللوم على المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة كونها السبب في بشرته، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". وقال ترامب في كلمة له في بالتيمور: "المصابيح الكهربائية... يتساءل البعض، وما الغلط في هذه المصابيح؟ أنا أقول الأمر يكمن فيما يلي: أولا، الشيء الأكثر أهمية هو أن ضوء هذه المصابيح الكهربائية التي نضطر إلى استخدامها، في غاية السوء.. لوني يبدو دائما برتقاليا، وكذلك أنتم.. هذا الضوء مثير للاشمئزاز".
السفير-الامريكي-جون-أبي-زيد (2)

إدانة أمريكية لاستهداف مواقع نفطية سعودية: غير مقبول

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين. وكتب السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، عبر حسابه في "تويتر": "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص"، وفقا لـ"العربية". وأضاف "أبي زيد" أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة.
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أرامكو

بعد هجمات أرامكو.. واشنطن تتعهد باستخدام الاحتياطي النفطي

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي الطارئ إذ لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية. وقالت شايلين هاينز إن وزير الطاقة ريك بيري "مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان. وكان البيت الأبيض قد أكد إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية.
السفير-الامريكي-جون-أبي-زيد (2)

إدانة أمريكية لاستهداف مواقع نفطية سعودية: غير مقبول

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين. وكتب السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، عبر حسابه في "تويتر": "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص"، وفقا لـ"العربية". وأضاف "أبي زيد" أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة.
دونالد ترامب

ترامب يهمش بولتون في الملفات السياسية الكبرى

على مدى تاريخ طويل، كان أسلاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكفون على دراسة كيفية تقييم وجود الولايات المتحدة العسكري والمدني خارج البلاد، والتنسيق مع الحلفاء ومدى الاستثمار بكثافة في المسار الدبلوماسي، بعد التشاور مع مستشاري الأمن القومي، الذين كانوا من العوامل الرئيسية لتحديد المسار الذي يختاره قائد البيت الأبيض، إلا أن ترامب اتخذ مسارًا مختلفًا بشكل خطير، سواء في عملية صنع القرار أو دراسة العواقب التي قد تنتج عنه على المستويين السياسي والعسكري.
حسن-روحانى

تهديد إيراني جديد لأوروبا بسبب الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الخطوة الثالثة ضمن إطار خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، ستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية، وصرح المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، اليوم الإثنين: "ستكون الخطوة الثالثة أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لتحقق التوازن بين حقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الاتفاق النووي"، وتابع بأن إيران أعدت نفسها للمضي بالخطوة الثالثة في الوقت المناسب، تزامنا مع الفرصة التي منحتها لتنفيذ تعهدات أوروبا ضمن الاتفاق النووي، وفقا لتسنيم.
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