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هواوي تسقط دعوى قضائية ضد أمريكا بعد تصالح الطرفين

يبدو أن أزمة العملاق الصيني «شركة هواوي» والإدارة الأمريكية في طريقها للحل، وذلك بعد إعلان مؤسس شركة هواوي نيتهم منح أمريكا حقوق استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس
تحرير:أحمد البرماوي ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م
هواوي
هواوي
أسقطت شركة Huawei Technologies USA Inc فرع هواوي في الولايات المتحدة، دعوى قضائية في 9 سبتمبر ضد وزارة التجارة الأمريكية والعديد من الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى، التي رفعتها في يونيو على خلفية واقعة الاستيلاء على معدات الاتصالات السلكية واللا سلكية الخاصة بهواوي، والتي تم الاستيلاء عليها دون مبرر من قبَل المسؤولين الأمريكيين في سبتمبر 2017، وبعد مصادرة طويلة وغير مبررة، قررت هواوي إسقاط القضية بعد أن أعادت الحكومة الأمريكية المعدات، وهو ما تعدّه هواوي بمنزلة اعتراف ضمني بأن الاستيلاء نفسه كان غير قانوني وتعسفيا.
تم الاستشهاد بهذه القضية ضمن سلسلة من المخاوف التي ذكرتها الشركة مؤخرًا في ما يتعلق بالإجراءات غير المناسبة وغير المبررة ضد شركة هواوي من قبل الحكومة الأمريكية. المعدات، التي تشمل خوادم الكمبيوتر، ومفاتيح الإيثرنت، وغيرها من معدات الاتصالات السلكية واللا سلكية التي تصنعها هواوي في الصين، كان ينبغي إعادة
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mwc 2019 و honor view 20 يفوز بجوائز النقاد (3)

بعد الهواتف.. HONOR تتجه للأجهزة القابلة للارتداء

أعلنت شركة HONOR، استراتيجيتها لتقنيات المنزل الذكي المدعمة بإنترنت الأشياء بهدف توفير تجربة سلسة عبر مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية، كما كشفت الشركة عن تطبيق PocketVision المدعم بالذكاء الاصطناعي والذي يساعد من يعانون من مشكلات في البصر على قراءة المستندات وغيرها من المواد النصية بسهولة، وقال كريس سان بايجونج، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تمتاز HONOR بكونها علامة التقنيات المحبوبة لدى الشباب في جميع أنحاء العالم، ونطمح إلى أن نبقى العلامة التجارية الرائدة والأولى في ذهن الشباب التي تدعمهم وتمكنهم من ممارسة شغفهم وتحقيق طموحاتهم.
فيس بوك

مزايا جديدة تقدمها «فيسبوك» للشخصيات العامة

قالت ماريا سميث – نائب مدير إدارة المنتجات، وسيبيل غولدمان – نائب مدير شراكات الترفيه العالمية، إن فيسبوك، تسعى لتقديم الدعم للشخصيات العامة، وفي إطار ذلك تقوم باستحداث ميزات جديدة وتطوير الأدوات الحالية لمساعدتهم على تحقيق ما يصبون إليه من أهداف على منصة فيسبوك، ومن أجل مساعدة الشخصيات العامة على اجتذاب متابعين جدد، أجرينا تجربة نحدد فيها قدرة مجموعة متعددة من الشخصيات العامة على المساهمة في قصة فيسبوك واحدة، أثناء حدث ما، بالإضافة إلى استحداث ميزة جديدة في آخر الأخبار (News Feed) لمساعدة مستخدمي فيسبوك على اكتشاف الشخصيات العامة ومتابعتهم".
هواوي -تطلق -اصدار جديد (2)

بـEMUI10.. هواوي تطرح إصدارا جديدا من هاتف P30 Pro

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك إصدارا جديدا تماما من هاتفها HUAWEI P30 Pro خلال فعاليات معرض (IFA) ببرلين لترسي مرة أخرى معايير جديدة للتصميم الجذاب لهواتفها الذكية، بالإضافة إلى أن هواوي أضافت العديد من التحسينات والمزايا الثورية للإصدار الجديد من HUAWEI P30 Pro مثل أن الهاتف يأتي مزودا بواجهة المستخدم الجديدة من هواوي EMUI10. وبحسب مؤسسة IDC للأبحاث فقد وصلت شحنات شركة هواوي من الهواتف الذكية إلى 118 مليون وحدة خلال النصف الأول من عام 2019 بما يعكس زيادة سنوية بنسبة 24% حققتها الشركة، فى النصف الثاني من العام.
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هواوي -تطلق -اصدار جديد (2)

بـEMUI10.. هواوي تطرح إصدارا جديدا من هاتف P30 Pro

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك إصدارا جديدا تماما من هاتفها HUAWEI P30 Pro خلال فعاليات معرض (IFA) ببرلين لترسي مرة أخرى معايير جديدة للتصميم الجذاب لهواتفها الذكية، بالإضافة إلى أن هواوي أضافت العديد من التحسينات والمزايا الثورية للإصدار الجديد من HUAWEI P30 Pro مثل أن الهاتف يأتي مزودا بواجهة المستخدم الجديدة من هواوي EMUI10. وبحسب مؤسسة IDC للأبحاث فقد وصلت شحنات شركة هواوي من الهواتف الذكية إلى 118 مليون وحدة خلال النصف الأول من عام 2019 بما يعكس زيادة سنوية بنسبة 24% حققتها الشركة، فى النصف الثاني من العام.
هواتف-هواوي-الذكية

هل يكون هواوي Mtae 30 أول هاتف يعمل بنظام هارموني؟

لا يخفى على أحد حجم الأزمة الكبيرة التي أحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شركة هواوي الصينية، وذلك بعدما أعلن دخولها قائمة الشركات المحظور التعامل معها من قبل الشركات الأمريكية، الأمر الذي ترتب عليه امتناع شركة جوجل الأمريكية عن إمداد هواوي بنظام تشغيل "أندرويد" الخاص بجوجل، ورغم أن جوجل أعلنت مد المهلة 3 أشهر أخرى لشركة هواوي، لكن ذلك لا ينطبق على سلسلة هواتف هواوي المقرر إطلاقها قريبا Mate 30، حيث لن تحصل السلسلة على نظام تشغيل أندرويد وهو ما يضع هواوي أمام مأزق كبير في ظل أيام قليلة تفصل الشركة عن إطلاقه رسميًّا.
نظام هواوي الجديد

هواوي تقتحم عالم الذكاء الاصطناعي وتطلق Ascend 910

أطلق عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، أسيند 910 (Ascend 910)، أقوى معالج ذكاء اصطناعي بالعالم، وهو أول رقاقة تعمل بالطاقة لتدريب ونقل الخوارزميات الذكية. كشفت هواوي النقاب عن شريحة الذكاء الاصطناعي العام الماضي في أكتوبر، والآن تدعي أنها أسرع من منافسيها من الشرائح المصنعة من شركتي Nvidia وQualcomm. حسب صحيفة industryjournalpro، أظهرت الاختبارات التي خضع لها المعالج، قدرته الفائقة على توفير أداء بقوة 256 TeraFLOPS، كما يمكن للمعالج الذكي أداء جميع المهمات الشرسة، من خلال استهلاك الطاقة بقوة 310 واط فقط؛ أقل من الكمية المتوقعة وهي 350 واط.
ترامب-هواوي (6)

هل تصمد «هواوي» في مواجهة «ترامب» وقراراته؟

إلى من يعتقدون أن الأزمة بين شركة هواوي الصينية عملاق صناعة التكنولوجيا وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتلخص في وصول تحديثات أندرويد إلى هواتف هواوي الذكية، عليهم إعادة التفكير والنظر بشكل أوسع على الخلاف وأبعاده المتشعبة، حيث إن هواوي لا يشغلها كثيرا وصول تحديثات أندوريد بقدر ما يشغلها وجودها في قائمة الحظر التي وضعتها أمريكا، وهو الأمر الذي يعطل كثيرا من صناعة الشركة، كما يحظرها في تركيب شبكات الجيل الخامس في أمريكا، وهو حجم أعمال كبير بالنسبة لهواوي لا تريد أن تفرط فيه بسهولة، خاصة إذا كان سيتبع أمريكا بعض الدول الأوربية في نفس الموقف.
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