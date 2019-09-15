تجديد حبس 14 متهما بـ«اللهم ثورة» 15 يوما جديدة

تحرير:تهامى البندارى ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م

متهمون- صورة أرشيفية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس 14 متهما جديدا في الخلية المسماة إعلاميا بـ«اللهم ثورة»، 15 يوما آخرين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بإحداث نوع من الفوضى داخل الأراضي، تزامنا مع أحداث ذكرة الخامس والعشرين من يناير، وتخطيطهم لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم، وتسلمت النيابة تحريات جديدة من جهاز الأمن الوطني حول نشاط المتهمين.

أشارت التحريات إلى اعتزام المتهمين توجيه ضربات لأكمنة شرطية ومهاجمة بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة، كما أفادت نية المتهمين وتخيطهم فيما بينهم على ممارسة وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف. النيابة العامة سبق وقررت حبس 14 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية، ووجهت

أشارت التحريات إلى اعتزام المتهمين توجيه ضربات لأكمنة شرطية ومهاجمة بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة، كما أفادت نية المتهمين وتخيطهم فيما بينهم على ممارسة وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف.



النيابة العامة سبق وقررت حبس 14 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية، ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالإنضمام لجماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد لارتكاب أعمال عنف خلال يناير وفبراير.



أعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عن ضبط تنظيم يسمى «اللهم ثورة»، موضحة أن معلومات لقطاع الأمن الوطني أفادت قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية.





