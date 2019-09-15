شكري: مستعدون للتوافق بخصوص مفاوضات سد النهضة

وزير الخارجيية: مصر دائما منفتحة وتبدي مرونة كبيرة، وأنها دائما على استعداد كامل لبحث كافة الأوجه إذ أن هذه المفاوضات باعتبارها مفاوضات فنية علمية

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر على استعداد دائما للوصول الى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة، لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق، جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية مونيكا جوما.

وأضاف شكري أن اجتماع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، والتي بدأت اليوم لاستئناف المشاورات والمفاوضات حول تنفيذ اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه، في مارس عام 2015، بين الدول الثلاث يأتي بعد انقطاع حوالى عام و3 أشهر، وهي فترة تجاوزت ما كان مقررا، وتركت الأمور معلقة لفترة كبيرة، لافتا إلى أن الـ4