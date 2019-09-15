أمريكا: سنتحرك ضد أي هجوم إيراني على السعودية

تحرير:وكالات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، استعداد الولايات المتحدة للتحرك عسكريا في حالة وقوع أي هجوم إيراني على المملكة العربية السعودية. كان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية. وقالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن "وزير الطاقة ريك بيري مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".

وقال غود دير، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان: "الولايات المتحدة تندد بقوة بهجوم اليوم على البنية التحتية الحيوية للطاقة. العنف ضد المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي يعمق الصراع وانعدام الثقة"، بحسب "سكاي نيوز عربية". واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بالتورط في