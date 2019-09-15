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شكري: مستعدون للتوافق بخصوص مفاوضات سد النهضة

وزير الخارجيية: مصر دائما منفتحة وتبدي مرونة كبيرة، وأنها دائما على استعداد كامل لبحث كافة الأوجه إذ أن هذه المفاوضات باعتبارها مفاوضات فنية علمية
١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر على استعداد دائما للوصول الى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة، لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق، جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية مونيكا جوما.
وأضاف شكري أن اجتماع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، والتي بدأت اليوم لاستئناف المشاورات والمفاوضات حول تنفيذ اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه، في مارس عام 2015، بين الدول الثلاث يأتي بعد انقطاع حوالى عام و3 أشهر، وهي فترة تجاوزت ما كان مقررا، وتركت الأمور معلقة لفترة كبيرة، لافتا إلى أن الـ4
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تشييع جثمان شهيد العريش بكفر الشيخ (1)

أهالي قلين بكفر الشيخ يشيعون جنازة شهيد العريش

شيع أهالي قرية حصة الغنيمي التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جثمان العريف أيمن ياسرمصباح هراس، شهيد الواجب بالقوات المسلحة، الذي استشهد بحادث إرهابى بجنوب العريش بمحافظة شمال سيناء، وتقدم المشيعين الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز قلين، والذين شيعوا جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
محافظ-اسوان-يزور-مصنع-كيما (4)

محافظ أسوان يتوعد مصنع كيما برفع تقرير لمدبولي

أكد محافظ اسوان اللواء أحمد إبراهيم، على رفع تقرير شامل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أضرار التلوث البيئى وتأثيرها على صحة المواطنين المقيمين في المناطق السكنية المجاورة لمصنع كيما، بسبب الانبعاثات الضارة للمصنع، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد رصده للمرة الثالثة على التوالى في أقل من شهرين تصاعد أدخنة وانبعاثات ضارة من مداخن المصنع، جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية المفاجئة للمحافظ، لمنطقة مصنع كيما رافقه خلالها اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واستدعى المحافظ رئيس مجلس إدارة الشركة عيد الحوت، لمناقشة الواقعة.
اهالى-سمالوط-بالمنيا يشيعون-جنازة- المُجند الشهيد مصطفى-سيد‎ (1)

أهالي سمالوط بالمنيا يشيعون جثمان الشهيد مصطفى سيد

شيع، اليوم الأحد، أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، جنازة المجند مصطفى سيد عبد السميع مجند قوات مسلحة، بمسقط رأسه بقرية منقطين بمركز سمالوط، الذي استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد النور بالقرية، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط، وأحمد الحيني مأمور مركز سمالوط غرب، وشارك فيها أهالي المركز لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

رسالة للسيسي من نظيره الكيني يتسلمها وزير الخارجية

تسلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، تتعلق بالقضايا ذات المشترك، والتنسيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار فى شرق إفريقيا، وقضايا السلم والأمن في إفريقيا وتنشيط التجارة على المستوى الثئنائي والقاري. وأعرب الوزير شكري عن ترحيبه بنظيرته الكينية مونيكا جوما في زيارتها الحالية لمصر، منوها بالعلاقات التي تربط بين الرئيسين السيسي وكينياتا، والتنسيق السياسي بينهما لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

رسالة للسيسي من نظيره الكيني يتسلمها وزير الخارجية

تسلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، تتعلق بالقضايا ذات المشترك، والتنسيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار فى شرق إفريقيا، وقضايا السلم والأمن في إفريقيا وتنشيط التجارة على المستوى الثئنائي والقاري. وأعرب الوزير شكري عن ترحيبه بنظيرته الكينية مونيكا جوما في زيارتها الحالية لمصر، منوها بالعلاقات التي تربط بين الرئيسين السيسي وكينياتا، والتنسيق السياسي بينهما لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية.
سد-النهضة (10)

بدء اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

تستضيف مصر، اليوم الأحد، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة لاستعراض الرؤية المصرية التي سلمها وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، إلى نظيريه في السودان وإثيوبيا، في شهر أغسطس الماضي. وبدأ، اليوم، الاجتماع الأول لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لبحث المفاوضات الفنية المتعثرة بشأن سد النهضة. وكان الوزيران السوداني والإثيوبي قد وصلا إلى القاهرة، مساء أمس السبت. ويوم الخميس الماضي، أعرب نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، عن عدم ارتياح مصر، لطول أمد المفاوضات الخاصة بسد النهضة.
وزير-الخارجية-سامح-شكري-ونظيره-الإماراتي-أنور-قرقاش (1)

شكري يستقبل نظيره الإماراتي: نتضامن معكم

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول سبل تعزيز مجالات التعاون المُشترك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على كافة المستويات.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

حمدوك: حريصون على تمكين العلاقات الأزلية مع مصر

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حرص حكومته على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، وذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في مقر رئاسة الوزراء في الخرطوم. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر منيس، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن حمدوك استقبل شكري، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إلى السودان، بعد أداء وزراء الحكومة القسم الدستوري، أمس الأحد، وأول يوم عمل للحكومة الجديدة، مضيفا: "نقل شكري، تحيات القيادة المصرية، وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل آليات التعاون بين الجانبين، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين والحكومتين".
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