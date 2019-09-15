أهالي قلين بكفر الشيخ يشيعون جنازة شهيد العريش

تحرير:محمود أبو خضرة ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

جنازة الشهيد

شيع أهالي قرية حصة الغنيمي التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جثمان العريف أيمن ياسرمصباح هراس، شهيد الواجب بالقوات المسلحة، الذي استشهد بحادث إرهابى بجنوب العريش بمحافظة شمال سيناء، وتقدم المشيعين الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز قلين، والذين شيعوا جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.

ونعى المحافظ، شهيد الواجب الوطنى بحادث جنوب العريش الارهابي بشمال سيناء، مقدما أحر التعازى والمواساة لأسرته، ولرجال القوات المسلحة الأبطال، قائلا إن هذا العمل الإرهابي لن ينال من قوة وعزيمة المصريين. وأكد حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبه وصموده خلف قيادته السياسية ودعمه لرجال الجيش الأبطال