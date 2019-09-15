رياضة

إسبانيا بطلا لمونديال السلة للمرة الثانية في تاريخها

١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م
منتخب إسبانيا لكرة السلة
منتخب إسبانيا لكرة السلة
توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة، بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بنتيجة (95- 75)، في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها الصين خلال الفترة من 31 أغسطس الماضي وحتى 15 سبتمبر الحالي، واستكمل المنتخب الإسباني مسيرته الناجحة في البطولة بالفوز الثامن على التوالي، وأسقط المنتخب الأرجنتيني في النهائي ليتوج باللقب العالمي للمرة الثانية عن جدارة، بعد انتظار 13 عامًا، وكان المنتخب الإسباني توج بلقبه الوحيد السابق في النسخة التي استضافتها اليابان عام 2006 قبل أن يتوج اليوم بلقبه الثاني أيضا على أرض آسيوية.
وفي المقابل خسر المنتخب الأرجنتيني النهائي للمرة الثانية، إذ سقط في نهائي 2002 بالولايات المتحدة الأمريكية، علما بأن الفريق توج بلقبه الوحيد السابق خلال النسخة الأولى من البطولة، والتي استضافتها بلاده عام 1950. ومُني المنتخب الأرجنتيني اليوم بالهزيمة الأولى له في البطولة الحالية بعدما حقق سبعة انتصارات
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اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019 - 2020، ووفقًا للجدول تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر المُقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، بينما يفتتح الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة سموحة يوم يوم 23 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الـ5:30 مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. ويخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه في الأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة لمواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة بالجولة الرابعة من عمر المسابقة.
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مانى يكشف آخر تطورات أزمته مع محمد صلاح

كشف الدولى السنغالى ساديو مانى لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن إنتهاء الأزمة التى كانت بينه وبين زميله فى الفريق محمد صلاح والتى تفجرت خلال مباراة بيرنلي فى الأسبوع الرابع من البريمرليج والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة. وقال مانى فى تصريحات لـ"قناة بلس" الفرنسية:" واقعتى مع صلاح؟، لقد نسيت الأمر وكل شئ انتهى بالنسبة لى، لأن مثل هذه الأشياء تحدث دائمًا فى كرة القدم " . وأكمل:" أحيانًا نحتاج إلى التحدث عن بعض الأشياء وجهًا لوجه، ويحدث بالفعل فى بعض الأحيان أُثناء المباريات التى لا أتلقي فيها أي تمريرات" .
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (3)

هاتريك «وادي» يقود المصري لفوز كبير على بطل زنجبار

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم لأحد، على ملعب عمان، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الإفريقية، المباراة بدأت بضغط كبير من جانب لاعبي المصري، التهديد الأول جاء عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي الذي كان على اعتاب أن يفتتح التسجيل لفريقه لكن كرته مرت بجوار القائم، ومن جديد واصل وادي إهدار الفرص في الدقيقة الثامنة بعدما انفرد بالمرمى، لكنه سدد ضعيفة ليتصدى لها الحارس على مرتين.
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ناشئات مصر يخسرن من الصين في مونديال الطائرة

تلقى المنتخب الوطني لناشئات كرة الطائرة، الخسارة الأولى فى بطولة العالم، أمام الصين ضمن منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 0 -3 في عدد الأشواط، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وبهذه النتيجة، تراجعت ناشئات مصر إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف البرازيل صاحبة الصدارة والصين في المركز الثاني، وضمنت ناشئات مصر التأهل لدور الـ16، بعد خسارة الكاميرون أمام البرازيل، وسيتحدد الترتيب النهائي لمنتخب الناشئات على إثر نتيجة مباراة الفريق أمام البرازيل، ونتائج بورتوريكو أمام الصين والكاميرون.
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مواجهة صعبة لإسبانيا وسهلة لإيطاليا في تصفيات اليورو

في ظل غياب ألفارو موراتا للإصابة، وياجو أسباس للرؤية الفنية، يبحث المنتخب الإسباني عن المهاجم الذي يستطيع سد هذا الفراغ في هجوم الفريق عندما يحل ضيفا على نظيره الروماني، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، بينما يحتل المنتخب الروماني المركز الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام السويد، وخلال المباريات الأربع السابقة في التصفيات، سجل المنتخب الإسباني 11 هدفا واهتزت شباك الفريق مرتين فقط.
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رئيس الاتحاد الآسيوي يعلق على شعار كأس العالم 2022

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وجاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واحتوى الشعار على شال من الصوف ورقم 8، ويعكس تصميم الشعار البُعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم. وتمت إزاحة الستار عن الشعار من خلال فيديو مسجل يعرض المعالم البارزة في العاصمة القطرية، الدوحة، وبعض البلدان العربية الأخرى، علمًا بأن قطر تستضيف كأس العالم خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022.
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فينجر لا يستبعد التدريب في مونديال 2022

لا يستبعد المدرب الفرنسي أرسين فينجر تدريبات أحد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، التي تحتضنها قطر عام 2022، وترك فينجر تدريب أرسنال في صيف 2018، بعدما توج مع المدفعجية بلقب الدوري 3 مرات ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، في مسيرة دامت مع الفريق اللندني 22 عامًا، وبعدها ارتبط اسمه بتدريب العديد من الأندية الأوروبية، وآخرها تدريب نيوكاسل بعد رحيل الإسباني رافا بينيتز، إلا أنه لم يشرف على تدريب أي فريق متفرغًا للتحليل، بحسب ما نقله موقع "سكاي سبورتس".
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