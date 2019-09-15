رسالة للسيسي من نظيره الكيني يتسلمها وزير الخارجية

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

تسلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، تتعلق بالقضايا ذات المشترك، والتنسيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار فى شرق إفريقيا، وقضايا السلم والأمن في إفريقيا وتنشيط التجارة على المستوى الثئنائي والقاري. وأعرب الوزير شكري عن ترحيبه بنظيرته الكينية مونيكا جوما في زيارتها الحالية لمصر، منوها بالعلاقات التي تربط بين الرئيسين السيسي وكينياتا، والتنسيق السياسي بينهما لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية.

صرح بذلك وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته الكينية، الذي عقد اليوم الأحد، في ختام جلسة المباحثات التي عقدت بمقر وزارة الخارجية. وقال إن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك.وذكر أن