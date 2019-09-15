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في اليوم العالمي لتقدير الزوجة.. كيف تُظهر اهتمامك؟

من المعروف أن النساء يحببن التركيز على التفاصيل، وفي حالة تركيزك أنت على أدق التفاصيل الصغيرة التي تحبها والقيام بها في ما بعد، فإنها ستعرف أنك حتما تقدّرها كثيرا
تحرير:فيروز ياسر ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م
تقدير زوجتك
تقدير زوجتك
الزوجة عمود البيت مثل زوجها تماما، فهي التي تهتم بالمنزل والأطفال ولديها القدرة على تنظيم الوقت وإدارة كل ما يتطلبه المنزل، ولأن وراء كل رجل عظيم امرأة، فإنها لا تتردد في أي لحظة في تشجيعك والأخذ بيديك إلى سلم النجاح. قد ترغب كزوج جيد في أن تهدي زوجتك باقة من الأزهار المفضلة أو التخطيط لمفاجأة رائعة مثل قضاء سهرة معا بالخارج، وفي كل عام يحتفل العالم بيوم تقدير الزوجة الذي يقام يوم الأحد الثالث من شهر سبتمبر، وبناءً على ذلك تعرف على الطرق التي يمكنك من خلالها إظهار تقديرك لزوجتك، وفقا لما ذكره موقع Relationship on Female First.
1- ملاحظة الأشياء الصغيرة من المعروف أن النساء يحببن التركيز على التفاصيل، وفي حالة تركيزك أنت على أدق التفاصيل الصغيرة التي تحبها والقيام بها في ما بعد فإنها ستعرف أنك حتما تقدرها كثيرا؛ فعلى سبيل المثال، يمكنك طهي أكلة تحبها، أو مفاجأتها من خلال تنظيف الشقة في غيابها، وفي حالة إعجابها بالورود
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ماذا-يحدث-عند-ممارسة-الرياضة

ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة التمرينات الرياضية؟

التمرينات الرياضية من أهم ما يجب أن تتبعه في حياتك اليومية، فعند الاستيقاظ مبكرًا وتناول وجبة صحية، يجب عليك ارتداء الملابس الرياضية، والاستعداد في الحال للركض لمسافات مناسبة، أو ممارسة رياضة المشي، من أجل حرق مزيد من السعرات الحرارية، ولكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة الرياضة؟ ستجد أن كل عضلة تستجيب بشكل يفيد الصحة الداخلية، فإن كنت تعاني من مشكلة في التنفس، فالرياضة تستطيع أن تنظم لك التنفس بشكل صحي. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "live strong".
قلق الدراسة

كيف تساعد طفلك على التخلص من توتر بداية المدارس؟

قبل بداية العام الدراسي، تبدأ العائلات في التجهيز والاستعداد الجيد له، لكنهم قد يشعرون بالضيق والاختناق نوعًا ما، ولكن لا تشعر بالقلق، فإن هذا الشعور من الأشياء المعتادة في مثل هذه الأوقات، وبناءً على ذلك، أثبتت العديد من الدراسات أن بداية العام الدراسي تشكل مصدرا للتوتر والقلق لكل من الآباء والأطفال، فعليك أن تتغلب على هذا الإحساس، حاول قدر الإمكان أن تضع وقتا للمرح والتنزه؛ لتقليل مثل هذه الأعباء، ولا تتعامل كأنه إلزام عليك. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
حماية-الأطفال-في-الخريف

احمِ طفلك من تقلبات الجو بهذه النصائح

يصادف دخول المدارس فصل الخريف، فتتساقط الأوراق من الأشجار، وتبدأ التقلبات المناخية كل يوم معلنة عن اقتراب موعد فصل الشتاء. وفي مثل هذه الأوقات، يجب على الآباء اتخاذ بعض احتياطات الأمان؛ من أجل الحفاظ على صحة أطفالهم خلال العام الدراسي؛ فعلى سبيل المثال، يجب ارتداء بعض الملابس الثقيلة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، إذ تقل درجات الحرارة كثيرًا في فصل الخريف، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد المتكررة والحساسية الموسمية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "fore very mom".
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الطلاق

دراسة: المطلقون أكثر عرضة للخرف من المتزوجين

حالات الطلاق المتزايدة لا تتوقف، حتى أصبحت مفزعة للكثير من العزاب، وتشير الأبحاث إلى أن حالات الطلاق لها علاقة بالإصابة بالخرف عند التقدم في العمر، حيث نظر علماء من جامعة ولاية ميشيجان في الوظيفة المعرفية لآلاف الأشخاص لديهم حالات زوجية مختلفة. ووجد العلماء أن المطلقين وبخاصة الرجال أكثر عرضة للإصابة بالخرف على مدى 14 عامًا من نظرائهم المتزوجين، كما يعتقدون أن اختلاف الموارد الاقتصادية والسلوكيات المتعلقة بالصحة قد يكون السبب، حيث تم ربط الدخل المنخفض والشعور بالوحدة بالخرف، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
تنظيم-وقت-المذاكرة

«التعبير عن الرأي».. نصائح ستحفز طفلك على التعلم

أيام قليلة تفصلنا عن العام الدراسي الجديد، وبعد إجازة طويلة كلها لعب وزيارة للأقارب والأصدقاء والترفيه من خلال الذهاب إلى النوادي لممارسة الرياضة سيكون طفلك في حاجة إلى نظام جديد يليق بالأيام المقبلة التي تحتاج إلى جدول معين. ونظرا لأن الإجازة كانت طويلة بما فيه الكفاية، سيكون طفلك في حاجة إلى التحفيز للمذاكرة والتعلم، ومن أكبر الأخطاء التي يمكن للمدرسين والآباء ارتكابها عندما يتعلق الأمر بتطوير الطلاب والأطفال هو قصر التعلم خلال الفصل الدراسي، وذلك وفقا لما ذكره موقع Education Corner.
اضطرابات-النوم-عند-الاطفال

في أول يوم دراسي.. ساعد طفلك على النوم مبكرا

يعلم الآباء والأمهات أن عادات النوم الجيدة مهمة للأطفال، لكن مواعيد عمل الوالدين المزدحمة وأنشطة ما بعد المدرسة، والواجبات المنزلية يمكن أن تقصر وقت الأسرة في الليالي المدرسية ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على مقدار نوم الطفل. بالنظر إلى حقيقة أن الوقت المتاح لكثير من الأسر يبدأ في نحو الساعة 6 أو 7 أو حتى وقت متأخر من المساء في ليلة مدرسية، فقد يكون من الصعب تحديد وقت نوم مبكر. وبما أن الخبراء يقولون إن الأطفال في سن المدرسة يحتاجون إلى نحو 9 إلى 11 ساعة من النوم، مما يعني أنهم بحاجة إلى الذهاب إلى السرير فى نحو الساعة 8 أو 9.
نوم-الطفل-في-الدراسة

كم عدد ساعات النوم التي يحتاجها طفلك في الدراسة؟

خلال العودة إلى المدرسة تحضرين لطفلك ملابسه الجديدة وأدواته المدرسية اللازمة، ولكن ما هو أكثر أهمية في بداية العام الدراسي الجديد عودته إلى مواعيد النوم المعروفة وبدء روتين جديد، وبالنسبة إلى عمر طفلك يتحدد جدول النوم. وقالت ماريا ميليندريس، إخصائية أمراض الرئة لدى الأطفال وخبيرة النوم في مركز جونز هوبكنز للأطفال، إن متطلبات نوم الأشخاص تتغير مع تقدمهم في السن، بالإضافة إلى نمط مراحل النوم التي تحدث أثناء الليل، وذلك حسبما ذكر موقع live science.
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