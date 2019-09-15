تحذير أوروبي عقب استهداف منشآت نفطية سعودية

تحرير:وكالات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م

موجيريني

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بعد هجمات على منشأتين نفطيتين بالسعودية، هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية. وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان: "هجوم أمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية، يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي". وأضافت موجيريني: "في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار"، داعية إلى "أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد".

كان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين لشركة أرامكو في السعودية فجرًا. وأكد الرئيس الأمريكي مساء أمس السبت، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في