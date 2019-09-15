هواوي تسقط دعوى قضائية ضد أمريكا بعد تصالح الطرفين

يبدو أن أزمة العملاق الصيني «شركة هواوي» والإدارة الأمريكية في طريقها للحل، وذلك بعد إعلان مؤسس شركة هواوي نيتهم منح أمريكا حقوق استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

أسقطت شركة Huawei Technologies USA Inc فرع هواوي في الولايات المتحدة، دعوى قضائية في 9 سبتمبر ضد وزارة التجارة الأمريكية والعديد من الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى، التي رفعتها في يونيو على خلفية واقعة الاستيلاء على معدات الاتصالات السلكية واللا سلكية الخاصة بهواوي، والتي تم الاستيلاء عليها دون مبرر من قبَل المسؤولين الأمريكيين في سبتمبر 2017، وبعد مصادرة طويلة وغير مبررة، قررت هواوي إسقاط القضية بعد أن أعادت الحكومة الأمريكية المعدات، وهو ما تعدّه هواوي بمنزلة اعتراف ضمني بأن الاستيلاء نفسه كان غير قانوني وتعسفيا.

تم الاستشهاد بهذه القضية ضمن سلسلة من المخاوف التي ذكرتها الشركة مؤخرًا في ما يتعلق بالإجراءات غير المناسبة وغير المبررة ضد شركة هواوي من قبل الحكومة الأمريكية. المعدات، التي تشمل خوادم الكمبيوتر، ومفاتيح الإيثرنت، وغيرها من معدات الاتصالات السلكية واللا سلكية التي تصنعها هواوي في الصين، كان ينبغي إعادة

تم الاستشهاد بهذه القضية ضمن سلسلة من المخاوف التي ذكرتها الشركة مؤخرًا في ما يتعلق بالإجراءات غير المناسبة وغير المبررة ضد شركة هواوي من قبل الحكومة الأمريكية.

المعدات، التي تشمل خوادم الكمبيوتر، ومفاتيح الإيثرنت، وغيرها من معدات الاتصالات السلكية واللا سلكية التي تصنعها هواوي في الصين، كان ينبغي إعادة شحنها إلى الصين بعد الاختبار التجاري ومنح الشهادات في مختبر في كاليفورنيا في سبتمبر 2017، إلا أن وزارة التجارة الأمريكية استولت على المعدات لمدة عامين، وعلى الرغم من الطلبات المتعددة المقدمة من هواوي، فشلت الحكومة الأمريكية في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ترخيص التصدير مطلوبًا لشحن المعدات إلى الصين، واستمرت في الاحتفاظ بها.

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لم يكن لدى هواوي أي بديل سوى رفع دعوى قضائية في 21 يونيو في محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، ما يمثل تحديا لفشل الحكومة الأمريكية لفترة طويلة غير مبررة في تحديد ما إذا كان يمكن شحن المعدات إلى الصين دون ترخيص تصدير. هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة تنتهك الدستور وقانون الإجراءات الإدارية، من بين أمور أخرى.

في أغسطس، أبلغت حكومة الولايات المتحدة HT USA كتابيا بأنها بعد التحقيق المتأخر، قررت أنه لا يلزم ترخيص تصدير للشحن إلى الصين، وأن شركة هواوي قد التزمت بلوائح إدارة التصدير عند محاولة شحن المعدات مرة أخرى، وشحنت الحكومة الأمريكية المعدات إلى HT USA على نفقة الحكومة.



قال الدكتور سونج ليوبينج، المسؤول القانوني الرئيسي لشركة هواوي، إن هواوي قد حققت فوزًا فعليا على الرغم من رفضها الطوعي للدعوى القضائية، لكنها ما زالت تشعر بخيبة أمل إزاء حقيقة أن الحكومة الأمريكية قد فشلت في تقديم أي تفسير لحجبها عن شراء معدات هواوي بشكل غير قانوني.



في إشعار بالفصل الطوعي تم تقديمه إلى محكمة الولايات المتحدة المحلية لمقاطعة كولومبيا، قالت HT USA إنها طلبت كتابيا من وزارة التجارة الأمريكية شرح سبب احتجازها للمعدات في عام 2017، ولماذا قررت الإفراج عنها الآن؟ ولماذا استغرق الأمر ما يقرب من عامين للاعتراف بأن احتجاز المعدات غير مبرر؟ وحتى الآن، رفضت الحكومة التوضيح.

وقال الدكتور سونغ: "يجب أن تكون الإجراءات الحكومية التعسفية وغير القانونية مثل هذا (احتجاز الممتلكات دون سبب أو تفسير) بمنزلة قصة تحذيرية لجميع الشركات التي تمارس أعمالًا طبيعية في الولايات المتحدة، ويجب أن تخضع لقيود قانونية".

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في بيان إعلامي صدر في 3 سبتمبر، أدرجت شركة هواوي الطريقة التي تستخدم بها حكومة الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لها -بما في ذلك السلطات القضائية والإدارية- لتعطيل العمليات التجارية العادية للشركة، ويشمل ذلك عرقلة الأنشطة التجارية العادية والاتصالات التقنية من خلال التخويف ورفض التأشيرات واحتجاز الشحنات. وأشار الدكتور سونغ إلى أن هواوي ستواصل الدفاع بقوة عن حقوقها ومصالحها المشروعة بالوسائل القانونية.