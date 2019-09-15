البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه في أول جلسات الأسبوع

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م

البورصة المصرية

سجّلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 751.6 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنحو 0.58% ليبلغ مستوى 15023.23 نقطة،

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 0.45% ليبلغ مستوى 553.98، شملت التراجعات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي فقد نحو 0.44% من قيمته ليبلغ مستوى 1474.16.وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 77 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 56 شركة، وحافظت 45 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.وكان