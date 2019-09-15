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إنطلاق القمة الثانية للتجارة الإلكترونية غدًا

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
قمة التجارة الإلكترونية الثانية
قمة التجارة الإلكترونية الثانية
تنطلق الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر أعمال النسخة الثانية لقمة التجارة الإلكترونية E-Commerce Summit والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة، بحضور عدد من وزراء المجموعة الإقتصادية، ومسئوليين حكوميين وكبرى شركات القطاع الخاص، وأصحاب المشروعات الناشئة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاع مختلف. تستعرض القمة كيفية دعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل استراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمي، والشمول المالي.
تأتى القمة تأكيدًا على أهمية دور القطاع الخاص كشركاء في عملية التحول الرقمي، سعيًا نحو تحقيق عائد واضح لجهود الحكومة في توسيع عمليات التنمية الشاملة، والسعي لتقديم خدمات أفضل للمواطن تتميز بسهولة ويسر، وتناقش القمة كيفية الادارة الجيدة والرشيدة لتوفير الوقت والنفقات.وتستهدف القمة هذا العام استضافة أكثر
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دولار

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك اليوم

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري ومصر وكريدي أجريكول والبركة قرشين، إلى 16.35 جنيه للشراء، و16.45 جنيه للبيع، وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنكي العربي الإفريقي والتعمير والإسكان، إلى 16.34 جنيه للشراء، و16.44 جنيه للبيع، وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.
بورصة (2)

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه في أول جلسات الأسبوع

سجّلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 751.6 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنحو 0.58% ليبلغ مستوى 15023.23 نقطة،
اورنچ-مصر-تختتم النسخة-التاسعة-من مسابقة-اورنچ للمشروعات-الناشئة 2019 (1)

أورنج تعلن 3 فرق فائزة في مسابقة «المشروعات الناشئة 2019»

في ضوء مسؤوليتها المجتمعية تجاه الشباب والمساهمة في تطوير قدراتهم وتحسين مهاراتهم، أعلنت أورنج مصر نتائج النسخة التاسعة من المسابقة المحلية "أورنج للمشروعات الناشئة 2019" في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في مقر الشركة بالقرية الذكية، بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورنج مصر وقيادات الشركة. وتقدم إلى المسابقة المحلية التي أطلقتها أورنج مصر في مارس الماضي وحتى نهاية شهر مايو، 55 من المشاريع الناشئة، بعد أن تم عرضها أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين في مجال ريادة الأعمال.
خلافات-زوجية-طلاق

الرقابة المالية تدرس إنشاء وثيقة تأمين إجباري للطلاق

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد مدة محددة من الطلاق، بحسب تصريحات المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة. وأضاف النشار أن الوثيقة ما زالت تحت الدراسة، ولم نحدد قيمة التعويض أو الأقساط، وكذلك مدة صرف التعويض، وذلك بعد دراسة من الخبير الإكتوارى. وأكد النشار أن مجلس إدارة الهيئة يناقش مشروع قانون التأمين الموحد خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، وسينتهى منه خلال هذا الأسبوع.
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