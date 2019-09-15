رياضة

ربيع ياسين يعلن 22 لاعبًا في معسكر منتخب الشباب

تحرير:أحمد بركات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل، ولمدة 10 أيام، والذي تتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام السعودية يوم 26 سبتمبر والثانية أمام عمان يوم 29 سبتمبر الجاري بالقاهرة، وضمت القائمة 5 لاعبين من الأهلي، وهم حمزة علاء وعاصم سليم ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر، وانضم من الزمالك أحمد عيد وحسام أشرف، كما انضم إبراهيم عادل ناشئ بيراميدز، واجتمع ربيع ياسين مع بندر باصريح، المدير الفني للمنتخب السعودي، للتنسيق حول المباراة المقبلة بين المنتخبين.
وتضم القائمة 22 لاعبا هم حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر (الأهلي) وإيهاب العابدي وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعي (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك). وتضم القائمة أيضا فارس مجاهد (سموحة) وحازم هاني (المنصورة) وعبد الرحمن عشري وعبد الله عادل وزياد
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الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019 - 2020، ووفقًا للجدول تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر المُقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، بينما يفتتح الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة سموحة يوم يوم 23 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الـ5:30 مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. ويخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه في الأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة لمواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة بالجولة الرابعة من عمر المسابقة.
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مانى يكشف آخر تطورات أزمته مع محمد صلاح

كشف الدولى السنغالى ساديو مانى لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن إنتهاء الأزمة التى كانت بينه وبين زميله فى الفريق محمد صلاح والتى تفجرت خلال مباراة بيرنلي فى الأسبوع الرابع من البريمرليج والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة. وقال مانى فى تصريحات لـ"قناة بلس" الفرنسية:" واقعتى مع صلاح؟، لقد نسيت الأمر وكل شئ انتهى بالنسبة لى، لأن مثل هذه الأشياء تحدث دائمًا فى كرة القدم " . وأكمل:" أحيانًا نحتاج إلى التحدث عن بعض الأشياء وجهًا لوجه، ويحدث بالفعل فى بعض الأحيان أُثناء المباريات التى لا أتلقي فيها أي تمريرات" .
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هاتريك «وادي» يقود المصري لفوز كبير على بطل زنجبار

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم لأحد، على ملعب عمان، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الإفريقية، المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي المصري، التهديد الأول جاء عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي الذي كان على اعتاب أن يفتتح التسجيل لفريقه لكن كرته مرت بجوار القائم، ومن جديد واصل وادي إهدار الفرص في الدقيقة الثامنة بعدما انفرد بالمرمى، لكنه سدد ضعيفة ليتصدى لها الحارس على مرتين.
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تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري في استاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساءً بدلا من التاسعة والنصف مساءً. وكان فريق نادي الزمالك تأهل لدور الثمانية بكأس مصر بعدما تغلب على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة دور الـ16 التي جمعت بينهما أكتوبر الماضي على استاد الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.
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أول تعليق من كهربا بعد وصول البطاقة الدولية

علق محمود عبدالمنعم كهربا، المنتقل حديثًا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على استخراج بطاقة دولية مؤقتة، ليكون جاهزًا للمشاركة مع ناديه البرتغالي، لحين انتهاء التحقيقات في نزاعه مع الزمالك فريقه السابق، الذي رحل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالرغم من سريان تعاقد اللاعب من القلعة البيضاء، لمدة ثلاثة مواسم، حيث نشر اللاعب عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "ألوووو... علِّي صوتك بتقول إيه! البطاقة الدولية وصلت الحمدلله كثيرا اليوم استلمت بطاقتي الدولية".
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برئاسة الجنايني.. الفيفا يعلن تشكيل لجنة اتحاد الكرة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وأكد الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى مساء اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها، لا يحق الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.
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ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
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