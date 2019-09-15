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أهالي قلين بكفر الشيخ يشيعون جنازة شهيد العريش

تحرير:محمود أبو خضرة ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
جنازة الشهيد
جنازة الشهيد
شيع أهالي قرية حصة الغنيمي التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جثمان العريف أيمن ياسرمصباح هراس، شهيد الواجب بالقوات المسلحة، الذي استشهد بحادث إرهابى بجنوب العريش بمحافظة شمال سيناء، وتقدم المشيعين الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز قلين، والذين شيعوا جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
ونعى المحافظ، شهيد الواجب الوطنى بحادث جنوب العريش الارهابي بشمال سيناء، مقدما أحر التعازى والمواساة لأسرته، ولرجال القوات المسلحة الأبطال، قائلا إن هذا العمل الإرهابي لن ينال من قوة وعزيمة المصريين. وأكد حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبه وصموده خلف قيادته السياسية ودعمه لرجال الجيش الأبطال
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سامح-شكرى (2)

شكري: مستعدون للتوافق بخصوص مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر على استعداد دائما للوصول الى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة، لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق، جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية مونيكا جوما.
محافظ-اسوان-يزور-مصنع-كيما (4)

محافظ أسوان يتوعد مصنع كيما برفع تقرير لمدبولي

أكد محافظ اسوان اللواء أحمد إبراهيم، على رفع تقرير شامل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أضرار التلوث البيئى وتأثيرها على صحة المواطنين المقيمين في المناطق السكنية المجاورة لمصنع كيما، بسبب الانبعاثات الضارة للمصنع، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد رصده للمرة الثالثة على التوالى في أقل من شهرين تصاعد أدخنة وانبعاثات ضارة من مداخن المصنع، جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية المفاجئة للمحافظ، لمنطقة مصنع كيما رافقه خلالها اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واستدعى المحافظ رئيس مجلس إدارة الشركة عيد الحوت، لمناقشة الواقعة.
اهالى-سمالوط-بالمنيا يشيعون-جنازة- المُجند الشهيد مصطفى-سيد‎ (1)

أهالي سمالوط بالمنيا يشيعون جثمان الشهيد مصطفى سيد

شيع، اليوم الأحد، أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، جنازة المجند مصطفى سيد عبد السميع مجند قوات مسلحة، بمسقط رأسه بقرية منقطين بمركز سمالوط، الذي استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد النور بالقرية، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط، وأحمد الحيني مأمور مركز سمالوط غرب، وشارك فيها أهالي المركز لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

رسالة للسيسي من نظيره الكيني يتسلمها وزير الخارجية

تسلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، تتعلق بالقضايا ذات المشترك، والتنسيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار فى شرق إفريقيا، وقضايا السلم والأمن في إفريقيا وتنشيط التجارة على المستوى الثئنائي والقاري. وأعرب الوزير شكري عن ترحيبه بنظيرته الكينية مونيكا جوما في زيارتها الحالية لمصر، منوها بالعلاقات التي تربط بين الرئيسين السيسي وكينياتا، والتنسيق السياسي بينهما لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية.
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اهالى-سمالوط-بالمنيا يشيعون-جنازة- المُجند الشهيد مصطفى-سيد‎ (1)

أهالي سمالوط بالمنيا يشيعون جثمان الشهيد مصطفى سيد

شيع، اليوم الأحد، أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، جنازة المجند مصطفى سيد عبد السميع مجند قوات مسلحة، بمسقط رأسه بقرية منقطين بمركز سمالوط، الذي استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد النور بالقرية، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط، وأحمد الحيني مأمور مركز سمالوط غرب، وشارك فيها أهالي المركز لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
ضبط (100) ألف طلقة مختلفة الأعيرة و(2) قاذف RBG و(309) ألف قرص مخدر

«حرس الحدود» تحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 217 شخصا

أعلنت القوات المسلحة، عن مواصلة رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط 30 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و 309 آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر، و2 طن لنبات البانجو، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراطا و 8 كيلو جرام لبذور البانجو المعدة للزراعة.
طائرة-مسيرة (4)

التحالف العربي يعترض طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه المدنيين في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن "قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط". بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
تامر-الرفاعى

القوات المسلحة توجه رسالة بشأن «شائعة الصيدليات» (فيديو)

وجه العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، رسالة للمواطنين، مضمونها عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وقال المتحدث العسكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": إن أي مشروعات تقوم بها القوات المسلحة، أو تضع أيديها فيها، يتم إعلانها للرأي العام، "كل حاجة بتتعمل بنطلع نقول عليها ونعلنها للرأي العام".
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