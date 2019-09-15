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أهالي سمالوط بالمنيا يشيعون جثمان الشهيد مصطفى سيد

تحرير:محمد الزهراوي ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
تشييع الجثمان
تشييع الجثمان
شيع، اليوم الأحد، أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، جنازة المجند مصطفى سيد عبد السميع مجند قوات مسلحة، بمسقط رأسه بقرية منقطين بمركز سمالوط، الذي استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد النور بالقرية، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط، وأحمد الحيني مأمور مركز سمالوط غرب، وشارك فيها أهالي المركز لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
ونقل السكرتير العام المساعد، تعازي المحافظ لأسرة الشهيد داعيا الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يمن على أهله بنعمة الصبر والاحتساب، كما وجه تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعا عن تراب الوطن وليحيا الجميع في أمن واستقرار.وشارك
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سامح-شكرى (2)

شكري: مستعدون للتوافق بخصوص مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر على استعداد دائما للوصول الى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة، لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق، جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية مونيكا جوما.
تشييع جثمان شهيد العريش بكفر الشيخ (1)

أهالي قلين بكفر الشيخ يشيعون جنازة شهيد العريش

شيع أهالي قرية حصة الغنيمي التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جثمان العريف أيمن ياسرمصباح هراس، شهيد الواجب بالقوات المسلحة، الذي استشهد بحادث إرهابى بجنوب العريش بمحافظة شمال سيناء، وتقدم المشيعين الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز قلين، والذين شيعوا جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
محافظ-اسوان-يزور-مصنع-كيما (4)

محافظ أسوان يتوعد مصنع كيما برفع تقرير لمدبولي

أكد محافظ اسوان اللواء أحمد إبراهيم، على رفع تقرير شامل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أضرار التلوث البيئى وتأثيرها على صحة المواطنين المقيمين في المناطق السكنية المجاورة لمصنع كيما، بسبب الانبعاثات الضارة للمصنع، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد رصده للمرة الثالثة على التوالى في أقل من شهرين تصاعد أدخنة وانبعاثات ضارة من مداخن المصنع، جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية المفاجئة للمحافظ، لمنطقة مصنع كيما رافقه خلالها اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واستدعى المحافظ رئيس مجلس إدارة الشركة عيد الحوت، لمناقشة الواقعة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

رسالة للسيسي من نظيره الكيني يتسلمها وزير الخارجية

تسلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، تتعلق بالقضايا ذات المشترك، والتنسيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار فى شرق إفريقيا، وقضايا السلم والأمن في إفريقيا وتنشيط التجارة على المستوى الثئنائي والقاري. وأعرب الوزير شكري عن ترحيبه بنظيرته الكينية مونيكا جوما في زيارتها الحالية لمصر، منوها بالعلاقات التي تربط بين الرئيسين السيسي وكينياتا، والتنسيق السياسي بينهما لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية.
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أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد-آل-ثاني (2)

تقرير بريطاني: تورط 4 أمراء في قطر بدعم الإرهاب

يوما تلو الآخر، تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى قطر كونها الدولة الأولى الراعية للإرهاب، لا سيما في ظل احتضانها عددا من القيادات المتطرفة كـ"تنظيم القاعدة وداعش وطالبان.. وغيرها"، وهو ما لم تنفِه الدوحة مرارا وتكرارًا. تقارير أوروبية، كشفت اليوم الأحد، عن تورط 4 أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، بينهم شقيقان لتميم بن حمد أمير قطر الحالي، في تمويل الإرهاب وأعمال إجرامية في دول مختلفة حول العالم. وأكدت التقارير، وجود سياسة ممنهجة لنظام الحمدين في تمويل الإرهاب، مفندة مزاعم قطرية عن وجود حالات فردية، وفقا لـ"جلوبال ووتش أناليسيس" البريطانية.
وفد-ألماني-يزور-آثار-المنيا (1)

وفد ألماني يزور المناطق الأثرية في المنيا

استقبلت منطقة آثار بني حسن داخل مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، وفدا سياحيا ألمانيًا قادما لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. وقال محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، في تصريحات له، اليوم الأحد، إن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية.
أشرف-غني-وترامب

بعد إلغاء لقاء ترامب بطالبان.. كابول تعلن شرط السلام

قال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة "طالبان" العنف وتجري محادثات مباشرة مع الحكومة، مضيفا: "السلام الحقيقي سيتحقق عندما توافق طالبان على وقف إطلاق النار"، وجاءت التصريحات تعليقا على إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثات سلام مع كبار زعماء طالبان في مجمع رئاسي في كامب ديفيد في ماريلاند، وهو القرار الذي رحبت به الرئاسة الأفغانية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز".
رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى يستهل-زيارته لمحافظة-المنيا-بتفقد محور-كوبري-سمالوط على-النيل (2)

رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محور سمالوط بالمنيا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محور كوبري سمالوط في محافظة المينا، الذي يتم تنفيذه حاليًّا على نهر النيل، وذلك بصحبة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين. واستمع مدبولي، لشرح تفصيلي من جانب المهندس كامل الوزير، وزير النقل حيث أوضح أن هذا المشروع يأتي استكمالا لخطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.
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