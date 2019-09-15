في اليوم العالمي لتقدير الزوجة.. كيف تُظهر اهتمامك؟

من المعروف أن النساء يحببن التركيز على التفاصيل، وفي حالة تركيزك أنت على أدق التفاصيل الصغيرة التي تحبها والقيام بها في ما بعد، فإنها ستعرف أنك حتما تقدّرها كثيرا

تحرير:فيروز ياسر ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

تقدير زوجتك

الزوجة عمود البيت مثل زوجها تماما، فهي التي تهتم بالمنزل والأطفال ولديها القدرة على تنظيم الوقت وإدارة كل ما يتطلبه المنزل، ولأن وراء كل رجل عظيم امرأة، فإنها لا تتردد في أي لحظة في تشجيعك والأخذ بيديك إلى سلم النجاح. قد ترغب كزوج جيد في أن تهدي زوجتك باقة من الأزهار المفضلة أو التخطيط لمفاجأة رائعة مثل قضاء سهرة معا بالخارج، وفي كل عام يحتفل العالم بيوم تقدير الزوجة الذي يقام يوم الأحد الثالث من شهر سبتمبر، وبناءً على ذلك تعرف على الطرق التي يمكنك من خلالها إظهار تقديرك لزوجتك، وفقا لما ذكره موقع Relationship on Female First.

1- ملاحظة الأشياء الصغيرة من المعروف أن النساء يحببن التركيز على التفاصيل، وفي حالة تركيزك أنت على أدق التفاصيل الصغيرة التي تحبها والقيام بها في ما بعد فإنها ستعرف أنك حتما تقدرها كثيرا؛ فعلى سبيل المثال، يمكنك طهي أكلة تحبها، أو مفاجأتها من خلال تنظيف الشقة في غيابها، وفي حالة إعجابها بالورود