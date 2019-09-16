لتشجيع طفلك على تناول الطعام.. اتبع 3 نصائح

ربما لم تكن المشكلة في رفض الأطفال تناول الطعام، إنما في تذمرهم فقط لأنهم لا يستطيعون تناول الطعام كاملا، فالأطفال لا يحتاجون إلى نفس كميات الطعام التي يتناولها البالغون
يحب الأطفال دائمًا تناول الشيبسي والبسكويت، فمثل هذه الأطعمة تجذبهم دائمًا، ومن هنا تبدأ المشكلة، إذ يمتنع الأطفال عن تناول الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاج إليها الجسم، فتحاول الأم تجربة كل السبل، من أجل إرضاء طفلها، وفي نفس الوقت تغذيته بالأطعمة متعددة الفوائد، ولكن الحل يتمثل في بعض الخطوات، من بينها القضاء على توتر وقلق الطفل، وتقسيم الوجبات طوال اليوم، بحيث تحتوي كل وجبة على المعادن والفيتامينات المهمة. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
يعاني الآباء دائمًا من محاولات إقناع الطفل بتناول الأطعمة المفيدة، لأنهم بطبيعتهم يميلون إلى الأطعمة المصنعة التي تتميز بألوان زاهية، حيث تعمل شركات التسويق على جذب انتباه الأطفال من خلال عرض الطعام بشكل جذاب يلفت انتباههم، فيتذمرون من الطعام التقليدي، وعندما يرفض الطفل تناول الطعام، فإن أول ما يقوم
يعاني الآباء دائمًا من محاولات إقناع الطفل بتناول الأطعمة المفيدة، لأنهم بطبيعتهم يميلون إلى الأطعمة المصنعة التي تتميز بألوان زاهية، حيث تعمل شركات التسويق على جذب انتباه الأطفال من خلال عرض الطعام بشكل جذاب يلفت انتباههم، فيتذمرون من الطعام التقليدي، وعندما يرفض الطفل تناول الطعام، فإن أول ما يقوم به الآباء هو تصنيفهم بـ"أطفال يصعب إرضاؤهم"، ولكن من المهم معرفة ماذا يعني هذا التعبير أولًا قبل أن تضع صغيرك فيه، ولم يعد السبب الوحيد لتوقف الأطفال عن تناول الطعام، فقد يكون ناتجا عن حالة مرضية لم تُعالج أو لم تُكتشف. ببساطة، الطفل الذي يصعب إرضاؤه يرفض تناول أنواع محددة من الطعام أو يريد فقط أن يتناول نفس الطعام دائمًا.
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فبينما تتمتع العائلة بمختلف الأطعمة، يريدون فقط تناول قطع الدجاج أو زبدة الفول السوداني والسندوتشات، وبالإضافة إلى التفضيلات المحدودة، فقد تلاحظ مشكلات أخرى، مثل صعوبة البلع أو المضغ مع بعض الأطعمة، ولكن من المحتمل أن تكون هناك مشكلة أخرى وراء ذلك، يجب البحث خلفها، ومهما كانت المشكلة، يجب ألا تحاول إجبار الطفل على تناول الطعام، ولكن الطريقة الأفضل هي وضع على الأقل نوع واحد من الأطعمة الصحية المفضلة في كل وجبة مع تقديم الأطعمة الأخرى أيضًا.
يوجد حل سحري للمساعدة في ذلك، هو تقديم أنواع مختلفة من الطعام على المائدة وأن تترك له الخيار بعد ذلك، فسيساعده ذلك على تناول أكبر كمية من الطعام الصحي بشكل إيجابي دون تعرض الطفل لضغط.
وفي ما يلي بعض الأفكار الجيدة لمساعدة الأطفال الذين يصعب إرضاؤهم على تناول الطعام الصحي:
1- الحد من عوامل صرف انتباه الطفل
قد يؤدي السماح باستخدام التابلت والهواتف الذكية ومشاهدة التليفزيون في أثناء تناول وجبات الطعام إلى فقد الطفل اهتمامه بتناول الطعام، على الرغم من أن ذلك قد يبدو وسيلة لإبقائهم هادئين ومشغولين، فإن من الأفضل تقييد استخدام الأجهزة الإلكترونية وغيرها من الأشياء التي تصرف الانتباه في أثناء تناول الطعام، ويمكنك تحقيق هذا من خلال وضع هاتفك بعيدًا أيضًا، حتى يتعلم الطفل أنه يجب احترام وقت تناول الطعام.
2- تقسيم الطعام على وجبات صغيرة
ربما لم تكن المشكلة في رفض طفلك تناول الطعام، لكنهم يتذمرون فقط لأنهم لا يستطيعون تناول الطعام كاملًا، فالأطفال لا يحتاجون إلى نفس كميات الطعام التي يتناولها البالغون، فإن قمت بوضع كميات كبيرة من الطعام في أطباقهم، لن يستطيعوا الانتهاء من الأكل، وذلك لأنهم يشعرون بالشبع سريعًا، فحاول وضع كميات قليلة من الطعام أمام طفلك، وبعد ذلك ستجده يطلب المزيد، تذكر دائمًا أنهم يشعرون بالجوع في أوقات مختلفة.
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3- القضاء على التوتر خلال تناول الطعام
إن إجبار الطفل أو الضغط عليه أو الصراخ لتناول الطعام لا يساعد، فبمجرد أن ينزعجوا أو يبدؤوا في البكاء، يتوقفون عن تناول الطعام، لذلك على الرغم من أنك قد ترغب في تشجيع طفلك على تناول الطعام، فلا تمارس الكثير من الضغوط عليه.
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