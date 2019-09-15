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تحذير أوروبي عقب استهداف منشآت نفطية سعودية

تحرير:وكالات ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م
موجيريني
موجيريني
حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بعد هجمات على منشأتين نفطيتين بالسعودية، هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية. وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان: "هجوم أمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية، يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي". وأضافت موجيريني: "في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار"، داعية إلى "أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد".
كان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين لشركة أرامكو في السعودية فجرًا. وأكد الرئيس الأمريكي مساء أمس السبت، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في
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الاتحاد الأوروبي

15 مليار دولار من أوروبا في أينستكس للتعامل مع إيران

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبي ذو النور، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية وافقت على إيداع 15 مليار دولار في الآلية المالية الأوروبية للتعامل مع إيران "أينستكس" على ثلاث دفعات. وقال ذو النور: "إن الأوروبيين وافقوا على إيداع 15 مليار دولار في الآلية المالية الأوروبية مع إيران أينستكس، على ثلاث دفعات، وهذا المبلغ كدفعة أولية لتجارة النفط"، وفقا لـ"إرنا". وأضاف: "إذا لم تحصل تبادلات تجارية نفطية فلهم الحق في سحب هذه الأموال"، مشددا على أن الأوروبيين وعدوا برفع العقبات أمام التجارة مع الإيرانية.
محمد-جواد-ظريف

ظريف لأمريكا: إلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "أمريكا أخفقت في إستراتيجية أقصى ضغط على إيران، وتحولت إلى أقصى خداع". وأفاد ظريف في تغريدة عبر "تويتر": "بعد أن فشل مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في أقصى ضغط، فإن واشنطن تلجأ إلى أقصى خداع ممكن". وتابع وزير الخارجية الإيراني: "الولايات المتحدة وعملاؤها عالقون في اليمن، بسبب وهم أن تفوق السلاح سيؤدي إلى نصر عسكري، وإلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة"، مؤكدا أن بلاده قبلت اتفاق الخامس عشر من أبريل لإنهاء الحرب.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-18

المعارضة التركية: أردوغان فقد فرصه في الرئاسة

اعتبرت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، أنه لم تعد هناك فرصة أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، لانتخابه رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023، وفقا لموقع "خبردار" التركية. وأضافت أكشينار في تصريحات، أن أردوغان يعلم جيدًا أن فرص فوزه ثانية بمنصب رئيس تركيا باتت ضئيلة إن لم تكن معدومة. وأشارت إلى أن النظام الرئاسي الذي تم تفعيله في تركيا العام الماضي "أثبت فشله على جميع الأصعدة؛ إذ إنه أشبه ما يكون بنظام الرجل الواحد الذي يمسك في يده بجميع مقاليد السلطة دون اعتبار للبرلمان".
الصواريخ-النووية-الروسية

لا يمكن إيقافه.. روسيا تصنع سلاح الموت «المجنح»

ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن تقارير غربية كشفت أن روسيا صنعت صاروخا نوويا جديدا مرعبا وقويا بما يكفي لتدمير مدن بأكملها، ويمكنه التحليق لمسافات شاسعة ولا يمكن إيقافه. ليس هذا فحسب، بل لقد تم تصميم "آلة القتل الوحشية" هذه لتكون قادرة للتحليق لأيام بحثا عن نقاط الضعف في دفاعات الدول الغربية، قبل أن تمطر الموت والدمار على أهدافها. ووفقا لعملاء المخابرات الأميركية فإن هذا السلاح الفتاك الفائق سيتم تشغيله في غضون 6 سنوات، وهو ما من شأنه أن يوفر الوقت الكافي للبدء في بناء "ملجأ يوم القيامة".
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عادل-عبدالمهدي

العراق يعلق على استخدام أراضيه لضرب منشآت سعودية

علق مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، على التصريحات المتداولة حول استخدام الأراضي العراقية لضرب المنشآت النفطية السعودية. وقال مكتب عبد المهدي، في بيان: "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، وأن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يحاول انتهاك الدستور والقانون".
انفجار-في-السعودية (2)

النفط السعودي في مرمى نيران الحوثيين.. فهل يتأثر؟

لا تزال المنشآت النفطية في السعودية الهدف الأبرز لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، فخلال الآونة الأخيرة شن الحوثيون العديد من الهجمات بواسطة طائرات مسيرة مستهدفين منشآت نفطية سعودية، زاعمين أن ذلك يأتي ردا على غارات التحالف العربي بقيادة المملكة على المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في اليمن. أحدث هذه الهجمات استهداف طائرات "مسيرة" لأكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في المملكة وحقل نفط رئيسي تديره شركة أرامكو السعودية في وقت مبكر، اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في معالج بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية.
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البنتاجون: الحوثيون يرتكبون فظائع في اليمن

اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، الحوثيين «بارتكاب فظائع في اليمن». وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أضاف وزير الدفاع الأمريكي أن «طهران هي من تحركهم وتوجههم». وقال مارك إسبر إن «المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها مليشيات الحوثي». ووصف مارك إسبر إيران بأنها «مصدر الكثير من السلوك الفظ في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان»، متهما إياها بالسعي لامتلاك صواريخ نووية بعيدة المدى.
صواريخ حوثية

السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية حوثية في نجران

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، من اعتراض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران، أطلقتها ميليشيا الحوثي، وفقا لـ"واس". وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة". وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
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