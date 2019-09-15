أهالي سمالوط بالمنيا يشيعون جثمان الشهيد مصطفى سيد

تحرير:محمد الزهراوي ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

تشييع الجثمان

شيع، اليوم الأحد، أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، جنازة المجند مصطفى سيد عبد السميع مجند قوات مسلحة، بمسقط رأسه بقرية منقطين بمركز سمالوط، الذي استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد النور بالقرية، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط، وأحمد الحيني مأمور مركز سمالوط غرب، وشارك فيها أهالي المركز لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.

ونقل السكرتير العام المساعد، تعازي المحافظ لأسرة الشهيد داعيا الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يمن على أهله بنعمة الصبر والاحتساب، كما وجه تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعا عن تراب الوطن وليحيا الجميع في أمن واستقرار.وشارك