إنطلاق القمة الثانية للتجارة الإلكترونية غدًا

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

قمة التجارة الإلكترونية الثانية

تنطلق الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر أعمال النسخة الثانية لقمة التجارة الإلكترونية E-Commerce Summit والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة، بحضور عدد من وزراء المجموعة الإقتصادية، ومسئوليين حكوميين وكبرى شركات القطاع الخاص، وأصحاب المشروعات الناشئة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاع مختلف. تستعرض القمة كيفية دعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل استراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمي، والشمول المالي.

تأتى القمة تأكيدًا على أهمية دور القطاع الخاص كشركاء في عملية التحول الرقمي، سعيًا نحو تحقيق عائد واضح لجهود الحكومة في توسيع عمليات التنمية الشاملة، والسعي لتقديم خدمات أفضل للمواطن تتميز بسهولة ويسر، وتناقش القمة كيفية الادارة الجيدة والرشيدة لتوفير الوقت والنفقات.وتستهدف القمة هذا العام استضافة أكثر

تأتى القمة تأكيدًا على أهمية دور القطاع الخاص كشركاء في عملية التحول الرقمي، سعيًا نحو تحقيق عائد واضح لجهود الحكومة في توسيع عمليات التنمية الشاملة، والسعي لتقديم خدمات أفضل للمواطن تتميز بسهولة ويسر، وتناقش القمة كيفية الادارة الجيدة والرشيدة لتوفير الوقت والنفقات.



وتستهدف القمة هذا العام استضافة أكثر 3 آلاف زائر، ونحو 80 متحدث من كبريات الشركات العالمية والمحلية، حيث تجمع القمة المعنيين بقطاع التجارة الإلكترونية.



وقال حسين محي الدين، مدير عام الشركة المنظمة robusta، أن النجاح الذي حققته الدورة الأولي كان دافع قوي لإنعقاد النسخة الثانية للقمة، في ظل التطورالسريع لقطاع التجارة الإلكترونية وظهور فرص إستثمارية واعدة واهتمام الحكومة بتوفير كافة الوسائل والضوابط لتنظيم السوق لدعم الإقتصاد الرقمي.



