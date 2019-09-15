رسالة للسيسي من نظيره الكيني يتسلمها وزير الخارجية
١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
تسلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، تتعلق بالقضايا ذات المشترك، والتنسيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار فى شرق إفريقيا، وقضايا السلم والأمن في إفريقيا وتنشيط التجارة على المستوى الثئنائي والقاري. وأعرب الوزير شكري عن ترحيبه بنظيرته الكينية مونيكا جوما في زيارتها الحالية لمصر، منوها بالعلاقات التي تربط بين الرئيسين السيسي وكينياتا، والتنسيق السياسي بينهما لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية.
صرح بذلك وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته الكينية، الذي عقد اليوم الأحد، في ختام جلسة المباحثات التي عقدت بمقر وزارة الخارجية. وقال إن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك.وذكر أن
صرح بذلك وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته الكينية، الذي عقد اليوم الأحد، في ختام جلسة المباحثات التي عقدت بمقر وزارة الخارجية. وقال إن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر أن المباحثات الثنائية مع نظيرته الكينية تناولت تطلعنا لزيارة رئيس كينيا المقبلة لمصر، والإعداد للجنة المشتركة بين البلدين، متمنيا أن تسفر عن نتائج إيجابية، مشيرا إلي أن دراسات الاستشاري الدولي الذي توافقت عليه الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) بشأن سد النهضة توقفت، وأن المفاوضات المبنية على هذا الرأي الاستشارى هى علمية بالمقام الأول وغير خاضعة للتأويل السياسي.
وشدد على أن مصر تراعي وتحترم حق إثيوبيا فى التنمية، ومستعدون لدراسة كل ما هو مطروح من أفكار بما يخدم مصالح الدول الثلاث بهدف وضع العلاقات علي مسار التنسيق واستخلاص المصالح المشتركة.