إسبانيا بطلا لمونديال السلة للمرة الثانية في تاريخها

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م

منتخب إسبانيا لكرة السلة

توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة، بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بنتيجة (95- 75)، في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها الصين خلال الفترة من 31 أغسطس الماضي وحتى 15 سبتمبر الحالي، واستكمل المنتخب الإسباني مسيرته الناجحة في البطولة بالفوز الثامن على التوالي، وأسقط المنتخب الأرجنتيني في النهائي ليتوج باللقب العالمي للمرة الثانية عن جدارة، بعد انتظار 13 عامًا، وكان المنتخب الإسباني توج بلقبه الوحيد السابق في النسخة التي استضافتها اليابان عام 2006 قبل أن يتوج اليوم بلقبه الثاني أيضا على أرض آسيوية.

وفي المقابل خسر المنتخب الأرجنتيني النهائي للمرة الثانية، إذ سقط في نهائي 2002 بالولايات المتحدة الأمريكية، علما بأن الفريق توج بلقبه الوحيد السابق خلال النسخة الأولى من البطولة، والتي استضافتها بلاده عام 1950. ومُني المنتخب الأرجنتيني اليوم بالهزيمة الأولى له في البطولة الحالية بعدما حقق سبعة انتصارات

وفي المقابل خسر المنتخب الأرجنتيني النهائي للمرة الثانية، إذ سقط في نهائي 2002 بالولايات المتحدة الأمريكية، علما بأن الفريق توج بلقبه الوحيد السابق خلال النسخة الأولى من البطولة، والتي استضافتها بلاده عام 1950. ومُني المنتخب الأرجنتيني اليوم بالهزيمة الأولى له في البطولة الحالية بعدما حقق سبعة انتصارات متتالية على مدار الأدوار المختلفة للبطولة.



وجددت مباراة اليوم صراعا قديما بين الفريقين، كان أبرز ملامحه في المربع الذهبي لنسخة 2006 عندما فاز المنتخب الإسباني على نظيره الأرجنتيني أيضا ليتقدم بعد ذلك إلى منصة التتويج باللقب بالفوز على اليونان في النهائي.



وأنهت إسبانيا بذلك هيمنة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على عرش البطولة في آخر نسختين لها عامي 2010 في تركيا، و2014 في إسبانيا، واستعادت لقبها المفقود منذ نسخة 2006.

