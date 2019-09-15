محافظ أسوان يتوعد مصنع كيما برفع تقرير لمدبولي

تحرير:عوض سليم ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

محافظ أسوان خلال زيارته لمصنع كيما

أكد محافظ اسوان اللواء أحمد إبراهيم، على رفع تقرير شامل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أضرار التلوث البيئى وتأثيرها على صحة المواطنين المقيمين في المناطق السكنية المجاورة لمصنع كيما، بسبب الانبعاثات الضارة للمصنع، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد رصده للمرة الثالثة على التوالى في أقل من شهرين تصاعد أدخنة وانبعاثات ضارة من مداخن المصنع، جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية المفاجئة للمحافظ، لمنطقة مصنع كيما رافقه خلالها اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واستدعى المحافظ رئيس مجلس إدارة الشركة عيد الحوت، لمناقشة الواقعة.

وخلال جولته بعدد من مناطق مدينة أسوان وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة أسوان بضرورة المرور الميداني على المناطق والشوارع الداخلية لمتابعة منظومة النظافة ومنها مناطق المحمودية والصداقة الجديدة وشرق المدينة، بعد أن لاحظ المحافظ وجود بعض تراكمات القمامة وسط العمارات والمبانى السكنية بعدد من الشوارع الداخلية.كما