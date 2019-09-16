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لتشجيع طفلك على تناول الطعام.. اتبع 3 نصائح

ربما لم تكن المشكلة في رفض الأطفال تناول الطعام، إنما في تذمرهم فقط لأنهم لا يستطيعون تناول الطعام كاملا، فالأطفال لا يحتاجون إلى نفس كميات الطعام التي يتناولها البالغون
تحرير:إسراء سليمان ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
طفل
طفل
يحب الأطفال دائمًا تناول الشيبسي والبسكويت، فمثل هذه الأطعمة تجذبهم دائمًا، ومن هنا تبدأ المشكلة، إذ يمتنع الأطفال عن تناول الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاج إليها الجسم، فتحاول الأم تجربة كل السبل، من أجل إرضاء طفلها، وفي نفس الوقت تغذيته بالأطعمة متعددة الفوائد، ولكن الحل يتمثل في بعض الخطوات، من بينها القضاء على توتر وقلق الطفل، وتقسيم الوجبات طوال اليوم، بحيث تحتوي كل وجبة على المعادن والفيتامينات المهمة. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
يعاني الآباء دائمًا من محاولات إقناع الطفل بتناول الأطعمة المفيدة، لأنهم بطبيعتهم يميلون إلى الأطعمة المصنعة التي تتميز بألوان زاهية، حيث تعمل شركات التسويق على جذب انتباه الأطفال من خلال عرض الطعام بشكل جذاب يلفت انتباههم، فيتذمرون من الطعام التقليدي، وعندما يرفض الطفل تناول الطعام، فإن أول ما يقوم
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لماذا يتجنب العديد من الرجال الذهاب إلى الطبيب؟

عند المقارنة بين رجل وامرأة مريضين، ففي الغالب ما تتوجه المرأة إلى الطبيب على الفور للكشف عن حالتها، ويبقى الرجل كما هو لا يحب الذهاب إلى الطبيب في كل مرة يصيبه شيء، وبالفعل قام استطلاع جديد حول هذا الأمر وكشف أن ما يقرب من ثلثي الرجال يتجنبون الذهاب إلى الطبيب لأطول فترة ممكنة، وقال 37% إنهم يحجبون معلومات عن أطبائهم، وبالتالي لا يستطيع الأطباء اكتشاف المشكلات التي تهدد حياتهم في وقت مبكر، مما يؤدي إلى مخاطر صحية أكبر وفي بعض الأحيان الموت، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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في اليوم العالمي لتقدير الزوجة.. كيف تُظهر اهتمامك؟

الزوجة عمود البيت مثل زوجها تماما، فهي التي تهتم بالمنزل والأطفال ولديها القدرة على تنظيم الوقت وإدارة كل ما يتطلبه المنزل، ولأن وراء كل رجل عظيم امرأة، فإنها لا تتردد في أي لحظة في تشجيعك والأخذ بيديك إلى سلم النجاح. قد ترغب كزوج جيد في أن تهدي زوجتك باقة من الأزهار المفضلة أو التخطيط لمفاجأة رائعة مثل قضاء سهرة معا بالخارج، وفي كل عام يحتفل العالم بيوم تقدير الزوجة الذي يقام يوم الأحد الثالث من شهر سبتمبر، وبناءً على ذلك تعرف على الطرق التي يمكنك من خلالها إظهار تقديرك لزوجتك، وفقا لما ذكره موقع Relationship on Female First.
ماذا-يحدث-عند-ممارسة-الرياضة

ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة التمرينات الرياضية؟

التمرينات الرياضية من أهم ما يجب أن تتبعه في حياتك اليومية، فعند الاستيقاظ مبكرًا وتناول وجبة صحية، يجب عليك ارتداء الملابس الرياضية، والاستعداد في الحال للركض لمسافات مناسبة، أو ممارسة رياضة المشي، من أجل حرق مزيد من السعرات الحرارية، ولكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة الرياضة؟ ستجد أن كل عضلة تستجيب بشكل يفيد الصحة الداخلية، فإن كنت تعاني من مشكلة في التنفس، فالرياضة تستطيع أن تنظم لك التنفس بشكل صحي. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "live strong".
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تقديم مكافأة..8 طرق لفطم طفلك عن مص الإبهام

توجد بعض العادات التي يقوم بها طفلك كل يوم، وقد تكون غير مبررة ولكنها تسبب له بعض من المشكلات الصحية، على سبيل المثال، يقوم جميع الأطفال بوضع الإبهام في الفم أثناء النوم، يُقال إنها تسبب لهم الشعور بالأمان، أو يجدوا ما يشغلون به أنفسهم للمساعدة في النوم، ولكن قد تنقل لهم العدوى والجراثيم، مما يؤدي إلى حدوث إلتهابات بالغة، إذ يجب التعامل مع الطفل بحرص شديد، ليتوقف عن مثل هذه العادات من خلال مكافئته، أو اخباره قصة لطيفة قبل النوم، حتى ينصرف عن ممارستها، نقلًا عن "stylecraze".
تعليم -الأطفال -النظافة

استعدي للمدارس.. علمي ابنك النظافة وربيه على الأمانة

"التعليم في الصغر كالنقش على الحجر"، سافرت هذه العبارة معنا من زمان لآخر، ولم نتوقف عن ترديدها، فطفلك عبارة عن ورقة بيضاء لا يعلم شيئًا عن الحياة، سوى ما تقومين أنت بتعليمه له، على سبيل المثال إذا قلت لطفلك إن هذه العادة غير محببة ولا تقم بعملها مرة أخرى، سيفهم في هذه الحالة أنه تلقى تنبيها من مصدر الأمان بالنسبة إليه، ولن يكررها ثانية، من هنا نستطيع أن نقول إنه يجب على الآباء تعليم أطفالهم كل ما يجعلهم يميلون إلى الإنسانية كالنظافة والأمانة، وذلك نقلًا عن "jpinternational".
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قبل قرار الحمل.. عليك اتباع 3 نصائح صحية

تشتمل حياتنا على العديد من القرارات الحاسمة بدايةً من اختيار شريك الحياة إلى إنجاب طفل، ومن ثم عليكِ أن تعي جيدًا لأهمية اتباع أسلوب حياة صحي، من أجل حياة أفضل، إذ ينصح دائما بعدم الإنجاب في السنتين الأوليين من الزواج، إذ يجب أن يفهم الشريكان بعض المفاهيم الأساسية في ما يتعلق بالحفاظ على صحة الطفل، والتغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، وبعض الآليات الأخرى المتعلقة باختيار ملابس الأطفال بحسب الموسم الصيفي أو الشتوي. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
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