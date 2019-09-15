النيابة تطلب التحريات النهائية في «مذبحة 15 مايو»

تحرير:تهامى البندارى ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م

متهم- صورة أرشيفية

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الأحد، باستعجال تقرير الصفة التشريحية لربة منزل وطفلها قتلهما الزوج في منطقة 15 مايو بالقاهرة، بعدما أقدم المتهم على ذبح الزوجة وإلقاء طفله من الطابق الخامس، وذلك للوقوف على أسباب الوفاة، كما اسعجلت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الواقعة، أجرت النيابة العامة في وقت سابق مناظرة لجثتى المجني عليهما، وأمرت بالتحفظ عليهما ونقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرفها، وصرحت بدفنهما عقب التشريح لبيان أسباب الوفاة.

تلقى اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بورود إخطار من قسم شرطة 15 مايو، يفيد مقتل زوجة على يد زوجها نتيجة خلافات أسرية فيما بينهما، وقيام الأب بعدها بالتخلص من ابنه من الطابق الخامس. أظهرت التحريات الأولية أن المتهم يعاني من حالة سيئة



تلقى اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بورود إخطار من قسم شرطة 15 مايو، يفيد مقتل زوجة على يد زوجها نتيجة خلافات أسرية فيما بينهما، وقيام الأب بعدها بالتخلص من ابنه من الطابق الخامس.

أظهرت التحريات الأولية أن المتهم يعاني من حالة سيئة منذ فترة طويلة، ولم يتبين بعد السبب النهائي لارتكابه جريمته البشعة، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم لفك طلاسم الواقعة.



أجرت النيابة العامة معاينة لمسرح الحادث، واستمعت لعدد من شهود العيان، وناظرت جثتى المجني عليهما، وأمرت بسرعة عمل التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الحادث.



