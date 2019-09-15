ربيع ياسين يعلن 22 لاعبًا في معسكر منتخب الشباب

تحرير:أحمد بركات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م

ربيع ياسين

أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل، ولمدة 10 أيام، والذي تتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام السعودية يوم 26 سبتمبر والثانية أمام عمان يوم 29 سبتمبر الجاري بالقاهرة، وضمت القائمة 5 لاعبين من الأهلي، وهم حمزة علاء وعاصم سليم ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر، وانضم من الزمالك أحمد عيد وحسام أشرف، كما انضم إبراهيم عادل ناشئ بيراميدز، واجتمع ربيع ياسين مع بندر باصريح، المدير الفني للمنتخب السعودي، للتنسيق حول المباراة المقبلة بين المنتخبين.

وتضم القائمة 22 لاعبا هم حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر (الأهلي) وإيهاب العابدي وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعي (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك). وتضم القائمة أيضا فارس مجاهد (سموحة) وحازم هاني (المنصورة) وعبد الرحمن عشري وعبد الله عادل وزياد

وتضم القائمة 22 لاعبا هم حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر (الأهلي) وإيهاب العابدي وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعي (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك).



وتضم القائمة أيضا فارس مجاهد (سموحة) وحازم هاني (المنصورة) وعبد الرحمن عشري وعبد الله عادل وزياد كمال (إنبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) ومحمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).



ويقود ربيع ياسين منتخب الشباب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا، والمؤهلة لكأس العالم للشباب 2021.



