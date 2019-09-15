في اليوم العالمي لتقدير الزوجة.. كيف تُظهر اهتمامك؟

من المعروف أن النساء يحببن التركيز على التفاصيل، وفي حالة تركيزك أنت على أدق التفاصيل الصغيرة التي تحبها والقيام بها في ما بعد، فإنها ستعرف أنك حتما تقدّرها كثيرا
الزوجة عمود البيت مثل زوجها تماما، فهي التي تهتم بالمنزل والأطفال ولديها القدرة على تنظيم الوقت وإدارة كل ما يتطلبه المنزل، ولأن وراء كل رجل عظيم امرأة، فإنها لا تتردد في أي لحظة في تشجيعك والأخذ بيديك إلى سلم النجاح.
قد ترغب كزوج جيد في أن تهدي زوجتك باقة من الأزهار المفضلة أو التخطيط لمفاجأة رائعة مثل قضاء سهرة معا بالخارج، وفي كل عام يحتفل العالم بيوم تقدير الزوجة الذي يقام يوم الأحد الثالث من شهر سبتمبر، وبناءً على ذلك تعرف على الطرق التي يمكنك من خلالها إظهار تقديرك لزوجتك، وفقا لما ذكره موقع Relationship on Female First.
1- ملاحظة الأشياء الصغيرة
من المعروف أن النساء يحببن التركيز على التفاصيل، وفي حالة تركيزك أنت على أدق التفاصيل الصغيرة التي تحبها والقيام بها في ما بعد فإنها ستعرف أنك حتما تقدرها كثيرا؛ فعلى سبيل المثال، يمكنك طهي أكلة تحبها، أو مفاجأتها من خلال تنظيف الشقة في غيابها، وفي حالة إعجابها بالورود
1- ملاحظة الأشياء الصغيرة
من المعروف أن النساء يحببن التركيز على التفاصيل، وفي حالة تركيزك أنت على أدق التفاصيل الصغيرة التي تحبها والقيام بها في ما بعد فإنها ستعرف أنك حتما تقدرها كثيرا؛ فعلى سبيل المثال، يمكنك طهي أكلة تحبها، أو مفاجأتها من خلال تنظيف الشقة في غيابها، وفي حالة إعجابها بالورود أو أنها تحب الجلوس في مكان معين، فمن الممكن إهداؤها باقة ورد وحجز مكان تحبه لساعات، لقضاء وقت رومانسي.
2- ادعمها في عواطفها
مثلما تحب أن تستمع إليك، وتشكو إليها الضغوطات التي تحيط بك، عليك تخصيص وقت لتسمعها وتقدّر أهدافها في الحياة وإيجاد حلول لمشكلاتها البسيطة، فعندما تجدك تمنحها الوقت المخصص لها، ستعرف قيمتها لديك، ومن ثم تقديرك لها.
3- مجاملتها من وقت لآخر
أكثر ما تحبه المرأة الغزل، فالمشاعر الفياضة والبدايات الحلوة تحتاج إلى الاستمرار حتى وإن لم تكن موجودة طوال الوقت، ولهذا عليك قول بعض الكلمات الرومانسية من وقت لآخر، كما يمكنك تكرار شهر العسل من خلال الحجز في أحد الأماكن الهادئة وقضاء الوقت معا، فجميع هذه الأمور تظهر مدى تقديرك لها.
4- قضاء ليلة لا تُنسى
أعد شغف البدايات من جديد ولا تهمل زوجتك وسط الضغوطات التي تتعرض لها، فأنتما بحاجة إلى التغيير، خاصة إن كانت امرأة عاملة أيضا، ولهذا يمكنك الحجز في أحد المطاعم التي تفضلها، وهذا لا يعني أن يكون باهظ الثمن، بل بقدر ميزانيتك، وفي حالة عدم توافر المال الكافي، فيمكنك تحضير الطعام وإضاءة الشموع وتناول العشاء وقضاء ليلة لا تنسى.
5- كن مبدعًا عند إظهار تقديرك
بعض الرجال لا يقولون حتى كلمة "شكرا"، وإذا كنت بحاجة إلى إظهار تقديرك لزوجتك فهناك بعض الكلمات التي يمكن استخدامها؛ مثل "شكرا" أو "أنا أقدّر ذلك"، كما يمكنك قول "ماذا أفعل بدونك!"، وغيرها من الملاحظات التي تُظهر الامتنان باستمرار.
6- أخبرها بمدى تكاملها مع نجاحك وحياتك
غالبا ما تواجه الكثير من المشكلات والضغوطات في العمل وفي حياتك، وهذا لا يعني أن تخفيها على زوجتك، فأكثر ما ستحبه فيك ويظهر مدى تقديرك لها أن تحكي لها جميع ما يواجهك وتُوجد الحلول معها، وتجدها سندا وظهرا لك، حيث ستقدم الدعم المناسب الذي يجعلك تقف على قدميك.
7- امدحها أمام الأقارب والأصدقاء
ليس هناك مانع من مدح زوجتك أمام أقاربك أو أصدقائك من أجل ما تفعله لك، كإظهار مجهودها خلال عزومة، أو الحديث عن وقوفها إلى جانبك وسط أزماتك، فهي في حاجة إلى جميع هذه الجمل من أجل أن تعرف قيمتها لديك.
8- قدم مساعدتك عندما تحتاج إليها
وجود زوجتك في المنزل والقيام بجميع المهام لا يعني عدم مساعدتها على الإطلاق، خاصة إذا كنتما في بداية حياتكما، فتحتاج زوجتك إلى المساعدة والاهتمام سواء من خلال الجلوس مع صغيركما أو الاهتمام بالمنزل وقت تعبها أو عدم وجودها فيه لأسباب شديدة، فجميع هذه الأمور تكشف عن تقديرك لها.
9- احتضنها وقت أزماتها
الزواج مشاركة، ليس في الفرح فقط بل في الحزن أيضا، وفي حالة مرور زوجتك بمشكلات عائلية أو تعرضها لأزمة نفسية نتيجة فقدان أحد أحبائها فعليك الاهتمام كثيرا بأمرها ومراعاة مشاعرها، واحتواؤها خلال هذه الأوقات، لأنها ستكون بحاجة إليك حتى وإن لم تطلب ذلك.