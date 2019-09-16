لتشجيع طفلك على تناول الطعام.. اتبع 3 نصائح

ربما لم تكن المشكلة في رفض الأطفال تناول الطعام، إنما في تذمرهم فقط لأنهم لا يستطيعون تناول الطعام كاملا، فالأطفال لا يحتاجون إلى نفس كميات الطعام التي يتناولها البالغون

تحرير:إسراء سليمان ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

طفل

يحب الأطفال دائمًا تناول الشيبسي والبسكويت، فمثل هذه الأطعمة تجذبهم دائمًا، ومن هنا تبدأ المشكلة، إذ يمتنع الأطفال عن تناول الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة يحتاج إليها الجسم، فتحاول الأم تجربة كل السبل، من أجل إرضاء طفلها، وفي نفس الوقت تغذيته بالأطعمة متعددة الفوائد، ولكن الحل يتمثل في بعض الخطوات، من بينها القضاء على توتر وقلق الطفل، وتقسيم الوجبات طوال اليوم، بحيث تحتوي كل وجبة على المعادن والفيتامينات المهمة. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".

يعاني الآباء دائمًا من محاولات إقناع الطفل بتناول الأطعمة المفيدة، لأنهم بطبيعتهم يميلون إلى الأطعمة المصنعة التي تتميز بألوان زاهية، حيث تعمل شركات التسويق على جذب انتباه الأطفال من خلال عرض الطعام بشكل جذاب يلفت انتباههم، فيتذمرون من الطعام التقليدي، وعندما يرفض الطفل تناول الطعام، فإن أول ما يقوم